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Армия России освободила Степановку в ДНР

Армия России освободила Степановку в ДНР - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Армия России освободила Степановку в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T12:42

2024-11-15T12:42

2024-11-15T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Отражены 65 контратак противника. За неделю потери ВСУ на данном направлении составили свыше 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе Leopard, 26 боевых бронированных машин, включая немецкую боевую машину пехоты Marder и два бронетранспортера М113 производства США, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы и есть Россия": как жители Угледара ждали освобожденияАрмия России освободила населенный пункт Колесниковка под ХарьковомВ Курской области ВСУ потеряли уже более 32 тысяч человек

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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