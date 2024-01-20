Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животных
Массовые подтопления в Севастополе – все о разгуле стихии к этому часу
12:38 20.01.2024 (обновлено: 13:58 20.01.2024)
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе после паводка на реке Черная остаются подтопленными дома и придомовые участки, социальные объекты, фермы, подстанция № 18. На территорию садового товарищества "Сахарная Головка", существенно пострадавшего от разгула стихии, невозможно попасть из поселка – вход завален нанесенным мусором. Расчисткой дороги занимается экскаватор. На месте событий побывала корреспондент РИА Новости Крым.
Фермеры спасали животных из воды
Владелец фермерского хозяйства из поселка Сахарная Головка Мирослав Дрибнюк рассказывает: лужа на его участке появилась дня четыре назад. В ночь на 19 января вода стала прибывать – сначала понемногу, потом сильным потоком.
– Ночью пошло по полям, воды очень много было. Это она сейчас упала сантиметров на 30, на всю эту ширину, где-то метров на 400. Видно, что она ушла метра на три.
Семье фермера пришлось спасать из воды животных. Самый экзотический обитатель его хозяйства – верблюд, который сейчас полностью промок под дождем.
– Животных доставал из воды, козы у меня, коровы. Верблюда передвинул сюда, повыше, потому что уровень воды резко поднялся. Корма затопило. Коров у меня десять голов, коз где-то штук двадцать-тридцать, точно не знаю, потому что много. Лошади у нас здесь находились, мы их всех повытаскивали. На Федюхиных высотах они сейчас находятся.
– Животные все живы?
– Никто не погиб, даже маленькие козлята, и те молодцы, держались хорошо.
Мирослав рассказал, как шла вода со стороны Чернореченского водохранилища. В Сахарной Головке подтопило магазины, склад, фермы, поля. Подтоплена и подстанция № 18, которая давала электричество.
– В Сахарной Головке сначала выключился свет, потом дали. Воды у нас нет, потому что затопило все там, где водоканал нам воду качает. Пока оно все затоплено, ничего нету.
На территории садового товарищества "плавает" все: дома, дороги, автомобили. Всюду грязь и мусор. Попасть в СНТ "Сахарная Головка" удалось окольными путями, через железнодорожный переезд со стороны Инкермана: въезд завалило сучьями и крупным мусором.
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
1 из 6
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
2 из 6
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
3 из 6
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
4 из 6
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
5 из 6
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
6 из 6
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
1 из 6
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
2 из 6
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
3 из 6
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
4 из 6
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
5 из 6
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
6 из 6
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
Как работают коммунальщики
Героическими усилиями водолазов и сотрудников водоканала удалось очистить и подключить один из гидроузлов, остановленный 19 января из-за сильного потока грязной воды. Принесенный водой мусор мог забить фильтры и повредить оборудование, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Ситуация была опасная и очень сложная. Благодаря мужеству и слаженным действиям сотрудников водоканала вода у нас начала поступать в систему, запущены городские гидроузлы, вода наполняет систему. Из-за сильного разбора потребуется время, чтобы дошла вода на верхние этажи и в ряд районов", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
19 января гидроузлы города были остановлены, коммунальщики переключились с Чернореченского водохранилища на водозабор в Бельбеке, который может подавать до 50 тысяч кубов воды в сутки.
Губернатор сообщил, что водоснабжение будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города.
Наиболее сложной ситуация по-прежнему остается в селе Черноречье, где под воду ушли несколько домов по самую крышу, и в поселке Сахарная Головка. Покрыта водой территория подстанции № 18, что пока не дает возможности ее подключить.
Работает аэромобильная группировка МЧС
Как утром сообщили в МЧС, от воды удалось освободить один социальный объект и 18 домовладений. Продолжается работа по откачке воды и расчистке дорог, спасатели выезжают на вызовы граждан и помогают там, где их помощь нужна. Продолжается подомовой обход территории.
Со вчерашнего дня в городе продолжает работу дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники, которые помогают севастопольским спасателям. Всего, по данным губернатора, в работах задействованы 210 спасателей и 58 единиц техники.
Тем временем осадки в Севастополе продолжаются, и уровень воды в подтопленных районах пока остается неизменным, уточнили в МЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым: