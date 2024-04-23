https://crimea.ria.ru/20240423/rossiyan-obyazhut-strakhovat-zhile-ot-chs--kogda-primut-zakon-1136785871.html

Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон

Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон

В России до конца 2024 года ужесточат законодательство о страховании жилья от ЧС: регионы обязуют разработать программы, согласно которым жители должны делать... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T22:27

2024-04-23T22:27

2024-04-23T22:27

страхование жилья

радио "спутник в крыму"

анатолий аксаков

новости

общество

режим чс

происшествия

государственная дума рф

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В России до конца 2024 года ужесточат законодательство о страховании жилья от ЧС: регионы обязуют разработать программы, согласно которым жители должны делать страховые взносы, если хотят получать компенсации за ущерб от бедствий разного характера. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По словам Аксакова, закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России еще в 2019 году. Документ дал регионам РФ право разработать свои программы возмещения ущерба людям в случае ЧС. Но "ни один из регионов не воспользовался этим правом", отсюда новые инициативы."Это было добровольное условие. Поэтому мы подготовили законопроект, который обязывает регионы такие программы разработать. И системная работа по возмещению ущерба людям будет налажена, уверен просто", – заявил соавтор поправок.По словам депутата ГД, необходимость в изменении законодательства объясняется прежде всего тем, что компенсации ущерба от ЧС по всей России выплачиваются из бюджетных средств, "которые не безграничны".Ориентироваться в этом вопросе России следует на "мировую практику", а она такова, что в случае ЧС "в дело вступают страховые компании", ранее получавшие взносы, в том числе от граждан, добавил Аксаков."То есть до чрезвычайных событий люди, частично государство, регионы вкладывают свои средства на счета страховых компаний, и если наступает бедствие, страховые компании значительную часть этого бедствия покрывают за счет привлеченных ресурсов", – уточнил Аксаков.По его словам, в России и сегодня есть люди, которые страхуют свое жилье на случай бедствий, "но таких мало: в одном субъекте федерации до 150 -200 человек", тогда как "остальные рассчитывают на помощь государства".Согласно предложенному законопроекту, все без исключения регионы РФ будут обязаны разработать специальные программы с учетом особенностей каждого из субъектов, где "стихийные бедствия происходят периодически с определенной очередностью".Он высказал уверенность, что в каждом регионе "будет найден компромиссный вариант, который позволит людям небольшим взносом застраховать свое имущество, чтобы потом возместить ущерб полностью".Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, и в том, что документ будет принят, сомнений у депутата нет."До конца года точно примем. Постараемся в весенней сессии", – сказал он.Разработать программы регионы должны будут в 2025 году. Контролировать исполнение в этой части обновленного законодательства, по словам Аксакова, будет Центробанк, который "наблюдает за страховым рынком", правительство в лице Минфина, "который ведет финансовый рынок", а также прокуратура."Прокуратура есть в конце концов – это ее обязанность: следить за исполнением закона", – заключил парламентарий.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена Наводнения в Оренбургской и Курганской областях: эвакуация и новые риски Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома

https://crimea.ria.ru/20240310/uscherb-ot-shtorma-veka-v-krymu-uvelichilsya-do-68-mlrd-rubley-1135516827.html

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страхование жилья, анатолий аксаков, новости, общество, режим чс, происшествия, государственная дума рф, закон и право