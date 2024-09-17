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Первый флотский: Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240917/pervyy-flotskiy-svyato-georgievskiy-monastyr-na-myse-fiolent-1140416912.html
Первый флотский: Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент
Первый флотский: Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Первый флотский: Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент
Это первый и единственный в России флотский монастырь. Им восхищались знаменитые писатели и художники, здесь неоднократно бывали все российские императоры,... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T22:04
2024-09-17T22:04
фотоленты
мыс фиолент
севастополь
религия
христианство
чф рф (черноморский флот российской федерации)
история
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Это первый и единственный в России флотский монастырь. Им восхищались знаменитые писатели и художники, здесь неоднократно бывали все российские императоры, начиная с Александра I. С конца IХ века он не закрывался, если не считать советского времени, когда обитель на мысе Фиолент была разорена, но существовало подворье монастыря в Краснодаре.Даже в период Крымского ханства, когда многие христианские храмы на полуострове были заброшены, даже в период Крымской войны, когда Севастополь сражался с захватчиками, здесь продолжали молиться о победе русского воинства. По окончании Крымской войны всех флотских иеромонахов и братию Свято-Георгиевского монастыря наградили медалями "За защиту Севастополя".С 1810 года здесь готовили флотских священников. Священнослужители монастыря принимали участие во всех боевых действиях Черноморского флота, монахи несли службу и в Кавказских флотских экипажах, крепостях, фортах и укреплениях.С историей монастыря тесно связаны имена адмиралов Ушакова, Лазарева, Нахимова. Корабли Черноморского флота, проходя мимо обители, салютовали пушечными выстрелами, а монахи приветствовали корабельные экипажи колокольным звоном.Атмосферные фотографии осеннего дождливого Крыма и Балаклавского Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент под Севастополем – в фотоленте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240221/chasovnya-v-vide-korablya-pod-sudakom-stroyat-novyy-khram-1135114433.html
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мыс фиолент, севастополь, религия, христианство, чф рф (черноморский флот российской федерации), история, память
Первый флотский: Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент

Георгиевский монастырь в Крыму окормляет Черноморский флот уже более 200 лет

22:04 17.09.2024
 
© РИА Новости КрымИ конечно же, монастырь хорош и в солнечную погоду!
И конечно же, монастырь хорош и в солнечную погоду! - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Это первый и единственный в России флотский монастырь. Им восхищались знаменитые писатели и художники, здесь неоднократно бывали все российские императоры, начиная с Александра I. С конца IХ века он не закрывался, если не считать советского времени, когда обитель на мысе Фиолент была разорена, но существовало подворье монастыря в Краснодаре.
Даже в период Крымского ханства, когда многие христианские храмы на полуострове были заброшены, даже в период Крымской войны, когда Севастополь сражался с захватчиками, здесь продолжали молиться о победе русского воинства. По окончании Крымской войны всех флотских иеромонахов и братию Свято-Георгиевского монастыря наградили медалями "За защиту Севастополя".
С 1810 года здесь готовили флотских священников. Священнослужители монастыря принимали участие во всех боевых действиях Черноморского флота, монахи несли службу и в Кавказских флотских экипажах, крепостях, фортах и укреплениях.
С историей монастыря тесно связаны имена адмиралов Ушакова, Лазарева, Нахимова. Корабли Черноморского флота, проходя мимо обители, салютовали пушечными выстрелами, а монахи приветствовали корабельные экипажи колокольным звоном.
Атмосферные фотографии осеннего дождливого Крыма и Балаклавского Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент под Севастополем – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым

Это место в свое время произвело большое впечатление на молодого Александра Пушкина, путешествовавшего с семейством Раевских по Крыму. О его визите напоминает площадка-ротонда с прекрасным видом на побережье.

Это место в свое время произвело большое впечатление на молодого Александра Пушкина, путешествовавшего с семейством Раевских по Крыму. О его визите напоминает площадка-ротонда с прекрасным видом на побережье.
1 из 17

Это место в свое время произвело большое впечатление на молодого Александра Пушкина, путешествовавшего с семейством Раевских по Крыму. О его визите напоминает площадка-ротонда с прекрасным видом на побережье.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Легенды гласят, что на мысе Фиолент до появления монастыря был языческий храм богини-Девы, но подтверждений этому нет. Также с этим местом связана античная легенда об Ифигении в Тавриде.

