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Промышленное здание повреждено в Воронеже при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Промышленное здание повреждено в Воронеже при атаке ВСУ
Промышленное здание повреждено в Воронеже при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Промышленное здание повреждено в Воронеже при атаке ВСУ
Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено в результате падения обломков беспилотника, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T10:41
2024-11-11T10:41
воронежская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
воронеж
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено в результате падения обломков беспилотника, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Гусев.Всего, по данным Гусева, утром 11 ноября в Воронежской области было сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и других разрушений нет. Власти региона предупредили о том, что приближаться к лежащим беспилотникам и их фрагментам недопустимо.Над российскими регионами силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили ранее в понедельник в Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страхование имущества от падения БПЛА - в чем особенность70 дронов за три часа - в Минобороны рассказали о массированной атаке ВСУНовая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России
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РИА Новости Крым
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воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, воронеж, новости
Промышленное здание повреждено в Воронеже при атаке ВСУ

Здание промышленного предприятия повреждено в Воронеже обломками дрона - власти

10:41 11.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено в результате падения обломков беспилотника, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Гусев.
"При падении обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Всего, по данным Гусева, утром 11 ноября в Воронежской области было сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и других разрушений нет. Власти региона предупредили о том, что приближаться к лежащим беспилотникам и их фрагментам недопустимо.
Над российскими регионами силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили ранее в понедельник в Минобороны России.
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Воронежская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПроисшествияВоронежНовости
 
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