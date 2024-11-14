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Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике

Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике

Две пожилые женщины погибли и один мужчина пострадал при атаках украинских беспилотников на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в правительстве ЛНР... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T12:34

2024-11-14T12:34

2024-11-14T12:34

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Две пожилые женщины погибли и один мужчина пострадал при атаках украинских беспилотников на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в правительстве ЛНР в четверг.Один беспилотник атаковал гражданскую машину с пожилыми людьми на дороге между городами Новодружеск и Приволье.Еще одна мирная жительница погибла при прямом попадании в жилой дом в Лисичанске.Пятого ноября беспилотник атаковал машину с семейной парой в Приволье. В результате атаки погибли сотрудник администрации Лисичанска Владимир Молодык и его супруга Ольга.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасеНовый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые домаНад Воронежской областью сбиты беспилотники

луганская народная республика (лнр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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