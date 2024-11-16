https://crimea.ria.ru/20241116/dron-unichtozhen-nad-lipetskoy-oblastyu-1141896869.html

Дрон уничтожен над Липецкой областью

Дрон уничтожен над Липецкой областью - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Дрон уничтожен над Липецкой областью

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Липецкую область, но был сбит до подлета к гражданским объектам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T09:26

2024-11-16T09:26

2024-11-16T09:27

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

безопасность

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ пытался атаковать Липецкую область, но был сбит до подлета к гражданским объектам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу сбили 34 беспилотника над Крымом, а также Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями.Утром в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на окраине города Людиново. В результате никто не пострадал, но были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночьОбломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на КубаньИз-за угрозы падения беспилотников на Кубани ввели особый режим

липецкая область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, игорь артамонов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, пво