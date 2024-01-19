Резервные водоемы Севастополя практически переполнены
Водохранилище Севастополя и резервные водоемы заполнены до максимального уровня - власти
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНепогода обрушилась на Севастополь
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в накопительных водоемах Севастополя находится на максимальных отметках из-за резкого потепления и обильных осадков. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.
"Из-за резкого потепления паводок в Севастополе начался раньше обычного плюс к этому выпали обильные осадки. Большое количество воды поступает в Чернореченское водохранилище, – сообщил журналистам Развожаев. – Также наполнились все водоемы, которые даже в паводковый период обычно находятся на минимальных отметках. Сейчас все они практически на максимальных отметках".
Ночью в городе начал работать оперативный штаб, первое заседание провели в 6 утра. После этого состоялось заседание комиссии по ликвидации ЧС, в ходе которого были приняты решения, требующие дополнительного финансирования. Из-за ситуации в городе принято решение о сокращенном учебном дне во всех школах. Детские сады продолжают работать в обычном режиме.
Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. В настоящее время энергоподачу удалось восстановить. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов. Восстановление подачи воды и света ожидается ориентировочно в 18.00.
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