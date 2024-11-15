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Обломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на Кубань - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Обломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на Кубань
Обломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на Кубань - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Обломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на Кубань
Обломки беспилотников после массированной атаки на Кубань повредили жилые дома и машины в двух районах Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T07:08
2024-11-15T08:11
кубань
вениамин кондратьев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
безопасность
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Обломки беспилотников после массированной атаки на Кубань повредили жилые дома и машины в двух районах Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его словам, средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах. По данным главы Крымского района Сергея Леся, над регионом было подавлено не менее 46 беспилотников.На месте ЧП работают экстренные службы. "Обязательно будет дана оценка материальному ущербу. И местные власти помогут с восстановлением пострадавших домов", - заверил Кондратьев.С 15 ноября в связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление накануне подписал глава муниципалитета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал жилой дом на КубаниВо дворе многоэтажки на Кубани найден дрон со взрывчаткойВ Краснодаре найдены обломки неизвестного летательного объекта
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кубань, вениамин кондратьев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, безопасность, новости, пво
Обломки упали на жилые дома – что известно об атаке дронов на Кубань

В Крымске и Красноармейском районе Кубани обломки дронов упали на жилые дома - губернатор

07:08 15.11.2024 (обновлено: 08:11 15.11.2024)
 
© Telegram-канал главы Крамского района Кубани Сергея ЛесяПоследствия атаки дронов на Крымский район Кубани
Последствия атаки дронов на Крымский район Кубани
© Telegram-канал главы Крамского района Кубани Сергея Леся
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Обломки беспилотников после массированной атаки на Кубань повредили жилые дома и машины в двух районах Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах. По данным главы Крымского района Сергея Леся, над регионом было подавлено не менее 46 беспилотников.
"В Крымске обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений. Пострадавших нет. Повреждена крыша одного дома и автомобиль. В Красноармейском районе в станице Полтавской обломки беспилотника повредили крышу частного дома. В другом доме выбиты стекла", - написал он в Telegram-канале.
На месте ЧП работают экстренные службы.
"Обязательно будет дана оценка материальному ущербу. И местные власти помогут с восстановлением пострадавших домов", - заверил Кондратьев.
С 15 ноября в связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление накануне подписал глава муниципалитета.
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КубаньВениамин КондратьевПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУБезопасностьНовостиПВО
 
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