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Над Воронежской областью сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Над Воронежской областью сбиты беспилотники
Над Воронежской областью сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Над Воронежской областью сбиты беспилотники
Несколько беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над Воронежской областью. Об этом утром в среду сообщил... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T07:19
2024-11-13T07:50
воронежская область
воронеж
александр гусев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Несколько беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над Воронежской областью. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Александр Гусев.По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Гусев.Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в Пензе в среду обнаружили место падения вражеских беспилотник в лесном массиве поселка Монтажный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Промышленное здание повреждено в Воронеже при атаке ВСУВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненыйПод Воронежем горит нефтебаза
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воронежская область, воронеж, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости
Над Воронежской областью сбиты беспилотники

Обломки дрона упали на здание предприятия в пригороде Воронежа

07:19 13.11.2024 (обновлено: 07:50 13.11.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Несколько беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над Воронежской областью. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"В пригороде Воронежа при падении обломков незначительно повреждено непроизводственное здание предприятия. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Гусев.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в Пензе в среду обнаружили место падения вражеских беспилотник в лесном массиве поселка Монтажный.
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