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В Белгородской области вернут очное обучение в школах
В Белгородской области вернут очное обучение в школах - РИА Новости Крым, 05.08.2024
В Белгородской области вернут очное обучение в школах
С 1 сентября в ряде школ Белгородской области может быть возобновлено очное обучение. Речь идет об учебных заведениях муниципалитетов, где ранее не вводились... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T20:58
2024-08-05T20:58
2024-08-05T20:58
белгородская область
школа
дети
образование в россии
новости
вячеслав гладков
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября в ряде школ Белгородской области может быть возобновлено очное обучение. Речь идет об учебных заведениях муниципалитетов, где ранее не вводились ограничения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор отметил, что очное обучение также может быть возобновлено в учебных заведениях в Новооскольском и Яковлевском городских округах, Ровеньском, Вейделевском и Корочанском районах, а также Мелиховском сельском поселении.Кроме того, 46 школ, расположенных на значительном удалении от границы, также смогут перейти на очную форму обучения в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском городских округах.По данным губернатора, еще в 30 школах, которые находятся на расстоянии более 20 км от границы, а также в 54 школах Белгорода предлагается организовать очно-дистанционное обучение по выбору родителей. В 90 учебных заведениях, расстояние от которых до границы менее 20 км, будет применяться дистанционная форма обучения."Конечно, нужны письменные согласия родителей и педагогов, а также чтобы в школах соблюдались все меры безопасности. Речь — о жизни и здоровье детей. Нужно собирать по классам родителей, показывать, как подготовлена школа к учебному году с точки зрения безопасности, укрытий", - отметил Гладков.В январе часть школ и колледжей Белгородской области перевели на дистанционное обучение в третьей четверти. Школьные каникулы в Белгородской области из соображений безопасности продлили до 19 января. При этом глава региона вынес на обсуждение вопрос дальнейшей организации учебного процесса - будет ли это дистант или очное обучение с усиленными мерами безопасности. В феврале очное обучение в школах в зоне свыше 20 км от государственной границы с Украиной возобновили.В городе установлены бетонные укрытия на случай обстрелов, бетонными блоками оснащаются школы и детские сады. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается КиевАтака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителейВ Белгороде возобновляют работу учреждений культуры и спорта
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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белгородская область, школа, дети, образование в россии, новости, вячеслав гладков, общество
В Белгородской области вернут очное обучение в школах
С 1 сентября в Белгородской области могут вернуть очное обучение в школах - Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября в ряде школ Белгородской области может быть возобновлено очное обучение. Речь идет об учебных заведениях муниципалитетов, где ранее не вводились ограничения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Абсолютное большинство опрошенных — 82,6% – высказались за очную форму обучения. Исключение составили жители Краснояружского района и Грайворонского округа, отдавшие предпочтение дистанционному обучению", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что очное обучение также может быть возобновлено в учебных заведениях в Новооскольском и Яковлевском городских округах, Ровеньском, Вейделевском и Корочанском районах, а также Мелиховском сельском поселении.
Кроме того, 46 школ, расположенных на значительном удалении от границы, также смогут перейти на очную форму обучения в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском городских округах.
По данным губернатора, еще в 30 школах, которые находятся на расстоянии более 20 км от границы, а также в 54 школах Белгорода предлагается организовать очно-дистанционное обучение по выбору родителей. В 90 учебных заведениях, расстояние от которых до границы менее 20 км, будет применяться дистанционная форма обучения.
"Конечно, нужны письменные согласия родителей и педагогов, а также чтобы в школах соблюдались все меры безопасности. Речь — о жизни и здоровье детей. Нужно собирать по классам родителей, показывать, как подготовлена школа к учебному году с точки зрения безопасности, укрытий", - отметил Гладков.
В январе часть школ и колледжей Белгородской области перевели на дистанционное обучение
в третьей четверти. Школьные каникулы в Белгородской области из соображений безопасности продлили
до 19 января. При этом глава региона вынес на обсуждение вопрос дальнейшей организации учебного процесса - будет ли это дистант или очное обучение с усиленными мерами безопасности. В феврале очное обучение в школах в зоне свыше 20 км от государственной границы с Украиной возобновили
.
В городе установлены бетонные укрытия на случай обстрелов, бетонными блоками оснащаются школы и детские сады
.
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