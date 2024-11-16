https://crimea.ria.ru/20241116/dron-unichtozhen-nad-lipetskoy-oblastyu-1141896869.html
Дрон уничтожен над Липецкой областью
Дрон уничтожен над Липецкой областью - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Дрон уничтожен над Липецкой областью
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Липецкую область, но был сбит до подлета к гражданским объектам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T09:26
2024-11-16T09:26
2024-11-16T09:27
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140201799_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_9be57ebdee54dee6ea263e2f39291904.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ пытался атаковать Липецкую область, но был сбит до подлета к гражданским объектам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу сбили 34 беспилотника над Крымом, а также Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями.Утром в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночьОбломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на КубаньИз-за угрозы падения беспилотников на Кубани ввели особый режим
липецкая область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140201799_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_b1c126dbf1a15582ab76786ab1489262.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, пво
Дрон уничтожен над Липецкой областью
Над Липецкой областью сбит украинский беспилотник
09:26 16.11.2024 (обновлено: 09:27 16.11.2024)