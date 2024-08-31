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Россия призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода
Россия призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Россия призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода
Россия призывает правительства стран мира и международные организации решительно осудить террористический обстрел Белгорода со стороны ВСУ и публично... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T14:10
2024-08-31T14:10
2024-08-31T14:10
министерство иностранных дел рф (мид рф)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Россия призывает правительства стран мира и международные организации решительно осудить террористический обстрел Белгорода со стороны ВСУ и публично дистанцироваться от киевского режима. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.В российском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что обстрел мирных жителей Белгорода является "заранее спланированной и тщательно подготовленной террористической акцией устрашения"."Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом", - подчеркнуто в заявлении.В пятницу вечером боевики ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. В результате погибли пять человек. Еще 46 мирных жителей, в том числе семеро детей, получили ранения.Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. Двое взрослых сейчас готовятся к транспортировке в Москву. Повреждены дома и другие гражданские объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекВ Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУСложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород, белгородская область, белгород, новости
Россия призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода
МИД РФ призвал международные структуры осудить теракт киевского режима против Белгорода
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Россия призывает правительства стран мира и международные организации решительно осудить террористический обстрел Белгорода со стороны ВСУ и публично дистанцироваться от киевского режима. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"Вновь призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - говорится в документе.
В российском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что обстрел мирных жителей Белгорода является "заранее спланированной и тщательно подготовленной террористической акцией устрашения".
"Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом", - подчеркнуто в заявлении.
В пятницу вечером боевики ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район
кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. В результате погибли пять человек. Еще 46 мирных жителей, в том числе семеро детей, получили ранения.
Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. Двое взрослых сейчас готовятся к транспортировке в Москву. Повреждены дома и другие гражданские объекты.
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