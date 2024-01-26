https://crimea.ria.ru/20240126/summa-kompensatsii-za-uscherb-ot-pavodka-v-sevastopole-mozhet-byt-uvelichena-1134475898.html

Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена

Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена

Около 30 протоколов о нанесенном паводком ущербе составлено в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T16:46

2024-01-26T16:46

2024-01-26T16:46

севастополь

михаил развожаев

новости

подтопления в севастополе из-за паводка и ливней

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компенсация ущерба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Около 30 протоколов о нанесенном паводком ущербе составлено в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в правительстве города.В настоящее время работа продолжается, ведутся подворовые обходы. Также в садовое товарищество "Сахарная Головка" организован подвоз дров и питьевой воды. Ведется просушка домов тепловыми и газовыми пушками. Адресную помощь пострадавшим оказывают сотрудники Спасательной службы Севастополя и МЧС.Как пояснил губернатор города Михаил Развожаев, размер компенсации будет устанавливаться индивидуально.Всего к оказанию помощи привлечена группировка сил и средств в количестве 124 человек и 32 единиц техники.Накануне Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об ухудшении погодных условий, дожде и сильном ветре 26 января. На реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок. Спасательная служба Севастополя, региональный главк МЧС и Севприроднадзор ведут мониторинг обстановки. Коммунальные службы Севастополя также находятся в полной готовности.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.На следующий день река Бельбек вышла из берегов на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.Из-за непогоды в республике было зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС и отключения воды: все о последствиях непогоды в СевастополеПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животныхУстранение паводка в Севастополе: сколько домов остаются подтопленными

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, подтопления в севастополе из-за паводка и ливней, новости крыма, компенсация ущерба, соцзащита