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В Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУ

В Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 29.08.2024

В Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУ

В результате обстрела ВСУ города Шебекино погиб один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T10:04

2024-08-29T10:04

2024-08-29T10:04

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

происшествия

шебекино (город в белгородской области)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ города Шебекино погиб один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора, еще двое мирных жителей ранены. Мужчина и женщина с осколочными ранениями доставлены в Шебекинскую больницу.Также в результате прилета снаряда повреждены административное здание и социальный объект, произошло возгорание легкового автомобиля. Пожарные занимаются ликвидацией очага возгорания, добавил Гладков.Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.26 августа в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ были ранены два мирных жителя. Один мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ.С 27 августа ограничен въезд в приграничное село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Накануне Гладков сообщил, что жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа отселят в связи с напряженной обстановкой.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасностиСложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человекЗащита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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