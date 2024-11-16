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Дрон уничтожен над Липецкой областью - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Дрон уничтожен над Липецкой областью
Дрон уничтожен над Липецкой областью - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Дрон уничтожен над Липецкой областью
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Липецкую область, но был сбит до подлета к гражданским объектам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T09:26
2024-11-16T09:27
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ пытался атаковать Липецкую область, но был сбит до подлета к гражданским объектам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу сбили 34 беспилотника над Крымом, а также Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями.Утром в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночьОбломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на КубаньИз-за угрозы падения беспилотников на Кубани ввели особый режим
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РИА Новости Крым
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липецкая область, игорь артамонов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, пво
Дрон уничтожен над Липецкой областью

Над Липецкой областью сбит украинский беспилотник

09:26 16.11.2024 (обновлено: 09:27 16.11.2024)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ пытался атаковать Липецкую область, но был сбит до подлета к гражданским объектам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Наши военные оперативно среагировали на залетевший на территорию Липецкой области БПЛА, уничтожили его на удалении от гражданских объектов. Специалисты работают на месте падения обломков", - написал он в Telegram-канале.
Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу сбили 34 беспилотника над Крымом, а также Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями.
Утром в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.
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Липецкая областьИгорь АртамоновПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБезопасностьПВО
 
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