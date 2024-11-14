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Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике
Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике
Две пожилые женщины погибли и один мужчина пострадал при атаках украинских беспилотников на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в правительстве ЛНР... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T12:34
2024-11-14T12:34
луганская народная республика (лнр)
происшествия
обстрелы всу
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Две пожилые женщины погибли и один мужчина пострадал при атаках украинских беспилотников на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в правительстве ЛНР в четверг.Один беспилотник атаковал гражданскую машину с пожилыми людьми на дороге между городами Новодружеск и Приволье.Еще одна мирная жительница погибла при прямом попадании в жилой дом в Лисичанске.Пятого ноября беспилотник атаковал машину с семейной парой в Приволье. В результате атаки погибли сотрудник администрации Лисичанска Владимир Молодык и его супруга Ольга.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасеНовый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые домаНад Воронежской областью сбиты беспилотники
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), происшествия, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике

Две пенсионерки погибли при атаке украинских дронов по машинам и жилым домам в ЛНР

12:34 14.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМасштабный пожар в ЛНР
Масштабный пожар в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Две пожилые женщины погибли и один мужчина пострадал при атаках украинских беспилотников на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в правительстве ЛНР в четверг.
Один беспилотник атаковал гражданскую машину с пожилыми людьми на дороге между городами Новодружеск и Приволье.
"Пожилой мужчина получил осколочные ранения и в настоящее время находится на госпитализации. Пожилая женщина, к сожалению, скончалась от полученных травм на месте происшествия", - сказано в сообщении властей в Telegram-канале.
Еще одна мирная жительница погибла при прямом попадании в жилой дом в Лисичанске.
"Вследствие обстрела со стороны нацистских военных формирований Украины было разрушено два дома. В результате прямого попадания в один из домов также погибла пожилая женщина", - уточнили в правительстве.
Пятого ноября беспилотник атаковал машину с семейной парой в Приволье. В результате атаки погибли сотрудник администрации Лисичанска Владимир Молодык и его супруга Ольга.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияОбстрелы ВСУСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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