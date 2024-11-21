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Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Российские войска освободили населенный пункт Дальнее в ДНР

Населенный пункт Дальнее в Донбассе освобожден и находится под контролем российских военных. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Населенный пункт Дальнее в Донбассе освобожден и находится под контролем российских военных. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Российская армия ежедневно наносит поражение ВСУ, освобождая населенные пункты в Донбассе. Накануне силы группировки войск "Центр" в ходе наступления освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики. До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Новоселидовка, а в понедельник – Новоалексеевки в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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