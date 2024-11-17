https://crimea.ria.ru/20241117/massirovannyy-udar-po-ukraine-povrezhdena-energeticheskaya-infrastruktura-1141913821.html

Массированный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура

Массированный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Массированный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура

Минэнерго Украины заявило об экстренных отключениях электроэнергии по всей стране после воздушной тревоги и взрывов, гремевших на протяжении нескольких часов... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T10:41

2024-11-17T10:41

2024-11-17T10:57

украина

новости

армия и флот

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128715626_0:0:1697:956_1920x0_80_0_0_9e18c07cec41a43e9fdfb1e03e5e5592.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Минэнерго Украины заявило об экстренных отключениях электроэнергии по всей стране после воздушной тревоги и взрывов, гремевших на протяжении нескольких часов ночью и утром в нескольких регионах, в том числе в Киеве, Львовской области и на Закарпатье.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны с ночи и на протяжении нескольких часов звучала воздушная тревога.Серия первых взрывов прогремела в разных регионах: Киеве, Херькове, Николаеве, Днепропетровске, Павлограде, Черкасской области и подконтрольном киевским властям Запорожье. Позже сообщалось о взрывах в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Закарпатской области – городах Ровно и Мукачево.По информации мэра Одессы Геннадия Труханова, в городе не работает весь электротранспорт. О проблемах с электро- и водоснабжением сообщил также глава Ровенской области на западе Украины Александр Коваль. Руководитель Волынской областной администрации Иван Рудницкий признал повреждение энергетической инфраструктуры.В Минэнерго Украины утром в воскресенье заявили об экстренных отключениях электроэнергии.По информации администрации железнодорожного транспорта Украины, из-за массированного обстрела обесточены несколько ж/д участков на юге, западе и северо-востоке страны.В частности, из-за поражений инфраструктуры задерживаются пассажирские поезда, следующие в Одессу из Запорожья, Харькова, Черновцов и Ковеля.Накануне сообщалось, что в результате ударов ВС РФ на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей были повреждены объекты критической инфраструктуры. ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктура На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, армия и флот, новости сво