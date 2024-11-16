https://crimea.ria.ru/20241116/obnaruzhen-pogibshiy-posle-obrusheniya-na-shakhte-v-kuzbasse-1141904196.html
Обнаружен погибший после обрушения на шахте в Кузбассе
Обнаружен погибший после обрушения на шахте в Кузбассе - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Обнаружен погибший после обрушения на шахте в Кузбассе
В шахте "Таштагольская" спасатели МЧС России разобрали 10 кубометров породы и обнаружили тело погибшего рабочего. Об этом сообщает чрезвычайное ведомство. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T16:02
2024-11-16T16:02
2024-11-16T16:02
новости
происшествия
общество
кемеровская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/10/1141897274_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a71154f2d803dbc886c1d386ecc0c559.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В шахте "Таштагольская" спасатели МЧС России разобрали 10 кубометров породы и обнаружили тело погибшего рабочего. Об этом сообщает чрезвычайное ведомство.В шахте "Таштагольская" на юге Кузбасса, в субботу утром обрушилась кровля. Под завалом оказался рабочий, еще один горняк пострадал, были эвакуированы 183 шахтера", - говорится в сообщении.Во время поисковых работ в шахте произошел повторный горный удар из-за которого спасателям пришлось на время приостановить поиски.Разбор завалов возобновили спустя час.Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Таштагола, по факту обрушения горных пород на шахте "Таштагольская" организована проверка.Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в шахте "Рыдултов" на юге Польши из-за сейсмоактивности шахтеры оказались заблокированы в забое.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:21 шахтер погиб при оползне на шахте в ТанзанииСила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасатели46 погибших: на шахте в Казахстане найдены тела всех горняков
кемеровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/10/1141897274_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0ba382e40e96e7078807c818c360a16a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, происшествия, общество, кемеровская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Обнаружен погибший после обрушения на шахте в Кузбассе
Обнаружен погибший после обрушения на шахте в Кузбассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В шахте "Таштагольская" спасатели МЧС России разобрали 10 кубометров породы и обнаружили тело погибшего рабочего. Об этом сообщает чрезвычайное ведомство.
"Специалисты устанавливают пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала", говорится в сообщении.
В шахте "Таштагольская" на юге Кузбасса, в субботу утром обрушилась кровля. Под завалом оказался рабочий, еще один горняк пострадал, были эвакуированы 183 шахтера", - говорится в сообщении.
Во время поисковых работ в шахте произошел повторный горный удар из-за которого спасателям пришлось на время приостановить поиски.
Разбор завалов возобновили спустя час.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Таштагола, по факту обрушения горных пород на шахте "Таштагольская" организована проверка.
Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что в шахте "Рыдултов" на юге Польши из-за сейсмоактивности шахтеры оказались заблокированы в забое.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: