https://crimea.ria.ru/20241117/prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-1141753671.html

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 17.11.2024

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

В воскресенье погода в Крыму будет определяться антициклоном. Преимущественно без осадков, лишь ночью в южных районах вероятны небольшие дожди, в горах в виде... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T00:01

2024-11-17T00:01

2024-11-17T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141711384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23c6ce4666affbd792f400fd9146bd56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться антициклоном. Преимущественно без осадков, лишь ночью в южных районах вероятны небольшие дожди, в горах в виде снега. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +9...+11.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +9…+11.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью возможен дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +6, днем от +8 до +10 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр