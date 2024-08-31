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Россия призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода

Россия призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Россия призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода

Россия призывает правительства стран мира и международные организации решительно осудить террористический обстрел Белгорода со стороны ВСУ и публично... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T14:10

2024-08-31T14:10

2024-08-31T14:10

министерство иностранных дел рф (мид рф)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Россия призывает правительства стран мира и международные организации решительно осудить террористический обстрел Белгорода со стороны ВСУ и публично дистанцироваться от киевского режима. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.В российском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что обстрел мирных жителей Белгорода является "заранее спланированной и тщательно подготовленной террористической акцией устрашения"."Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом", - подчеркнуто в заявлении.В пятницу вечером боевики ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. В результате погибли пять человек. Еще 46 мирных жителей, в том числе семеро детей, получили ранения.Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. Двое взрослых сейчас готовятся к транспортировке в Москву. Повреждены дома и другие гражданские объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекВ Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУСложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород, белгородская область, белгород, новости