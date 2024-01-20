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Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животных

Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животных - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животных

В Севастополе после паводка на реке Черная остаются подтопленными дома и придомовые участки, социальные объекты, фермы, подстанция № 18. На территорию садового... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T12:38

2024-01-20T12:38

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе после паводка на реке Черная остаются подтопленными дома и придомовые участки, социальные объекты, фермы, подстанция № 18. На территорию садового товарищества "Сахарная Головка", существенно пострадавшего от разгула стихии, невозможно попасть из поселка – вход завален нанесенным мусором. Расчисткой дороги занимается экскаватор. На месте событий побывала корреспондент РИА Новости Крым.Фермеры спасали животных из водыВладелец фермерского хозяйства из поселка Сахарная Головка Мирослав Дрибнюк рассказывает: лужа на его участке появилась дня четыре назад. В ночь на 19 января вода стала прибывать – сначала понемногу, потом сильным потоком.– Ночью пошло по полям, воды очень много было. Это она сейчас упала сантиметров на 30, на всю эту ширину, где-то метров на 400. Видно, что она ушла метра на три.Семье фермера пришлось спасать из воды животных. Самый экзотический обитатель его хозяйства – верблюд, который сейчас полностью промок под дождем.– Животных доставал из воды, козы у меня, коровы. Верблюда передвинул сюда, повыше, потому что уровень воды резко поднялся. Корма затопило. Коров у меня десять голов, коз где-то штук двадцать-тридцать, точно не знаю, потому что много. Лошади у нас здесь находились, мы их всех повытаскивали. На Федюхиных высотах они сейчас находятся.– Животные все живы?– Никто не погиб, даже маленькие козлята, и те молодцы, держались хорошо.Мирослав рассказал, как шла вода со стороны Чернореченского водохранилища. В Сахарной Головке подтопило магазины, склад, фермы, поля. Подтоплена и подстанция № 18, которая давала электричество.– В Сахарной Головке сначала выключился свет, потом дали. Воды у нас нет, потому что затопило все там, где водоканал нам воду качает. Пока оно все затоплено, ничего нету.На территории садового товарищества "плавает" все: дома, дороги, автомобили. Всюду грязь и мусор. Попасть в СНТ "Сахарная Головка" удалось окольными путями, через железнодорожный переезд со стороны Инкермана: въезд завалило сучьями и крупным мусором.Как работают коммунальщикиГероическими усилиями водолазов и сотрудников водоканала удалось очистить и подключить один из гидроузлов, остановленный 19 января из-за сильного потока грязной воды. Принесенный водой мусор мог забить фильтры и повредить оборудование, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.19 января гидроузлы города были остановлены, коммунальщики переключились с Чернореченского водохранилища на водозабор в Бельбеке, который может подавать до 50 тысяч кубов воды в сутки.Губернатор сообщил, что водоснабжение будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города.Наиболее сложной ситуация по-прежнему остается в селе Черноречье, где под воду ушли несколько домов по самую крышу, и в поселке Сахарная Головка. Покрыта водой территория подстанции № 18, что пока не дает возможности ее подключить.Работает аэромобильная группировка МЧСКак утром сообщили в МЧС, от воды удалось освободить один социальный объект и 18 домовладений. Продолжается работа по откачке воды и расчистке дорог, спасатели выезжают на вызовы граждан и помогают там, где их помощь нужна. Продолжается подомовой обход территории.Со вчерашнего дня в городе продолжает работу дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники, которые помогают севастопольским спасателям. Всего, по данным губернатора, в работах задействованы 210 спасателей и 58 единиц техники.Тем временем осадки в Севастополе продолжаются, и уровень воды в подтопленных районах пока остается неизменным, уточнили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Резервные водоемы Севастополя практически переполнены"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходныхВ Севастополе остановлено движение парома и катера

https://crimea.ria.ru/20240120/v-sevastopole-ot-vody-osvobozhdeny-sotsobekt-neskolko-domov-i-uchastkov-1134339152.html

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