https://crimea.ria.ru/20241109/strakhovanie-imuschestva-ot-padeniya-bpla---v-chem-osobennost-1141709103.html

Страхование имущества от падения БПЛА - в чем особенность

Страхование имущества от падения БПЛА - в чем особенность - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Страхование имущества от падения БПЛА - в чем особенность

Заключение договора на страхование имущества не всегда гарантирует компенсацию при повреждении в результате падения беспилотника. В каком случае положена... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T08:47

2024-11-09T08:47

2024-11-09T08:47

радио "спутник в крыму"

страхование

беспилотник (бпла, дрон)

екатерина денисова

закон и право

страхование жилья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Заключение договора на страхование имущества не всегда гарантирует компенсацию при повреждении в результате падения беспилотника. В каком случае положена страховая выплата, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова."Во всех страховых компаниях есть такой страховой случай, как падение летательных средств. Но у всех прописано, что имеется в виду падение только тех летательных средств, в которых находился пилот. Соответственно, беспилотники к ним не относятся", - объясняет юрист.Кроме того, в страховых договорах есть условие, что возмещению не подлежит ущерб, причиненный вследствие военных действий.Однако органы государственной власти начали трактовать случаи атак беспилотников как акты терроризма, обращает внимание Денисова.По ее словам, сейчас многие страховые компании стали предлагать определенный вид страховок - страхование от террористического акта, и беспилотники входят в этот перечень.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут законУспеть "до": что нужно знать о страховании жилья в КрымуЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

страхование, беспилотник (бпла, дрон), екатерина денисова, закон и право, страхование жилья