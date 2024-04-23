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Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон
Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон
В России до конца 2024 года ужесточат законодательство о страховании жилья от ЧС: регионы обязуют разработать программы, согласно которым жители должны делать... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T22:27
2024-04-23T22:27
страхование жилья
радио "спутник в крыму"
анатолий аксаков
новости
общество
режим чс
происшествия
государственная дума рф
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В России до конца 2024 года ужесточат законодательство о страховании жилья от ЧС: регионы обязуют разработать программы, согласно которым жители должны делать страховые взносы, если хотят получать компенсации за ущерб от бедствий разного характера. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По словам Аксакова, закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России еще в 2019 году. Документ дал регионам РФ право разработать свои программы возмещения ущерба людям в случае ЧС. Но "ни один из регионов не воспользовался этим правом", отсюда новые инициативы."Это было добровольное условие. Поэтому мы подготовили законопроект, который обязывает регионы такие программы разработать. И системная работа по возмещению ущерба людям будет налажена, уверен просто", – заявил соавтор поправок.По словам депутата ГД, необходимость в изменении законодательства объясняется прежде всего тем, что компенсации ущерба от ЧС по всей России выплачиваются из бюджетных средств, "которые не безграничны".Ориентироваться в этом вопросе России следует на "мировую практику", а она такова, что в случае ЧС "в дело вступают страховые компании", ранее получавшие взносы, в том числе от граждан, добавил Аксаков."То есть до чрезвычайных событий люди, частично государство, регионы вкладывают свои средства на счета страховых компаний, и если наступает бедствие, страховые компании значительную часть этого бедствия покрывают за счет привлеченных ресурсов", – уточнил Аксаков.По его словам, в России и сегодня есть люди, которые страхуют свое жилье на случай бедствий, "но таких мало: в одном субъекте федерации до 150 -200 человек", тогда как "остальные рассчитывают на помощь государства".Согласно предложенному законопроекту, все без исключения регионы РФ будут обязаны разработать специальные программы с учетом особенностей каждого из субъектов, где "стихийные бедствия происходят периодически с определенной очередностью".Он высказал уверенность, что в каждом регионе "будет найден компромиссный вариант, который позволит людям небольшим взносом застраховать свое имущество, чтобы потом возместить ущерб полностью".Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, и в том, что документ будет принят, сомнений у депутата нет."До конца года точно примем. Постараемся в весенней сессии", – сказал он.Разработать программы регионы должны будут в 2025 году. Контролировать исполнение в этой части обновленного законодательства, по словам Аксакова, будет Центробанк, который "наблюдает за страховым рынком", правительство в лице Минфина, "который ведет финансовый рынок", а также прокуратура."Прокуратура есть в конце концов – это ее обязанность: следить за исполнением закона", – заключил парламентарий.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена Наводнения в Оренбургской и Курганской областях: эвакуация и новые риски Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома
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страхование жилья, анатолий аксаков, новости, общество, режим чс, происшествия, государственная дума рф, закон и право
Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон

Закон об обязательном страховании жилья в регионах РФ примут до конца 2024 года

22:27 23.04.2024
 
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Паводок в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В России до конца 2024 года ужесточат законодательство о страховании жилья от ЧС: регионы обязуют разработать программы, согласно которым жители должны делать страховые взносы, если хотят получать компенсации за ущерб от бедствий разного характера. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам Аксакова, закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России еще в 2019 году. Документ дал регионам РФ право разработать свои программы возмещения ущерба людям в случае ЧС. Но "ни один из регионов не воспользовался этим правом", отсюда новые инициативы.
"Это было добровольное условие. Поэтому мы подготовили законопроект, который обязывает регионы такие программы разработать. И системная работа по возмещению ущерба людям будет налажена, уверен просто", – заявил соавтор поправок.
По словам депутата ГД, необходимость в изменении законодательства объясняется прежде всего тем, что компенсации ущерба от ЧС по всей России выплачиваются из бюджетных средств, "которые не безграничны".
"Вся страна видит, как в разных регионах в результате паводков страдают и люди, и животные, и насаждения, природа. И жизнь показала, что источником борьбы с этими бедствиями являются только государственные средства… Их недостаточно, чтобы покрыть все потери, которые несут люди", – сказал парламентарий.
Ориентироваться в этом вопросе России следует на "мировую практику", а она такова, что в случае ЧС "в дело вступают страховые компании", ранее получавшие взносы, в том числе от граждан, добавил Аксаков.
"То есть до чрезвычайных событий люди, частично государство, регионы вкладывают свои средства на счета страховых компаний, и если наступает бедствие, страховые компании значительную часть этого бедствия покрывают за счет привлеченных ресурсов", – уточнил Аксаков.
По его словам, в России и сегодня есть люди, которые страхуют свое жилье на случай бедствий, "но таких мало: в одном субъекте федерации до 150 -200 человек", тогда как "остальные рассчитывают на помощь государства".
Согласно предложенному законопроекту, все без исключения регионы РФ будут обязаны разработать специальные программы с учетом особенностей каждого из субъектов, где "стихийные бедствия происходят периодически с определенной очередностью".
"Каждый регион с помощью специалистов должен просчитать риски наступления страхового случая. Дальше эти страховые случаи переводятся в денежное измерение, то есть определяется, сколько потребуется денег, чтобы покрыть ущерб, нанесенный стихийным бедствием. Определяется доля государства, доля местного бюджета. И исходя из этого будет определяться тариф для тех, кто захочет застраховать свое имущество от такого бедствия", – сказал Аксаков.
Он высказал уверенность, что в каждом регионе "будет найден компромиссный вариант, который позволит людям небольшим взносом застраховать свое имущество, чтобы потом возместить ущерб полностью".
Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, и в том, что документ будет принят, сомнений у депутата нет.
"До конца года точно примем. Постараемся в весенней сессии", – сказал он.
Разработать программы регионы должны будут в 2025 году. Контролировать исполнение в этой части обновленного законодательства, по словам Аксакова, будет Центробанк, который "наблюдает за страховым рынком", правительство в лице Минфина, "который ведет финансовый рынок", а также прокуратура.
"Прокуратура есть в конце концов – это ее обязанность: следить за исполнением закона", – заключил парламентарий.
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