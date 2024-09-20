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Сколько корова дает молока: конкурс на лучшего дояра прошел в Крыму

Сколько корова дает молока: конкурс на лучшего дояра прошел в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Сколько корова дает молока: конкурс на лучшего дояра прошел в Крыму

И вовсе это не бездушное дело – аппаратная дойка. Так считают те, кто в профессии уже многие годы. 15 лучших дояров и доярок из пяти регионов Крыма собрали на... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T17:53

2024-09-20T17:53

2024-09-20T19:24

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РАЗДОЛЬНЕНОЕ, 20 сен – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. И вовсе это не бездушное дело – аппаратная дойка. Так считают те, кто в профессии уже многие годы. 15 лучших дояров и доярок из пяти регионов Крыма собрали на одной из крупных крымских ферм Раздольненского района, чтобы выбрать среди них лучшего из лучших.Инна Гараева приехала из Красногвардейского района. В профессии – 25 лет.- Чтобы быть хорошей дояркой, нужно только желание, остальному можно научиться, остальное придет со временем. Нужно применять правильно технологию доения, тогда все пойдет быстро и легко, - считает она.Мы с ней разговариваем о том, у кого же лучше получается обходиться с таким деликатным делом, как дойка коров – у мужчин или же у женщин. Инна считает, что парадоксально, но у женщин, хотя у мужчин более сильные руки, характер спокойнее и с техникой они должны быть на короткой ноге.Качество процесса дойки и удоя зависит даже от породы коров. Голландская белая – лучше красной степной, уверены мои собеседницы.До чего техника дошлаНо сегодня на республиканском конкурсе операторов машинного доения тем, кто соревнуется, выбирать не приходится – в качестве препятствий на дороге к победе здесь буренки красной степной породы.Прежде чем подойти к этому "снаряду", надо преодолеть целую "полосу препятствий". Сначала конкурсантов ждут тестовые задания, а потом сборка-разборка аппарата машинного доения.20 вопросов - на знание анатомии коров, свойств молока и особенностей доильной техники, которая бывает разных моделей и принципов работы.Новехонький аппарат плохо подчиняется конкурсантам – трубки ну никак не хотят отсоединяться от патрубка.- Лучше б я свой аппарат с собой взяла, мы с ним уже родные, - раздается реплика из группы соревнующихся.Коровы уже ждут в стойле и призывно мычат. И – начали! Аппараты одним концом "подключают" к вымени, а вторым - к молокопроводу.- До чего техника дошла, - смотрю я на молокопровод и вспоминаю свое детство у бабушки на ферме, где все было вручную и в ведра.- Это не техника дошла, это, мы сами, конкурсанты, до конкурса доехали!, - отшучивается доярка в белоснежной косыночке, большом фартуке, нарукавниках и галошах.Строгое жюри оценивает не то, сколько надоили, а как - помыли ли вымя, как обращались с коровой, проверяют правильность и последовательность манипуляций. Так что не простое это дело – добывать молоко из коров! Тут нужны знания, умения и … нежность.Приз коровам на вкусняшкиУ Бахтияра Усеинова из Сакского района своих собственных коров 55 голов. Молоко его семейное фермерское хозяйство сдает на ближайший молокозавод.Он дояр уже лет десять. Доить умеет как руками, так и с помощью техники. Более того, он на своей ферме единственный дояр. Правда, у него есть помощники – четыре доильных аппарата.- А вы коровушек после дойки целуете?За каждое призовое место полагается по 25 тысяч рублей из бюджета Республики Крым. Абсолютному победителю – 35 тысяч. А еще он удостоится чести представлять республику на аналогичном Всероссийском конкурсе, который проходит раз в три года.Спустя время, становится ясно, что абсолютный лидер – не он, а она. Людмила Масюк из Симферопольского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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