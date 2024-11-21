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В Киеве и шести областях Украины экстренно отключают свет - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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В Киеве и шести областях Украины экстренно отключают свет
В Киеве и шести областях Украины экстренно отключают свет - РИА Новости Крым, 21.11.2024
В Киеве и шести областях Украины экстренно отключают свет
В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины применяются экстренные отключения электроэнергии, сообщает крупнейший частный инвестор... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T09:46
2024-11-21T09:46
украина
киев
энергосистема украины
отключение электроэнергии
укрэнерго
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины применяются экстренные отключения электроэнергии, сообщает крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины ДТЭК.В Киевской областной военной администрации уточнили, что из-за экстренных отключений электроэнергии графики, составленные заранее, не работают.Кроме того, в Житомирской и Сумской областях также ввели аварийные отключения света по причине дефицита генерации, сообщают местные энергокомпании."В Житомирской области применены аварийные отключения электроэнергии", - сказано в сообщении "Житомироблэнерго" в Telegram-канале.Сумская областная энергокомпания "Сумыоблэнерго" также проинформировала граждан о введении аварийных отключений электроэнергии в регионе.По информации "Укрэнерго", в четверг, 21 ноября, на Украине пройдут веерные отключения электроэнергии.Уточняется, что с 7:00 до 11:00 — первая очередь отключений; с 11:00 по 19:00 — две очереди отключений; с 19:00 по 22:00 — одна очередь отключений.Украинцев просят не включать в сеть сразу несколько электроприборов в те часы, когда появляется свет.Утром в воскресенье, 17 ноября, в Минэнерго Украины сообщили об экстренных отключениях электроэнергии. По информации администрации железнодорожного транспорта Украины, оказались обесточенными несколько ж/д участков на юге, западе и северо-востоке страны. В частности, из-за поражений инфраструктуры задерживаются пассажирские поезда, следующие в Одессу из нескольких городов, в том числе с западной Украины, а также Запорожья и Харькова.Позже в Минобороны РФ заявили о нанесении ударов по объектам в 144 районах Украины, в том числе по аэродромам, объектам газодобычи и энергетики, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городеВ "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей странеУдары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры
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украина, киев, энергосистема украины, отключение электроэнергии, укрэнерго, новости, в мире
В Киеве и шести областях Украины экстренно отключают свет

В Киеве и еще шести регионах Украины введены экстренные отключения света

09:46 21.11.2024
 
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанкПамятник Богдану Хмельницкому в Киеве. На заднем плане – Киево-Печерская лавра.
Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. На заднем плане – Киево-Печерская лавра. - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Игорь Костин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины применяются экстренные отключения электроэнергии, сообщает крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины ДТЭК.
"Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области: по указанию "Укрэнерго" применяется экстренное отключение света", - говорится в Telegram предприятия.
В Киевской областной военной администрации уточнили, что из-за экстренных отключений электроэнергии графики, составленные заранее, не работают.
Кроме того, в Житомирской и Сумской областях также ввели аварийные отключения света по причине дефицита генерации, сообщают местные энергокомпании.
"В Житомирской области применены аварийные отключения электроэнергии", - сказано в сообщении "Житомироблэнерго" в Telegram-канале.
Сумская областная энергокомпания "Сумыоблэнерго" также проинформировала граждан о введении аварийных отключений электроэнергии в регионе.
По информации "Укрэнерго", в четверг, 21 ноября, на Украине пройдут веерные отключения электроэнергии.
Уточняется, что с 7:00 до 11:00 — первая очередь отключений; с 11:00 по 19:00 — две очереди отключений; с 19:00 по 22:00 — одна очередь отключений.
Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов из-за массовых ударов, говорится в сообщении.
Украинцев просят не включать в сеть сразу несколько электроприборов в те часы, когда появляется свет.
Утром в воскресенье, 17 ноября, в Минэнерго Украины сообщили об экстренных отключениях электроэнергии. По информации администрации железнодорожного транспорта Украины, оказались обесточенными несколько ж/д участков на юге, западе и северо-востоке страны. В частности, из-за поражений инфраструктуры задерживаются пассажирские поезда, следующие в Одессу из нескольких городов, в том числе с западной Украины, а также Запорожья и Харькова.
Позже в Минобороны РФ заявили о нанесении ударов по объектам в 144 районах Украины, в том числе по аэродромам, объектам газодобычи и энергетики, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).
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УкраинаКиевЭнергосистема УкраиныОтключение электроэнергииУкрэнергоНовостиВ мире
 
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