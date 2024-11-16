https://crimea.ria.ru/20241116/obnaruzhen-pogibshiy-posle-obrusheniya-na-shakhte-v-kuzbasse-1141904196.html

Обнаружен погибший после обрушения на шахте в Кузбассе

Обнаружен погибший после обрушения на шахте в Кузбассе - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Обнаружен погибший после обрушения на шахте в Кузбассе

В шахте "Таштагольская" спасатели МЧС России разобрали 10 кубометров породы и обнаружили тело погибшего рабочего. Об этом сообщает чрезвычайное ведомство. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T16:02

2024-11-16T16:02

2024-11-16T16:02

новости

происшествия

общество

кемеровская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В шахте "Таштагольская" спасатели МЧС России разобрали 10 кубометров породы и обнаружили тело погибшего рабочего. Об этом сообщает чрезвычайное ведомство.В шахте "Таштагольская" на юге Кузбасса, в субботу утром обрушилась кровля. Под завалом оказался рабочий, еще один горняк пострадал, были эвакуированы 183 шахтера", - говорится в сообщении.Во время поисковых работ в шахте произошел повторный горный удар из-за которого спасателям пришлось на время приостановить поиски.Разбор завалов возобновили спустя час.Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Таштагола, по факту обрушения горных пород на шахте "Таштагольская" организована проверка.Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в шахте "Рыдултов" на юге Польши из-за сейсмоактивности шахтеры оказались заблокированы в забое.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:21 шахтер погиб при оползне на шахте в ТанзанииСила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасатели46 погибших: на шахте в Казахстане найдены тела всех горняков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, общество, кемеровская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)