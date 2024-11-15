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Армия России освободила Степановку в ДНР
Армия России освободила Степановку в ДНР - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Армия России освободила Степановку в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T12:42
2024-11-15T12:42
2024-11-15T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отражены 65 контратак противника. За неделю потери ВСУ на данном направлении составили свыше 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе Leopard, 26 боевых бронированных машин, включая немецкую боевую машину пехоты Marder и два бронетранспортера М113 производства США, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы и есть Россия": как жители Угледара ждали освобожденияАрмия России освободила населенный пункт Колесниковка под ХарьковомВ Курской области ВСУ потеряли уже более 32 тысяч человек
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила Степановку в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Степановка в ДНР
12:42 15.11.2024 (обновлено: 12:53 15.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Вознесенка
, Волченка
и Степановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
Отражены 65 контратак противника.
За неделю потери ВСУ на данном направлении составили свыше 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе Leopard, 26 боевых бронированных машин, включая немецкую боевую машину пехоты Marder и два бронетранспортера М113 производства США, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.
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