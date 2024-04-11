Рейтинг@Mail.ru
Названа предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240411/nazvana-predvaritelnaya-summa-uscherba-ot-pavodka-v-orenburgskoy-oblasti-1136487709.html
Названа предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области
Названа предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Названа предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области
Предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей, на сегодняшний день подтоплены около 12 тысяч жилых домов. Об... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T17:02
2024-04-11T17:12
оренбургская область
новости
денис паслер
владимир путин (политик)
ущерб
компенсация ущерба
весенние паводки в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136488102_550:418:3448:2048_1920x0_80_0_0_40c01806e32bfe51261bd477dcb3179e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей, на сегодняшний день подтоплены около 12 тысяч жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.По его словам, паводковая обстановка в регионе достигла пика. Самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге. Уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума за всю историю наблюдений – 10 метров 87 сантиметров, и вода продолжает прибывать. В Орске ситуация стабилизировалась, уровень воды за сутки там снизился еще на 14 сантиметров.По состоянию на 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах Оренбуржья подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, а также девять медицинских стационаров, три поликлиники, одна врачебная амбулатория и три ФАПа. Частично подтоплены 36 образовательных организаций в пяти муниципалитетахВ Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают, добавил губернатор.В предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 участков, добавил Паслер.Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу реки Урал – началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. Была усилена группировка спасателей. Начались работы по укреплению дамбы и устранению прорыва. В МЧС России уточнили, что на территориях Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов прогнозируется повышение температуры воздуха, активное снеготаяние и вскрытие рек. Затем "большая вода" пришла в Оренбург и Курган.
оренбургская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136488102_0:396:2203:2048_1920x0_80_0_0_993dc3319d9e25cc34a5c3d241721767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оренбургская область, новости, денис паслер, владимир путин (политик), ущерб, компенсация ущерба, весенние паводки в россии
Названа предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области

Предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области превышает 40 млрд рублей – власти

17:02 11.04.2024 (обновлено: 17:12 11.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей, на сегодняшний день подтоплены около 12 тысяч жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Регион отправил в правительственную комиссию документы по предварительной оценке ущерба. На сегодняшний день сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что цифра предварительная, вода еще не отошла, и полноценно к обследованию мы не приступили", – сказал Паслер.

По его словам, паводковая обстановка в регионе достигла пика. Самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге. Уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума за всю историю наблюдений – 10 метров 87 сантиметров, и вода продолжает прибывать. В Орске ситуация стабилизировалась, уровень воды за сутки там снизился еще на 14 сантиметров.
По состоянию на 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах Оренбуржья подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, а также девять медицинских стационаров, три поликлиники, одна врачебная амбулатория и три ФАПа. Частично подтоплены 36 образовательных организаций в пяти муниципалитетах
В Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают, добавил губернатор.
В предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению, что может повлечь подтопление 3580 жилых домов и 3950 участков, добавил Паслер.
Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу реки Урал – началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. Была усилена группировка спасателей. Начались работы по укреплению дамбы и устранению прорыва. В МЧС России уточнили, что на территориях Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов прогнозируется повышение температуры воздуха, активное снеготаяние и вскрытие рек. Затем "большая вода" пришла в Оренбург и Курган.
 
Оренбургская областьНовостиДенис ПаслерВладимир Путин (политик)УщербКомпенсация ущербаВесенние паводки в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния