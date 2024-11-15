https://crimea.ria.ru/20241115/aksenov-poruchil-narastit-proizvodstvo-moloka-i-myasa-v-krymu-1141876367.html

Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в Крыму

Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в Крыму

Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе. Но в регионе необходимо наращивать объемы собственного производства. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T11:03

2024-11-15T11:03

2024-11-15T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе. Но в регионе необходимо наращивать объемы собственного производства. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, сейчас в регионе работают 25 предприятий по производству молочной продукции и 23 – по переработке мяса. Глава республики отметил, что отрасль показывает хорошие результаты. С января по сентябрь 2024 года были увеличены объемы производства молока на 15,1%, сыров – на 1,4%, творога и кисломолочных продуктов – на 19,3 и 14%.Также в Крыму на 7,7% стали больше производить мяса крупного рогатого скота, мяса птицы – на 27%, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов – на 20%.При этом Аксенов отметил, что нужно и дальше развивать эту отрасль.Кроме того, он обратил внимание, что собственные потребности в продовольственной пшенице, хлебе и хлебных продуктах, свинине, фруктах и ягодах Крым обеспечивает в полном объеме."По яйцам обеспеченность составляет 63%, по мясу птицы – более 70%", - сообщил глава республики.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яблоки нового урожая в Крыму: где их будут продаватьКак развивается сельское хозяйство в Сакском районеСколько корова дает молока: конкурс на лучшего дояра прошел в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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