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Наводнения в Оренбургской и Курганской областях: эвакуация и новые риски

Наводнения в Оренбургской и Курганской областях: эвакуация и новые риски - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Наводнения в Оренбургской и Курганской областях: эвакуация и новые риски

Более 13 тысяч человек эвакуированы в Оренбургской области из-за весеннего паводка, сообщают власти. В Курганской области ожидают очередного подъема воды,... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T11:26

2024-04-13T11:26

2024-04-13T11:26

оренбург

оренбургская область

орск

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наводнение

россия

новости

курганская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Более 13 тысяч человек эвакуированы в Оренбургской области из-за весеннего паводка, сообщают власти. В Курганской области ожидают очередного подъема воды, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Губернатор региона Денис Паслер в свою очередь отметил, что к раннему утру субботы уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11,71 метра. "Последние 4 часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад", – написал в своем Telegram-канале Паслер. В Орске уровень реки упал еще на 23 см. Город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни, добавил он и отметил, что обстановка остается сложной. Курганская областьВ Курганской области, напротив, ожидают ухудшения ситуации. Губернатор Вадим Шумков сообщил, что большой водный массив идет в сторону города Курган. Так, уровень воды в населенном пункте Звериноголовское на данный момент составляет чуть менее 10 метров, а в Кургане - более 4 метров. "Это означает, что паводок движется сюда, и перепад уровней означает, что скоро эта масса воды с интервалом в несколько дней придет во все муниципалитеты, расположенные вдоль по течению, и в город Курган, где еще не полностью прошел лед", – уточнил он. В регионе ведется работа по соединению и повышению дамб. Власти выразили надежду, что разлив по ширине поймы и впитываемость почвы помогут снизить общий приход объема воды. Вместе с тем везде объявлена и проводится превентивная эвакуация. Идет непрерывное информирование и оповещение.Шумков также предупредил жителей Кургана, что сверхнормативные сбросы воды пока не прекращаются. Если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны.Уровень воды в реке Тобол, по данным Росгидромета, составит от 9 до 11 метров. Сейчас река заливает пойму в Притобольном и Куртамышском округах, нередко меняя направление паводка и скорость, а значит, данные по уровню воды могут смещаться, резюмировал он.Тюменская область В Тюменской области принимаются все необходимые меры для минимизации возможных последствий от паводка, вопросов к команде губернатора нет. Об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в Тюмени по итогам совещания по предупреждению последствий паводка, пишет РИА Новости. "В регионе проведены подготовительные работы: организованы пункты временного размещения, проводится работа по увеличению уровня гребня дамб. Кроме того, в любом случае по поручению президента РФ предварительно прорабатываются возможные меры по восстановлению жизненно важных объектов. Федеральный центр и команда региона держат ситуацию на контроле", – отметил Файзуллин.Накануне мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил о массовой эвакуации жителей из-за крайне опасной паводковой ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги для пострадавших от паводка регионов выделят немедленно – МинфинНазвана предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской областиУровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил рекордную отметку в 10 м

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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