Легенды гласят, что на мысе Фиолент до появления монастыря был языческий храм богини-Девы, но подтверждений этому нет. Также с этим местом связана античная легенда об Ифигении в Тавриде.
2 из 17

Легенды гласят, что на мысе Фиолент до появления монастыря был языческий храм богини-Девы, но подтверждений этому нет. Также с этим местом связана античная легенда об Ифигении в Тавриде.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСам монастырь и окрестные виды вдохновили таких живописателей Крыма как Айвазовский, Верещагин, Иванов, Боссоли...
Сам монастырь и окрестные виды вдохновили таких живописателей Крыма как Айвазовский, Верещагин, Иванов, Боссоли...
3 из 17
Сам монастырь и окрестные виды вдохновили таких живописателей Крыма как Айвазовский, Верещагин, Иванов, Боссоли...
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРанее монастырь занимал гораздо большую территорию, часть которой была забрана у монастыря большевиками. В советское время были утрачены монастырские парк, виноградники и некрополь.
Ранее монастырь занимал гораздо большую территорию, часть которой была забрана у монастыря большевиками. В советское время были утрачены монастырские парк, виноградники и некрополь.
4 из 17
Ранее монастырь занимал гораздо большую территорию, часть которой была забрана у монастыря большевиками. В советское время были утрачены монастырские парк, виноградники и некрополь.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСейчас в обители постоянно живут, трудятся и молятся 12 монахов, есть также послушники и трудники.
Сейчас в обители постоянно живут, трудятся и молятся 12 монахов, есть также послушники и трудники.
5 из 17
Сейчас в обители постоянно живут, трудятся и молятся 12 монахов, есть также послушники и трудники.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымГлавная святыня монастыря – храм великомученика и Победоносца Георгия. Это уже третий вариант храма. Первый снесли из-за ветхости в начале XIX века. Второй пострадал во время землетрясения 1927 года и был разобран, на его месте устроили танцплощадку. Третий возвели в 2000-2009 гг.
Главная святыня монастыря – храм великомученика и Победоносца Георгия. Это уже третий вариант храма. Первый снесли из-за ветхости в начале XIX века. Второй пострадал во время землетрясения 1927 года и был разобран, на его месте устроили танцплощадку. Третий возвели в 2000-2009 гг.
6 из 17
Главная святыня монастыря – храм великомученика и Победоносца Георгия. Это уже третий вариант храма. Первый снесли из-за ветхости в начале XIX века. Второй пострадал во время землетрясения 1927 года и был разобран, на его месте устроили танцплощадку. Третий возвели в 2000-2009 гг.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВнутри храм светло-синий, этот цвет символизирует небо и Небесный Иерусалим. На стенах – образы святых воинов: великомученик Феодор Стратилат, святой праведный воин Феодор (Ушаков), святой Иоанн Воин, великомученики Георгий Победоносец, Прокопий Кесарийский, Димитрий Солунский.
Внутри храм светло-синий, этот цвет символизирует небо и Небесный Иерусалим. На стенах – образы святых воинов: великомученик Феодор Стратилат, святой праведный воин Феодор (Ушаков), святой Иоанн Воин, великомученики Георгий Победоносец, Прокопий Кесарийский, Димитрий Солунский.
7 из 17
Внутри храм светло-синий, этот цвет символизирует небо и Небесный Иерусалим. На стенах – образы святых воинов: великомученик Феодор Стратилат, святой праведный воин Феодор (Ушаков), святой Иоанн Воин, великомученики Георгий Победоносец, Прокопий Кесарийский, Димитрий Солунский.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПри подготовке строительных преобразований первой четверти XIX века рабочие наткнулись на засыпанную пещеру в скале. Она оказалась полуразрушенным древним пещерным храмом II века. Храм был освящен в честь Рождества Христова и сейчас действует.
При подготовке строительных преобразований первой четверти XIX века рабочие наткнулись на засыпанную пещеру в скале. Она оказалась полуразрушенным древним пещерным храмом II века. Храм был освящен в честь Рождества Христова и сейчас действует.
8 из 17
При подготовке строительных преобразований первой четверти XIX века рабочие наткнулись на засыпанную пещеру в скале. Она оказалась полуразрушенным древним пещерным храмом II века. Храм был освящен в честь Рождества Христова и сейчас действует.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПо легенде, монастырь был основан в 891 году греками-мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Судно едва не разбилось о скалы, но моряки взмолились святому Георгию Победоносцу и буря утихла, а на скале они нашли икону святого Георгия. В благодарность за спасение моряки основали на береговом склоне обитель.
По легенде, монастырь был основан в 891 году греками-мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Судно едва не разбилось о скалы, но моряки взмолились святому Георгию Победоносцу и буря утихла, а на скале они нашли икону святого Георгия. В благодарность за спасение моряки основали на береговом склоне обитель.
