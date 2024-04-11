https://crimea.ria.ru/20240411/nazvana-predvaritelnaya-summa-uscherba-ot-pavodka-v-orenburgskoy-oblasti-1136487709.html

Названа предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области

Названа предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Названа предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области

Предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей, на сегодняшний день подтоплены около 12 тысяч жилых домов. Об... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T17:02

2024-04-11T17:02

2024-04-11T17:12

оренбургская область

новости

денис паслер

владимир путин (политик)

ущерб

компенсация ущерба

весенние паводки в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей, на сегодняшний день подтоплены около 12 тысяч жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.По его словам, паводковая обстановка в регионе достигла пика. Самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге. Уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума за всю историю наблюдений – 10 метров 87 сантиметров, и вода продолжает прибывать. В Орске ситуация стабилизировалась, уровень воды за сутки там снизился еще на 14 сантиметров.По состоянию на 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах Оренбуржья подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, а также девять медицинских стационаров, три поликлиники, одна врачебная амбулатория и три ФАПа. Частично подтоплены 36 образовательных организаций в пяти муниципалитетахВ Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают, добавил губернатор.В предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 участков, добавил Паслер.Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу реки Урал – началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. Была усилена группировка спасателей. Начались работы по укреплению дамбы и устранению прорыва. В МЧС России уточнили, что на территориях Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов прогнозируется повышение температуры воздуха, активное снеготаяние и вскрытие рек. Затем "большая вода" пришла в Оренбург и Курган.

оренбургская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, новости, денис паслер, владимир путин (политик), ущерб, компенсация ущерба, весенние паводки в россии