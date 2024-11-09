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Страхование имущества от падения БПЛА - в чем особенность - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Страхование имущества от падения БПЛА - в чем особенность
Страхование имущества от падения БПЛА - в чем особенность - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Страхование имущества от падения БПЛА - в чем особенность
Заключение договора на страхование имущества не всегда гарантирует компенсацию при повреждении в результате падения беспилотника. В каком случае положена... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T08:47
2024-11-09T08:47
радио "спутник в крыму"
страхование
беспилотник (бпла, дрон)
екатерина денисова
закон и право
страхование жилья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Заключение договора на страхование имущества не всегда гарантирует компенсацию при повреждении в результате падения беспилотника. В каком случае положена страховая выплата, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова."Во всех страховых компаниях есть такой страховой случай, как падение летательных средств. Но у всех прописано, что имеется в виду падение только тех летательных средств, в которых находился пилот. Соответственно, беспилотники к ним не относятся", - объясняет юрист.Кроме того, в страховых договорах есть условие, что возмещению не подлежит ущерб, причиненный вследствие военных действий.Однако органы государственной власти начали трактовать случаи атак беспилотников как акты терроризма, обращает внимание Денисова.По ее словам, сейчас многие страховые компании стали предлагать определенный вид страховок - страхование от террористического акта, и беспилотники входят в этот перечень.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут законУспеть "до": что нужно знать о страховании жилья в КрымуЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ
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страхование, беспилотник (бпла, дрон), екатерина денисова, закон и право, страхование жилья
Страхование имущества от падения БПЛА - в чем особенность

Как застраховать имущество от повреждения беспилотником

08:47 09.11.2024
 
© Depositphotos / rcaucinoДрон на закате солнца
Дрон на закате солнца
© Depositphotos / rcaucino
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Заключение договора на страхование имущества не всегда гарантирует компенсацию при повреждении в результате падения беспилотника. В каком случае положена страховая выплата, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова.
"Во всех страховых компаниях есть такой страховой случай, как падение летательных средств. Но у всех прописано, что имеется в виду падение только тех летательных средств, в которых находился пилот. Соответственно, беспилотники к ним не относятся", - объясняет юрист.
Кроме того, в страховых договорах есть условие, что возмещению не подлежит ущерб, причиненный вследствие военных действий.
Однако органы государственной власти начали трактовать случаи атак беспилотников как акты терроризма, обращает внимание Денисова.
"Следственный комитет возбуждает уголовные дела по факту террористического акта вследствие налета беспилотников. И для возмещения вреда это очень хорошо, потому что теракт входит в страховые случаи", - отмечает юрист.
По ее словам, сейчас многие страховые компании стали предлагать определенный вид страховок - страхование от террористического акта, и беспилотники входят в этот перечень.
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Радио "Спутник в Крыму"СтрахованиеБеспилотник (БПЛА, дрон)Екатерина ДенисоваЗакон и правоСтрахование жилья
 
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