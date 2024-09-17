Первый флотский: Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Это первый и единственный в России флотский монастырь. Им восхищались знаменитые писатели и художники, здесь неоднократно бывали все российские императоры, начиная с Александра I. С конца IХ века он не закрывался, если не считать советского времени, когда обитель на мысе Фиолент была разорена, но существовало подворье монастыря в Краснодаре.Даже в период Крымского ханства, когда многие христианские храмы на полуострове были заброшены, даже в период Крымской войны, когда Севастополь сражался с захватчиками, здесь продолжали молиться о победе русского воинства. По окончании Крымской войны всех флотских иеромонахов и братию Свято-Георгиевского монастыря наградили медалями "За защиту Севастополя".С 1810 года здесь готовили флотских священников. Священнослужители монастыря принимали участие во всех боевых действиях Черноморского флота, монахи несли службу и в Кавказских флотских экипажах, крепостях, фортах и укреплениях.С историей монастыря тесно связаны имена адмиралов Ушакова, Лазарева, Нахимова. Корабли Черноморского флота, проходя мимо обители, салютовали пушечными выстрелами, а монахи приветствовали корабельные экипажи колокольным звоном.Атмосферные фотографии осеннего дождливого Крыма и Балаклавского Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент под Севастополем – в фотоленте РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Это первый и единственный в России флотский монастырь. Им восхищались знаменитые писатели и художники, здесь неоднократно бывали все российские императоры, начиная с Александра I. С конца IХ века он не закрывался, если не считать советского времени, когда обитель на мысе Фиолент была разорена, но существовало подворье монастыря в Краснодаре.
Даже в период Крымского ханства, когда многие христианские храмы на полуострове были заброшены, даже в период Крымской войны, когда Севастополь сражался с захватчиками, здесь продолжали молиться о победе русского воинства. По окончании Крымской войны всех флотских иеромонахов и братию Свято-Георгиевского монастыря наградили медалями "За защиту Севастополя".
С 1810 года здесь готовили флотских священников. Священнослужители монастыря принимали участие во всех боевых действиях Черноморского флота, монахи несли службу и в Кавказских флотских экипажах, крепостях, фортах и укреплениях.
С историей монастыря тесно связаны имена адмиралов Ушакова, Лазарева, Нахимова. Корабли Черноморского флота, проходя мимо обители, салютовали пушечными выстрелами, а монахи приветствовали корабельные экипажи колокольным звоном.
Атмосферные фотографии осеннего дождливого Крыма и Балаклавского Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент под Севастополем – в фотоленте РИА Новости Крым.
Это место в свое время произвело большое впечатление на молодого Александра Пушкина, путешествовавшего с семейством Раевских по Крыму. О его визите напоминает площадка-ротонда с прекрасным видом на побережье.
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Это место в свое время произвело большое впечатление на молодого Александра Пушкина, путешествовавшего с семейством Раевских по Крыму. О его визите напоминает площадка-ротонда с прекрасным видом на побережье.
Главная святыня монастыря – храм великомученика и Победоносца Георгия. Это уже третий вариант храма. Первый снесли из-за ветхости в начале XIX века. Второй пострадал во время землетрясения 1927 года и был разобран, на его месте устроили танцплощадку. Третий возвели в 2000-2009 гг.
Внутри храм светло-синий, этот цвет символизирует небо и Небесный Иерусалим. На стенах – образы святых воинов: великомученик Феодор Стратилат, святой праведный воин Феодор (Ушаков), святой Иоанн Воин, великомученики Георгий Победоносец, Прокопий Кесарийский, Димитрий Солунский.
При подготовке строительных преобразований первой четверти XIX века рабочие наткнулись на засыпанную пещеру в скале. Она оказалась полуразрушенным древним пещерным храмом II века. Храм был освящен в честь Рождества Христова и сейчас действует.
По легенде, монастырь был основан в 891 году греками-мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Судно едва не разбилось о скалы, но моряки взмолились святому Георгию Победоносцу и буря утихла, а на скале они нашли икону святого Георгия. В благодарность за спасение моряки основали на береговом склоне обитель.
Черноморский флот всегда помогал Свято-Георгиевскому монастырю. Пример офицерам, мичманам и матросам в свое время подал впоследствии причисленный к лику святых адмирал Федор Ушаков, пожертвовавший на строительство Георгиевского храма 3 тысячи рублей.
В главном храме монастыря находится образ великомученика Георгия. Это подобие чудотворной деревянной явленной морякам иконы. Оригинал находился в монастыре до 1779 года, пока греческий митрополит Игнатий и крымские греки не переселились из Крыма в Мариуполь и не увезли икону с собой. Сегодня чудесный образ святого Георгия находится в музее изобразительных искусств Украины в Киеве.
Свято-Георгиевский монастырь можно свободно посетить как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп. Монахи вам обязательно расскажут об истории монастыря, архитектуре храмов, быте насельников. И все это – на фоне великолепной в любую погоду крымской природы.
Это место в свое время произвело большое впечатление на молодого Александра Пушкина, путешествовавшего с семейством Раевских по Крыму. О его визите напоминает площадка-ротонда с прекрасным видом на побережье.
Главная святыня монастыря – храм великомученика и Победоносца Георгия. Это уже третий вариант храма. Первый снесли из-за ветхости в начале XIX века. Второй пострадал во время землетрясения 1927 года и был разобран, на его месте устроили танцплощадку. Третий возвели в 2000-2009 гг.
Внутри храм светло-синий, этот цвет символизирует небо и Небесный Иерусалим. На стенах – образы святых воинов: великомученик Феодор Стратилат, святой праведный воин Феодор (Ушаков), святой Иоанн Воин, великомученики Георгий Победоносец, Прокопий Кесарийский, Димитрий Солунский.
При подготовке строительных преобразований первой четверти XIX века рабочие наткнулись на засыпанную пещеру в скале. Она оказалась полуразрушенным древним пещерным храмом II века. Храм был освящен в честь Рождества Христова и сейчас действует.
По легенде, монастырь был основан в 891 году греками-мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Судно едва не разбилось о скалы, но моряки взмолились святому Георгию Победоносцу и буря утихла, а на скале они нашли икону святого Георгия. В благодарность за спасение моряки основали на береговом склоне обитель.
Черноморский флот всегда помогал Свято-Георгиевскому монастырю. Пример офицерам, мичманам и матросам в свое время подал впоследствии причисленный к лику святых адмирал Федор Ушаков, пожертвовавший на строительство Георгиевского храма 3 тысячи рублей.
В главном храме монастыря находится образ великомученика Георгия. Это подобие чудотворной деревянной явленной морякам иконы. Оригинал находился в монастыре до 1779 года, пока греческий митрополит Игнатий и крымские греки не переселились из Крыма в Мариуполь и не увезли икону с собой. Сегодня чудесный образ святого Георгия находится в музее изобразительных искусств Украины в Киеве.
Свято-Георгиевский монастырь можно свободно посетить как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп. Монахи вам обязательно расскажут об истории монастыря, архитектуре храмов, быте насельников. И все это – на фоне великолепной в любую погоду крымской природы.
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