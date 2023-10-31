https://crimea.ria.ru/20231031/46-pogibshikh-na-shakhte-v-kazakhstane-naydeny-tela-vsekh-gornyakov-1132434839.html

46 погибших: на шахте в Казахстане найдены тела всех горняков

46 погибших: на шахте в Казахстане найдены тела всех горняков - РИА Новости Крым, 31.10.2023

46 погибших: на шахте в Казахстане найдены тела всех горняков

Спасатели обнаружили тела всех 46 горняков в аварии на шахте имени Костенко в Караганде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Казахстан со ссылкой на РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T08:14

2023-10-31T08:14

2023-10-31T08:15

казахстан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили тела всех 46 горняков в аварии на шахте имени Костенко в Караганде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Казахстан со ссылкой на главу ведомства Сырыма Шарипханова.По его словам, неопознанными остаются тела шестерых шахтеров, для их идентификации проводятся необходимые экспертизы.Работы по ликвидации ЧП и спасению горняков велись трое суток. Доступ спасателей к некоторым затопленным выработкам был затруднен, кроме того, поисковые работы осложнялись большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов и отсутствием электроэнергии, рассказал Шарипханов.Сейчас, по его словам, открытых очагов горения на объекте нет, "газовая обстановка в норме".К расследованию привлечены экспертные организаций из Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья.Что произошло на шахтеОб аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана стало известно рано утром 28 октября. В МЧС республики позже сообщили, что возгорание произошло в 2 часа 36 минут на глубине 700 метров.К месту были направлены силы Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.На момент аварии в смене находилось 252 шахтера, пять были обнаружены и подняты на поверхность силами горноспасателей, а 201 поднялись самостоятельно. Поиски остальных продолжились.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В августе этого года в ее шахте также было ЧП, в пожаре тогда погибли пять горняков.Генеральная прокуратура республики начала досудебное расследование ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.Читайте также на РИА Новости Крым:Из тюрьмы в шахту: на Украине заключенным нашли новую работуВ ловушке 2,5 недели: в Крыму спасли упавшего в шахту вентиляции котенкаЧисло жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 32

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, происшествия, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), в мире, новости