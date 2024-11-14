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Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике
Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике
Две пожилые женщины погибли и один мужчина пострадал при атаках украинских беспилотников на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в правительстве ЛНР... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T12:34
2024-11-14T12:34
2024-11-14T12:34
луганская народная республика (лнр)
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Две пожилые женщины погибли и один мужчина пострадал при атаках украинских беспилотников на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в правительстве ЛНР в четверг.Один беспилотник атаковал гражданскую машину с пожилыми людьми на дороге между городами Новодружеск и Приволье.Еще одна мирная жительница погибла при прямом попадании в жилой дом в Лисичанске.Пятого ноября беспилотник атаковал машину с семейной парой в Приволье. В результате атаки погибли сотрудник администрации Лисичанска Владимир Молодык и его супруга Ольга.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасеНовый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые домаНад Воронежской областью сбиты беспилотники
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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луганская народная республика (лнр), происшествия, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике
Две пенсионерки погибли при атаке украинских дронов по машинам и жилым домам в ЛНР