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Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР
Населенный пункт Дальнее в Донбассе освобожден и находится под контролем российских военных. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T12:20
2024-11-21T12:20
2024-11-21T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Населенный пункт Дальнее в Донбассе освобожден и находится под контролем российских военных. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Российская армия ежедневно наносит поражение ВСУ, освобождая населенные пункты в Донбассе. Накануне силы группировки войск "Центр" в ходе наступления освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики. До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Новоселидовка, а в понедельник – Новоалексеевки в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР
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россия, новости, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР
Минобороны: российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР
12:20 21.11.2024 (обновлено: 12:25 21.11.2024)