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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться антициклоном. Преимущественно без осадков, лишь ночью в южных районах вероятны небольшие дожди, в горах в виде... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T00:01
2024-11-17T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться антициклоном. Преимущественно без осадков, лишь ночью в южных районах вероятны небольшие дожди, в горах в виде снега. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +9...+11.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +9…+11.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью возможен дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +6, днем от +8 до +10 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 17.11.2024
 
Крымский осенний лес
Крымский осенний лес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться антициклоном. Преимущественно без осадков, лишь ночью в южных районах вероятны небольшие дожди, в горах в виде снега. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, юго-восточный, с переходом на юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха в воскресенье ночью -3…+2, на южном побережье до +6…+11, в горах 0…+5", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +9...+11.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +9…+11.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью возможен дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +6, днем от +8 до +10 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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