9 из 17
По легенде, монастырь был основан в 891 году греками-мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Судно едва не разбилось о скалы, но моряки взмолились святому Георгию Победоносцу и буря утихла, а на скале они нашли икону святого Георгия. В благодарность за спасение моряки основали на береговом склоне обитель.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЧерноморский флот всегда помогал Свято-Георгиевскому монастырю. Пример офицерам, мичманам и матросам в свое время подал впоследствии причисленный к лику святых адмирал Федор Ушаков, пожертвовавший на строительство Георгиевского храма 3 тысячи рублей.
Черноморский флот всегда помогал Свято-Георгиевскому монастырю. Пример офицерам, мичманам и матросам в свое время подал впоследствии причисленный к лику святых адмирал Федор Ушаков, пожертвовавший на строительство Георгиевского храма 3 тысячи рублей.
10 из 17
Черноморский флот всегда помогал Свято-Георгиевскому монастырю. Пример офицерам, мичманам и матросам в свое время подал впоследствии причисленный к лику святых адмирал Федор Ушаков, пожертвовавший на строительство Георгиевского храма 3 тысячи рублей.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ главном храме монастыря находится образ великомученика Георгия. Это подобие чудотворной деревянной явленной морякам иконы. Оригинал находился в монастыре до 1779 года, пока греческий митрополит Игнатий и крымские греки не переселились из Крыма в Мариуполь и не увезли икону с собой. Сегодня чудесный образ святого Георгия находится в музее изобразительных искусств Украины в Киеве.
В главном храме монастыря находится образ великомученика Георгия. Это подобие чудотворной деревянной явленной морякам иконы. Оригинал находился в монастыре до 1779 года, пока греческий митрополит Игнатий и крымские греки не переселились из Крыма в Мариуполь и не увезли икону с собой. Сегодня чудесный образ святого Георгия находится в музее изобразительных искусств Украины в Киеве.
11 из 17
В главном храме монастыря находится образ великомученика Георгия. Это подобие чудотворной деревянной явленной морякам иконы. Оригинал находился в монастыре до 1779 года, пока греческий митрополит Игнатий и крымские греки не переселились из Крыма в Мариуполь и не увезли икону с собой. Сегодня чудесный образ святого Георгия находится в музее изобразительных искусств Украины в Киеве.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНаместник Свято-Георгиевского монастыря иеромонах Матфей (Самохин) всегда готов к общению с паломниками.
Наместник Свято-Георгиевского монастыря иеромонах Матфей (Самохин) всегда готов к общению с паломниками.
12 из 17
Наместник Свято-Георгиевского монастыря иеромонах Матфей (Самохин) всегда готов к общению с паломниками.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПримечательно, что алтарь древнего пещерного храма по традиции обращен строго на восток. Под этими скальными сводами молились первые христиане, изгнанные за свою веру на край Римской империи – в Крым.
Примечательно, что алтарь древнего пещерного храма по традиции обращен строго на восток. Под этими скальными сводами молились первые христиане, изгнанные за свою веру на край Римской империи – в Крым.
13 из 17
Примечательно, что алтарь древнего пещерного храма по традиции обращен строго на восток. Под этими скальными сводами молились первые христиане, изгнанные за свою веру на край Римской империи – в Крым.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСвято-Георгиевский монастырь можно свободно посетить как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп. Монахи вам обязательно расскажут об истории монастыря, архитектуре храмов, быте насельников. И все это – на фоне великолепной в любую погоду крымской природы.
Свято-Георгиевский монастырь можно свободно посетить как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп. Монахи вам обязательно расскажут об истории монастыря, архитектуре храмов, быте насельников. И все это – на фоне великолепной в любую погоду крымской природы.
14 из 17
Свято-Георгиевский монастырь можно свободно посетить как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп. Монахи вам обязательно расскажут об истории монастыря, архитектуре храмов, быте насельников. И все это – на фоне великолепной в любую погоду крымской природы.
© РИА Новости Крым
© Фото наместника монастыря о. Матфея (Самохина)Тут есть место уединению…
Тут есть место уединению…
15 из 17
Тут есть место уединению…
© Фото наместника монастыря о. Матфея (Самохина)
© Фото наместника монастыря о. Матфея (Самохина)...и миллион поводов для романтики.
...и миллион поводов для романтики.
16 из 17
...и миллион поводов для романтики.
© Фото наместника монастыря о. Матфея (Самохина)
© РИА Новости КрымИ конечно же, монастырь хорош и в солнечную погоду!
И конечно же, монастырь хорош и в солнечную погоду!
17 из 17
И конечно же, монастырь хорош и в солнечную погоду!
© РИА Новости Крым
1 из 17

