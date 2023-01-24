https://crimea.ria.ru/20230124/ssha-gotovitsya-peredat-ukraine-tanki-abrams--smi-1126563347.html
США готовятся передать Украине танки Abrams – СМИ
США готовятся передать Украине танки Abrams – СМИ - РИА Новости Крым, 24.01.2023
США готовятся передать Украине танки Abrams – СМИ
Администрация президента США Джо Байдена склоняется к отправке значительного количества танков Abrams M1 на Украину, соответствующее заявление может быть... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T19:01
2023-01-24T19:01
2023-01-24T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Администрация президента США Джо Байдена склоняется к отправке значительного количества танков Abrams M1 на Украину, соответствующее заявление может быть озвучено уже на этой неделе. Об этом сообщила газета The Wall Street Juournal со ссылкой на официальных лиц США.По данным издания, эти поставки станут частью более широкого дипломатического соглашения с Германией, в рамках которого Берлин согласится отправить свои танки Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами.Это позволило бы урегулировать разногласия между союзниками по НАТО по поводу поставок танков Киеву, которые угрожали привести к расколу, отмечает газета.Как пишет WSJ, изменение позиции США последовало после телефонного разговора 17 января между президентом Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого американский лидер согласился рассмотреть вопрос о предоставлении танков Abrams вопреки решению Пентагона.Ранее Пентагон исключал возможность предоставления танков Украине, заявив, что они слишком сложны для украинцев в обслуживании и эксплуатации.Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Польша готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии.В свою очередь новый министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины сказал, что Берлин пока не готов поставлять Киеву танки Leopard, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.Читайте также на РИА Новости Крым:"Он сломался": эксперт предрек замену ЗеленскогоВ Турции оценили перспективу поставок танков Leopard КиевуПрощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки Украине
https://crimea.ria.ru/20230116/goryat-i-budut-goret-peskov-o-postavkakh-kievu-zapadnykh-tankov-1126413250.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сша, украина, оружие, американское оружие против крыма, в мире, новости, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
США готовятся передать Украине танки Abrams – СМИ
WSJ: США планируют передать Украине значительное количество танков Abrams М1
19:01 24.01.2023 (обновлено: 19:08 24.01.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым.
Администрация президента США Джо Байдена склоняется к отправке значительного количества танков Abrams M1 на Украину, соответствующее заявление может быть озвучено уже на этой неделе. Об этом сообщила газета
The Wall Street Juournal со ссылкой на официальных лиц США.
По данным издания, эти поставки станут частью более широкого дипломатического соглашения с Германией, в рамках которого Берлин согласится отправить свои танки Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами.
Это позволило бы урегулировать разногласия между союзниками по НАТО по поводу поставок танков Киеву, которые угрожали привести к расколу, отмечает газета.
Как пишет WSJ, изменение позиции США последовало после телефонного разговора 17 января между президентом Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого американский лидер согласился рассмотреть вопрос о предоставлении танков Abrams вопреки решению Пентагона.
Ранее Пентагон исключал возможность предоставления танков Украине, заявив, что они слишком сложны для украинцев в обслуживании и эксплуатации.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Польша готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии.
В свою очередь новый министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины сказал, что Берлин пока не готов поставлять Киеву танки Leopard, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
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