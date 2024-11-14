https://crimea.ria.ru/20241114/iz-za-ugrozy-padeniya-bespilotnikov-na-kubani-vveli-osobyy-rezhim-1141861747.html

Из-за угрозы падения беспилотников на Кубани ввели особый режим

Из-за угрозы падения беспилотников на Кубани ввели особый режим - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Из-за угрозы падения беспилотников на Кубани ввели особый режим

В связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщает Telegram-канал местной... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T16:58

2024-11-14T16:58

2024-11-14T16:58

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

новости

кубань

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132600302_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_b8e7c9a7c540a0a67d65c8e08e61b752.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщает Telegram-канал местной администрации.Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета, уточняют в администрации.При этом в администрации напоминают, что оповещение в случае воздушной тревоги в Краснодарском крае подается с помощью мобильного приложения МЧС России, в котором следует указать свой регион и муниципальное образование.ВСУ продолжают предпринимать попытки атаковать Краснодарский край, а также приграничные регионы, беспилотниками.12 октября силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов. Под вражеским огнем ночью оказались Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск. До этого в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.В июле под удар украинского дрона попала котельная в Краснодаре, в результате чего погиб один из сотрудников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной РеспубликеЧетыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), новости, кубань, безопасность