Это место в свое время произвело большое впечатление на молодого Александра Пушкина, путешествовавшего с семейством Раевских по Крыму. О его визите напоминает площадка-ротонда с прекрасным видом на побережье.

© РИА Новости Крым
2 из 17

Легенды гласят, что на мысе Фиолент до появления монастыря был языческий храм богини-Девы, но подтверждений этому нет. Также с этим местом связана античная легенда об Ифигении в Тавриде.

© РИА Новости Крым
3 из 17
Сам монастырь и окрестные виды вдохновили таких живописателей Крыма как Айвазовский, Верещагин, Иванов, Боссоли...
© РИА Новости Крым
4 из 17
Ранее монастырь занимал гораздо большую территорию, часть которой была забрана у монастыря большевиками. В советское время были утрачены монастырские парк, виноградники и некрополь.
© РИА Новости Крым
5 из 17
Сейчас в обители постоянно живут, трудятся и молятся 12 монахов, есть также послушники и трудники.
© РИА Новости Крым
6 из 17
Главная святыня монастыря – храм великомученика и Победоносца Георгия. Это уже третий вариант храма. Первый снесли из-за ветхости в начале XIX века. Второй пострадал во время землетрясения 1927 года и был разобран, на его месте устроили танцплощадку. Третий возвели в 2000-2009 гг.
© РИА Новости Крым
7 из 17
Внутри храм светло-синий, этот цвет символизирует небо и Небесный Иерусалим. На стенах – образы святых воинов: великомученик Феодор Стратилат, святой праведный воин Феодор (Ушаков), святой Иоанн Воин, великомученики Георгий Победоносец, Прокопий Кесарийский, Димитрий Солунский.
© РИА Новости Крым
8 из 17
При подготовке строительных преобразований первой четверти XIX века рабочие наткнулись на засыпанную пещеру в скале. Она оказалась полуразрушенным древним пещерным храмом II века. Храм был освящен в честь Рождества Христова и сейчас действует.
© РИА Новости Крым
9 из 17
По легенде, монастырь был основан в 891 году греками-мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Судно едва не разбилось о скалы, но моряки взмолились святому Георгию Победоносцу и буря утихла, а на скале они нашли икону святого Георгия. В благодарность за спасение моряки основали на береговом склоне обитель.
© РИА Новости Крым
10 из 17
Черноморский флот всегда помогал Свято-Георгиевскому монастырю. Пример офицерам, мичманам и матросам в свое время подал впоследствии причисленный к лику святых адмирал Федор Ушаков, пожертвовавший на строительство Георгиевского храма 3 тысячи рублей.
© РИА Новости Крым
11 из 17
В главном храме монастыря находится образ великомученика Георгия. Это подобие чудотворной деревянной явленной морякам иконы. Оригинал находился в монастыре до 1779 года, пока греческий митрополит Игнатий и крымские греки не переселились из Крыма в Мариуполь и не увезли икону с собой. Сегодня чудесный образ святого Георгия находится в музее изобразительных искусств Украины в Киеве.
© РИА Новости Крым
12 из 17
Наместник Свято-Георгиевского монастыря иеромонах Матфей (Самохин) всегда готов к общению с паломниками.
© РИА Новости Крым
13 из 17
Примечательно, что алтарь древнего пещерного храма по традиции обращен строго на восток. Под этими скальными сводами молились первые христиане, изгнанные за свою веру на край Римской империи – в Крым.
© РИА Новости Крым
14 из 17
Свято-Георгиевский монастырь можно свободно посетить как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп. Монахи вам обязательно расскажут об истории монастыря, архитектуре храмов, быте насельников. И все это – на фоне великолепной в любую погоду крымской природы.
© РИА Новости Крым
15 из 17
Тут есть место уединению…
© Фото наместника монастыря о. Матфея (Самохина)
16 из 17
...и миллион поводов для романтики.
© Фото наместника монастыря о. Матфея (Самохина)
17 из 17
И конечно же, монастырь хорош и в солнечную погоду!
© РИА Новости Крым
В Крыму под Судаком строят новый храм
21 февраля, 08:17
Часовня в виде корабля: под Судаком строят новый храм
 
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Заголовок открываемого материала
22:28400 боевых кораблей и 120 самолетов участвовали в учениях "Океан-2024"
22:04Первый флотский: Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент
21:52В Севастополе пожарные вынесли газовые баллоны из горящей хозпостройки
21:40Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
21:22Лукашенко: нападение на Беларусь – это третья мировая война
21:05Курортный аншлаг в Крыму: как вырос турпоток этим летом
20:48Сыр с французской золой: в Крыму супруги создали "чудную" сыроварню
20:32Развожаев предупредил об очередном фейке ЦИПсО
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