https://crimea.ria.ru/20240917/pervyy-flotskiy-svyato-georgievskiy-monastyr-na-myse-fiolent-1140416912.html

Первый флотский: Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент

Первый флотский: Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Первый флотский: Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент

Это первый и единственный в России флотский монастырь. Им восхищались знаменитые писатели и художники, здесь неоднократно бывали все российские императоры,... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T22:04

2024-09-17T22:04

2024-09-17T22:04

фотоленты

мыс фиолент

севастополь

религия

христианство

чф рф (черноморский флот российской федерации)

история

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Это первый и единственный в России флотский монастырь. Им восхищались знаменитые писатели и художники, здесь неоднократно бывали все российские императоры, начиная с Александра I. С конца IХ века он не закрывался, если не считать советского времени, когда обитель на мысе Фиолент была разорена, но существовало подворье монастыря в Краснодаре.Даже в период Крымского ханства, когда многие христианские храмы на полуострове были заброшены, даже в период Крымской войны, когда Севастополь сражался с захватчиками, здесь продолжали молиться о победе русского воинства. По окончании Крымской войны всех флотских иеромонахов и братию Свято-Георгиевского монастыря наградили медалями "За защиту Севастополя".С 1810 года здесь готовили флотских священников. Священнослужители монастыря принимали участие во всех боевых действиях Черноморского флота, монахи несли службу и в Кавказских флотских экипажах, крепостях, фортах и укреплениях.С историей монастыря тесно связаны имена адмиралов Ушакова, Лазарева, Нахимова. Корабли Черноморского флота, проходя мимо обители, салютовали пушечными выстрелами, а монахи приветствовали корабельные экипажи колокольным звоном.Атмосферные фотографии осеннего дождливого Крыма и Балаклавского Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент под Севастополем – в фотоленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240221/chasovnya-v-vide-korablya-pod-sudakom-stroyat-novyy-khram-1135114433.html

мыс фиолент

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мыс фиолент, севастополь, религия, христианство, чф рф (черноморский флот российской федерации), история, память