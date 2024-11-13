https://crimea.ria.ru/20241113/nad-voronezhskoy-oblastyu-sbity-bespilotniki-1141814827.html

Над Воронежской областью сбиты беспилотники

Над Воронежской областью сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Над Воронежской областью сбиты беспилотники

Несколько беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над Воронежской областью. Об этом утром в среду сообщил... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T07:19

2024-11-13T07:19

2024-11-13T07:50

воронежская область

воронеж

александр гусев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Несколько беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над Воронежской областью. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Александр Гусев.По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Гусев.Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в Пензе в среду обнаружили место падения вражеских беспилотник в лесном массиве поселка Монтажный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Промышленное здание повреждено в Воронеже при атаке ВСУВСУ атаковали предприятия в Воронежской области – есть раненыйПод Воронежем горит нефтебаза

воронежская область

воронеж

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, воронеж, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости