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Массированный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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Массированный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура
Массированный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Массированный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура
Минэнерго Украины заявило об экстренных отключениях электроэнергии по всей стране после воздушной тревоги и взрывов, гремевших на протяжении нескольких часов... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T10:41
2024-11-17T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Минэнерго Украины заявило об экстренных отключениях электроэнергии по всей стране после воздушной тревоги и взрывов, гремевших на протяжении нескольких часов ночью и утром в нескольких регионах, в том числе в Киеве, Львовской области и на Закарпатье.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны с ночи и на протяжении нескольких часов звучала воздушная тревога.Серия первых взрывов прогремела в разных регионах: Киеве, Херькове, Николаеве, Днепропетровске, Павлограде, Черкасской области и подконтрольном киевским властям Запорожье. Позже сообщалось о взрывах в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Закарпатской области – городах Ровно и Мукачево.По информации мэра Одессы Геннадия Труханова, в городе не работает весь электротранспорт. О проблемах с электро- и водоснабжением сообщил также глава Ровенской области на западе Украины Александр Коваль. Руководитель Волынской областной администрации Иван Рудницкий признал повреждение энергетической инфраструктуры.В Минэнерго Украины утром в воскресенье заявили об экстренных отключениях электроэнергии.По информации администрации железнодорожного транспорта Украины, из-за массированного обстрела обесточены несколько ж/д участков на юге, западе и северо-востоке страны.В частности, из-за поражений инфраструктуры задерживаются пассажирские поезда, следующие в Одессу из Запорожья, Харькова, Черновцов и Ковеля.Накануне сообщалось, что в результате ударов ВС РФ на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей были повреждены объекты критической инфраструктуры. ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктура На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, новости, армия и флот, новости сво
Массированный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура

Взрывы на Украине привели к экстренным отключениям электроэнергии по всей стране

10:41 17.11.2024 (обновлено: 10:57 17.11.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Минэнерго Украины заявило об экстренных отключениях электроэнергии по всей стране после воздушной тревоги и взрывов, гремевших на протяжении нескольких часов ночью и утром в нескольких регионах, в том числе в Киеве, Львовской области и на Закарпатье.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны с ночи и на протяжении нескольких часов звучала воздушная тревога.
Серия первых взрывов прогремела в разных регионах: Киеве, Херькове, Николаеве, Днепропетровске, Павлограде, Черкасской области и подконтрольном киевским властям Запорожье. Позже сообщалось о взрывах в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Закарпатской области – городах Ровно и Мукачево.
По информации мэра Одессы Геннадия Труханова, в городе не работает весь электротранспорт. О проблемах с электро- и водоснабжением сообщил также глава Ровенской области на западе Украины Александр Коваль. Руководитель Волынской областной администрации Иван Рудницкий признал повреждение энергетической инфраструктуры.
В Минэнерго Украины утром в воскресенье заявили об экстренных отключениях электроэнергии.
"Оператор системы передачи срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", – сообщило ведомство в Telegram-канале со ссылкой на главу Германа Галущенко.
По информации администрации железнодорожного транспорта Украины, из-за массированного обстрела обесточены несколько ж/д участков на юге, западе и северо-востоке страны.
В частности, из-за поражений инфраструктуры задерживаются пассажирские поезда, следующие в Одессу из Запорожья, Харькова, Черновцов и Ковеля.
Накануне сообщалось, что в результате ударов ВС РФ на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей были повреждены объекты критической инфраструктуры.
ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктура
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