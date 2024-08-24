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В школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасности
В школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасности - РИА Новости Крым, 24.08.2024
В школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасности
Во всех школах Белгорода в каждом классе с 1 сентября вводят тренировки для отработки действий детей и педагогов в любой нештатной ситуации. В образовательные... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T15:46
2024-08-24T15:46
2024-08-24T15:46
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дети
валентин демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Во всех школах Белгорода в каждом классе с 1 сентября вводят тренировки для отработки действий детей и педагогов в любой нештатной ситуации. В образовательные учреждения, которые будут работать в очно-дистанционном формате, допускать будут только учеников и учителей. Это следует из сообщения мэра города Валентина Демидова.Губернатор подчеркнул, что на территории школ будут допускаться только ученики и сотрудники учреждения."Эта мера вынужденная – она продиктована усилением террористической опасности", – отметил он.По его словам, все городские школы будут работать в смешанном формате – очно-дистанционном. Многие меры в целях обеспечения безопасности во время учебного процесса были приняты в прошлом году и продолжают действовать.Ранее сообщалось, что с 1 сентября в ряде школ Белгородской области может быть возобновлено очное обучение. Позже по итогам оперативного заседания правительства области под председательством губернатора региона Вячеслава Гладкова было принято решение, что детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам, вывезут на учебу в другие регионы страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек Путин собрал совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях Владимир Путин возложил цветы к мемориалу в школе в Беслане
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белгород, новости, учебный год, школа, дети, валентин демидов, безопасность
В школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасности
В школах Белгорода с 1 сентября вводят ограничения и тренировки по безопасности – Демидов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Во всех школах Белгорода в каждом классе с 1 сентября вводят тренировки для отработки действий детей и педагогов в любой нештатной ситуации. В образовательные учреждения, которые будут работать в очно-дистанционном формате, допускать будут только учеников и учителей. Это следует из сообщения мэра города Валентина Демидова.
"С сентября в каждом классе будут проходить тренировки – важно до автоматизма отработать действия в любой нештатной ситуации. Для каждого ученика разработаны маршруты передвижения: дом – укрытие – школа – укрытие – дом. Возле образовательных учреждений размещены укрытия", – говорится в сообщении Демидова в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что на территории школ будут допускаться только ученики и сотрудники учреждения.
"Эта мера вынужденная – она продиктована усилением террористической опасности", – отметил он.
По его словам, все городские школы будут работать в смешанном формате – очно-дистанционном. Многие меры в целях обеспечения безопасности во время учебного процесса были приняты в прошлом году и продолжают действовать.
"Окна в школах оклеены бронепленкой. Оборудованы места укрытий на случай опасности. Укомплектованы аптечки. Размещена простая и понятная навигация. Педагоги прошли обучение оказанию первой помощи", – сообщил глава города, отметив, что приемка комиссиями образовательных учреждений завершена.
Ранее сообщалось
, что с 1 сентября в ряде школ Белгородской области может быть возобновлено очное обучение. Позже по итогам оперативного заседания правительства области
под председательством губернатора региона Вячеслава Гладкова было принято решение, что детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам, вывезут на учебу в другие регионы страны.
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