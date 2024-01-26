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Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена
Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена
Около 30 протоколов о нанесенном паводком ущербе составлено в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T16:46
2024-01-26T16:46
севастополь
михаил развожаев
новости
подтопления в севастополе из-за паводка и ливней
новости крыма
компенсация ущерба
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Около 30 протоколов о нанесенном паводком ущербе составлено в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в правительстве города.В настоящее время работа продолжается, ведутся подворовые обходы. Также в садовое товарищество "Сахарная Головка" организован подвоз дров и питьевой воды. Ведется просушка домов тепловыми и газовыми пушками. Адресную помощь пострадавшим оказывают сотрудники Спасательной службы Севастополя и МЧС.Как пояснил губернатор города Михаил Развожаев, размер компенсации будет устанавливаться индивидуально.Всего к оказанию помощи привлечена группировка сил и средств в количестве 124 человек и 32 единиц техники.Накануне Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об ухудшении погодных условий, дожде и сильном ветре 26 января. На реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок. Спасательная служба Севастополя, региональный главк МЧС и Севприроднадзор ведут мониторинг обстановки. Коммунальные службы Севастополя также находятся в полной готовности.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.На следующий день река Бельбек вышла из берегов на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.Из-за непогоды в республике было зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС и отключения воды: все о последствиях непогоды в СевастополеПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животныхУстранение паводка в Севастополе: сколько домов остаются подтопленными
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, михаил развожаев, новости, подтопления в севастополе из-за паводка и ливней, новости крыма, компенсация ущерба, соцзащита
Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена

В Севастополе начали подсчитывать ущерб от паводка

16:46 26.01.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе заработал питающий основной гидроузел водозабор
В Севастополе заработал питающий основной гидроузел водозабор
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Около 30 протоколов о нанесенном паводком ущербе составлено в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в правительстве города.

"Больше всего от подтоплений пострадали Черноречье и ТСН "Сахарная Головка", а также ЖСК "Паровоз № ЕЛ-2500", – сообщили в ведомстве. – Во всех местах работают комиссии по фиксации ущерба. На сегодняшний день составлено около 30 протоколов".

В настоящее время работа продолжается, ведутся подворовые обходы. Также в садовое товарищество "Сахарная Головка" организован подвоз дров и питьевой воды. Ведется просушка домов тепловыми и газовыми пушками. Адресную помощь пострадавшим оказывают сотрудники Спасательной службы Севастополя и МЧС.
Как пояснил губернатор города Михаил Развожаев, размер компенсации будет устанавливаться индивидуально.

"Сумма в 100 тысяч не финальная, будем в случае необходимости увеличивать размер возмещения после работы комиссий и оценки", – написал в своем Telegram-канале губернатор.

Всего к оказанию помощи привлечена группировка сил и средств в количестве 124 человек и 32 единиц техники.

Накануне Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об ухудшении погодных условий, дожде и сильном ветре 26 января. На реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок. Спасательная служба Севастополя, региональный главк МЧС и Севприроднадзор ведут мониторинг обстановки. Коммунальные службы Севастополя также находятся в полной готовности.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
На следующий день река Бельбек вышла из берегов на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.
Из-за непогоды в республике было зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиПодтопления в Севастополе из-за паводка и ливнейНовости КрымаКомпенсация ущербаСоцзащита
 
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