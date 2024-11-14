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Из-за угрозы падения беспилотников на Кубани ввели особый режим
Из-за угрозы падения беспилотников на Кубани ввели особый режим - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Из-за угрозы падения беспилотников на Кубани ввели особый режим
В связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщает Telegram-канал местной... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T16:58
2024-11-14T16:58
2024-11-14T16:58
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
новости
кубань
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщает Telegram-канал местной администрации.Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета, уточняют в администрации.При этом в администрации напоминают, что оповещение в случае воздушной тревоги в Краснодарском крае подается с помощью мобильного приложения МЧС России, в котором следует указать свой регион и муниципальное образование.ВСУ продолжают предпринимать попытки атаковать Краснодарский край, а также приграничные регионы, беспилотниками.12 октября силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов. Под вражеским огнем ночью оказались Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск. До этого в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.В июле под удар украинского дрона попала котельная в Краснодаре, в результате чего погиб один из сотрудников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной РеспубликеЧетыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом Атака на регионы России: силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), новости, кубань, безопасность
Из-за угрозы падения беспилотников на Кубани ввели особый режим
На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за угрозы падения беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В связи с угрозой падения беспилотников в Тимашевском районе Краснодарского края вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщает Telegram-канал местной администрации.
"На территории Тимашевского района с 15 ноября вводится режим "Повышенная готовность". В связи с угрозой падения БПЛА в режим повышенной готовности переводятся службы по предупреждению и ликвидации ЧС Тимашевского района", - говорится в сообщении.
Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета, уточняют в администрации.
При этом в администрации напоминают, что оповещение в случае воздушной тревоги в Краснодарском крае подается с помощью мобильного приложения МЧС России, в котором следует указать свой регион и муниципальное образование.
ВСУ продолжают предпринимать попытки атаковать Краснодарский край, а также приграничные регионы, беспилотниками.
12 октября силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов
. Под вражеским огнем ночью оказались Славянск-на-Кубани и Приморско-Ахтарск. До этого в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки
летательного аппарата.
В июле под удар украинского дрона попала котельная в Краснодаре
, в результате чего погиб один из сотрудников.
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