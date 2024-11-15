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Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в Крыму
Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в Крыму
Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе. Но в регионе необходимо наращивать объемы собственного производства. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T11:03
2024-11-15T11:03
крым
сергей аксенов
молоко
мясо
животноводство
животноводство в крыму
сельское хозяйство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе. Но в регионе необходимо наращивать объемы собственного производства. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, сейчас в регионе работают 25 предприятий по производству молочной продукции и 23 – по переработке мяса. Глава республики отметил, что отрасль показывает хорошие результаты. С января по сентябрь 2024 года были увеличены объемы производства молока на 15,1%, сыров – на 1,4%, творога и кисломолочных продуктов – на 19,3 и 14%.Также в Крыму на 7,7% стали больше производить мяса крупного рогатого скота, мяса птицы – на 27%, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов – на 20%.При этом Аксенов отметил, что нужно и дальше развивать эту отрасль.Кроме того, он обратил внимание, что собственные потребности в продовольственной пшенице, хлебе и хлебных продуктах, свинине, фруктах и ягодах Крым обеспечивает в полном объеме."По яйцам обеспеченность составляет 63%, по мясу птицы – более 70%", - сообщил глава республики.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яблоки нового урожая в Крыму: где их будут продаватьКак развивается сельское хозяйство в Сакском районеСколько корова дает молока: конкурс на лучшего дояра прошел в Крыму
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крым, сергей аксенов, молоко, мясо, животноводство, животноводство в крыму, сельское хозяйство, новости крыма
Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в Крыму

Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, мясе и хлебе – Аксенов

11:03 15.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖивотноводческая ферма коровы говядина молоко кефир молокопродукт телята телёнок
Животноводческая ферма коровы говядина молоко кефир молокопродукт телята телёнок - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе. Но в регионе необходимо наращивать объемы собственного производства. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, сейчас в регионе работают 25 предприятий по производству молочной продукции и 23 – по переработке мяса.
Глава республики отметил, что отрасль показывает хорошие результаты. С января по сентябрь 2024 года были увеличены объемы производства молока на 15,1%, сыров – на 1,4%, творога и кисломолочных продуктов – на 19,3 и 14%.
Также в Крыму на 7,7% стали больше производить мяса крупного рогатого скота, мяса птицы – на 27%, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов – на 20%.
При этом Аксенов отметил, что нужно и дальше развивать эту отрасль.
"Необходимо продолжать наращивать объемы собственного производства. Увеличивать поголовье молочного товарного скота и птицы. Для этого необходимо предусмотреть строительство новых комплексов и масштабировать уже существующие площадки", - подчеркнул Сергей Аксенов.
Кроме того, он обратил внимание, что собственные потребности в продовольственной пшенице, хлебе и хлебных продуктах, свинине, фруктах и ягодах Крым обеспечивает в полном объеме.
"По яйцам обеспеченность составляет 63%, по мясу птицы – более 70%", - сообщил глава республики.
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