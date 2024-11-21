https://crimea.ria.ru/20241121/v-kieve-i-shesti-oblastyakh-ukrainy-ekstrenno-otklyuchayut-svet-1142021261.html

В Киеве и шести областях Украины экстренно отключают свет

В Киеве и шести областях Украины экстренно отключают свет - РИА Новости Крым, 21.11.2024

В Киеве и шести областях Украины экстренно отключают свет

В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины применяются экстренные отключения электроэнергии, сообщает крупнейший частный инвестор... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T09:46

2024-11-21T09:46

2024-11-21T09:46

украина

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энергосистема украины

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях Украины применяются экстренные отключения электроэнергии, сообщает крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины ДТЭК.В Киевской областной военной администрации уточнили, что из-за экстренных отключений электроэнергии графики, составленные заранее, не работают.Кроме того, в Житомирской и Сумской областях также ввели аварийные отключения света по причине дефицита генерации, сообщают местные энергокомпании."В Житомирской области применены аварийные отключения электроэнергии", - сказано в сообщении "Житомироблэнерго" в Telegram-канале.Сумская областная энергокомпания "Сумыоблэнерго" также проинформировала граждан о введении аварийных отключений электроэнергии в регионе.По информации "Укрэнерго", в четверг, 21 ноября, на Украине пройдут веерные отключения электроэнергии.Уточняется, что с 7:00 до 11:00 — первая очередь отключений; с 11:00 по 19:00 — две очереди отключений; с 19:00 по 22:00 — одна очередь отключений.Украинцев просят не включать в сеть сразу несколько электроприборов в те часы, когда появляется свет.Утром в воскресенье, 17 ноября, в Минэнерго Украины сообщили об экстренных отключениях электроэнергии. По информации администрации железнодорожного транспорта Украины, оказались обесточенными несколько ж/д участков на юге, западе и северо-востоке страны. В частности, из-за поражений инфраструктуры задерживаются пассажирские поезда, следующие в Одессу из нескольких городов, в том числе с западной Украины, а также Запорожья и Харькова.Позже в Минобороны РФ заявили о нанесении ударов по объектам в 144 районах Украины, в том числе по аэродромам, объектам газодобычи и энергетики, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мэр Одессы заявил о "тяжелой ситуации" с электроснабжением в городеВ "Укрэнерго" анонсировали одновременные отключения света по всей странеУдары по Украине: ВС России поражены различные объекты инфраструктуры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, энергосистема украины, отключение электроэнергии, укрэнерго, новости, в мире