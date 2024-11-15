https://crimea.ria.ru/20241115/oblomki-upali-na-zhilye-doma--chto-izvestno-ob-atake-dronov-na-kuban-1141872538.html

Обломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на Кубань

Обломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на Кубань - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Обломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на Кубань

Обломки беспилотников после массированной атаки на Кубань повредили жилые дома и машины в двух районах Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T07:08

2024-11-15T07:08

2024-11-15T08:11

кубань

вениамин кондратьев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

безопасность

новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Обломки беспилотников после массированной атаки на Кубань повредили жилые дома и машины в двух районах Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его словам, средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах. По данным главы Крымского района Сергея Леся, над регионом было подавлено не менее 46 беспилотников.На месте ЧП работают экстренные службы. "Обязательно будет дана оценка материальному ущербу. И местные власти помогут с восстановлением пострадавших домов", - заверил Кондратьев.С 15 ноября в связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление накануне подписал глава муниципалитета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал жилой дом на КубаниВо дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткойВ Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта

кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, вениамин кондратьев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, безопасность, новости, пво