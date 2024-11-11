https://crimea.ria.ru/20241111/promyshlennoe-zdanie-povrezhdeno-v-voronezhe-pri-atake-vsu-1141757259.html

Промышленное здание повреждено в Воронеже при атаке ВСУ

Промышленное здание повреждено в Воронеже при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Промышленное здание повреждено в Воронеже при атаке ВСУ

Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено в результате падения обломков беспилотника, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T10:41

2024-11-11T10:41

2024-11-11T10:41

воронежская область

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

происшествия

воронеж

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243218_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73876f48002f201b2d8038613a08970b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено в результате падения обломков беспилотника, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Гусев.Всего, по данным Гусева, утром 11 ноября в Воронежской области было сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и других разрушений нет. Власти региона предупредили о том, что приближаться к лежащим беспилотникам и их фрагментам недопустимо.Над российскими регионами силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили ранее в понедельник в Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страхование имущества от падения БПЛА - в чем особенность70 дронов за три часа - в Минобороны рассказали о массированной атаке ВСУНовая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России

воронежская область

воронеж

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, воронеж, новости