https://crimea.ria.ru/20240119/rezervnye-vodoemy-sevastopolya-prakticheski-perepolneny-1134323609.html

Резервные водоемы Севастополя практически переполнены

Резервные водоемы Севастополя практически переполнены - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Резервные водоемы Севастополя практически переполнены

Уровень воды в накопительных водоемах Севастополя находится на максимальных отметках из-за резкого потепления и обильных осадков. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T15:17

2024-01-19T15:17

2024-01-19T15:17

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в накопительных водоемах Севастополя находится на максимальных отметках из-за резкого потепления и обильных осадков. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.Ночью в городе начал работать оперативный штаб, первое заседание провели в 6 утра. После этого состоялось заседание комиссии по ликвидации ЧС, в ходе которого были приняты решения, требующие дополнительного финансирования. Из-за ситуации в городе принято решение о сокращенном учебном дне во всех школах. Детские сады продолжают работать в обычном режиме.Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. В настоящее время энергоподачу удалось восстановить. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов. Восстановление подачи воды и света ожидается ориентировочно в 18.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улицШторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школахНа Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причину

https://crimea.ria.ru/20240119/spasateli-mchs-rossii-pomogayut-sevastopoltsam-v-likvidatsii-posledstviy-chs-1134321044.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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