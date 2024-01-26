Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена
В Севастополе начали подсчитывать ущерб от паводка
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе заработал питающий основной гидроузел водозабор
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Около 30 протоколов о нанесенном паводком ущербе составлено в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в правительстве города.
"Больше всего от подтоплений пострадали Черноречье и ТСН "Сахарная Головка", а также ЖСК "Паровоз № ЕЛ-2500", – сообщили в ведомстве. – Во всех местах работают комиссии по фиксации ущерба. На сегодняшний день составлено около 30 протоколов".
В настоящее время работа продолжается, ведутся подворовые обходы. Также в садовое товарищество "Сахарная Головка" организован подвоз дров и питьевой воды. Ведется просушка домов тепловыми и газовыми пушками. Адресную помощь пострадавшим оказывают сотрудники Спасательной службы Севастополя и МЧС.
Как пояснил губернатор города Михаил Развожаев, размер компенсации будет устанавливаться индивидуально.
"Сумма в 100 тысяч не финальная, будем в случае необходимости увеличивать размер возмещения после работы комиссий и оценки", – написал в своем Telegram-канале губернатор.
Всего к оказанию помощи привлечена группировка сил и средств в количестве 124 человек и 32 единиц техники.
Накануне Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об ухудшении погодных условий, дожде и сильном ветре 26 января. На реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок. Спасательная служба Севастополя, региональный главк МЧС и Севприроднадзор ведут мониторинг обстановки. Коммунальные службы Севастополя также находятся в полной готовности.
Накануне Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об ухудшении погодных условий, дожде и сильном ветре 26 января. На реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок. Спасательная служба Севастополя, региональный главк МЧС и Севприроднадзор ведут мониторинг обстановки. Коммунальные службы Севастополя также находятся в полной готовности.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
На следующий день река Бельбек вышла из берегов на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.
Из-за непогоды в республике было зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.
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