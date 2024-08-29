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В Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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В Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУ
В Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУ
В результате обстрела ВСУ города Шебекино погиб один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T10:04
2024-08-29T10:04
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
происшествия
шебекино (город в белгородской области)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ города Шебекино погиб один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора, еще двое мирных жителей ранены. Мужчина и женщина с осколочными ранениями доставлены в Шебекинскую больницу.Также в результате прилета снаряда повреждены административное здание и социальный объект, произошло возгорание легкового автомобиля. Пожарные занимаются ликвидацией очага возгорания, добавил Гладков.Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.26 августа в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ были ранены два мирных жителя. Один мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ.С 27 августа ограничен въезд в приграничное село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Накануне Гладков сообщил, что жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа отселят в связи с напряженной обстановкой.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасностиСложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человекЗащита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, происшествия, шебекино (город в белгородской области), новости
В Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУ

После обстрела ВСУ в Шебекино один человек погиб и двое пострадали

10:04 29.08.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Шебекино
Обстрел Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ города Шебекино погиб один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"К большому горю, погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, еще двое мирных жителей ранены. Мужчина и женщина с осколочными ранениями доставлены в Шебекинскую больницу.
Также в результате прилета снаряда повреждены административное здание и социальный объект, произошло возгорание легкового автомобиля. Пожарные занимаются ликвидацией очага возгорания, добавил Гладков.
Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.
26 августа в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ были ранены два мирных жителя. Один мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ.
С 27 августа ограничен въезд в приграничное село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Накануне Гладков сообщил, что жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа отселят в связи с напряженной обстановкой.
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Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы ВСУПроисшествияШебекино (город в Белгородской области)Новости
 
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