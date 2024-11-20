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Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в Донбассе - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в Донбассе
Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в Донбассе - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в Донбассе
Населенный пункт Ильинка в ДНР взят под контроль российскими военными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T12:28
2024-11-20T12:46
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Населенный пункт Ильинка в ДНР взят под контроль российскими военными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Дзержинск, Заря и Сухая Балка в ДНР.Накануне стало известно о взятии под контроль населенного пункта Новоселидовка, а в понедельник – Новоалексеевки в Донбассе.11 ноября российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики, а также Кременную балку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе Вознесенка в ДНР перешла под контроль России Армия России освободила Степановку в ДНР
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу
Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в Донбассе

На Кураховском направлении в Донбассе освобождена Ильинка

12:28 20.11.2024 (обновлено: 12:46 20.11.2024)
 
© 114 Бригада/TelegramФлаг 114-й бригады 51-й армии в Новой Ильинке
Флаг 114-й бригады 51-й армии в Новой Ильинке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Населенный пункт Ильинка в ДНР взят под контроль российскими военными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке МО.

Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Дзержинск, Заря и Сухая Балка в ДНР.
Накануне стало известно о взятии под контроль населенного пункта Новоселидовка, а в понедельник – Новоалексеевки в Донбассе.
11 ноября российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики, а также Кременную балку.
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