Рейтинг@Mail.ru
Резервные водоемы Севастополя практически переполнены - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240119/rezervnye-vodoemy-sevastopolya-prakticheski-perepolneny-1134323609.html
Резервные водоемы Севастополя практически переполнены
Резервные водоемы Севастополя практически переполнены - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Резервные водоемы Севастополя практически переполнены
Уровень воды в накопительных водоемах Севастополя находится на максимальных отметках из-за резкого потепления и обильных осадков. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T15:17
2024-01-19T15:17
севастополь
михаил развожаев
погода в крыму
погода
крымская погода
происшествия
вода в крыму
водохранилище
новости крыма
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134307841_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_dfec542db6423711e389b7c26387764c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в накопительных водоемах Севастополя находится на максимальных отметках из-за резкого потепления и обильных осадков. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.Ночью в городе начал работать оперативный штаб, первое заседание провели в 6 утра. После этого состоялось заседание комиссии по ликвидации ЧС, в ходе которого были приняты решения, требующие дополнительного финансирования. Из-за ситуации в городе принято решение о сокращенном учебном дне во всех школах. Детские сады продолжают работать в обычном режиме.Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. В настоящее время энергоподачу удалось восстановить. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов. Восстановление подачи воды и света ожидается ориентировочно в 18.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улицШторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школахНа Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причину
https://crimea.ria.ru/20240119/spasateli-mchs-rossii-pomogayut-sevastopoltsam-v-likvidatsii-posledstviy-chs-1134321044.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134307841_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_5a9f33def5c4794d19506d0e5edbbbb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, погода в крыму, погода, крымская погода, происшествия, вода в крыму, водохранилище, новости крыма, штормовое предупреждение
Резервные водоемы Севастополя практически переполнены

Водохранилище Севастополя и резервные водоемы заполнены до максимального уровня - власти

15:17 19.01.2024
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНепогода обрушилась на Севастополь
Непогода обрушилась на Севастополь
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в накопительных водоемах Севастополя находится на максимальных отметках из-за резкого потепления и обильных осадков. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.
"Из-за резкого потепления паводок в Севастополе начался раньше обычного плюс к этому выпали обильные осадки. Большое количество воды поступает в Чернореченское водохранилище, – сообщил журналистам Развожаев. – Также наполнились все водоемы, которые даже в паводковый период обычно находятся на минимальных отметках. Сейчас все они практически на максимальных отметках".
Ночью в городе начал работать оперативный штаб, первое заседание провели в 6 утра. После этого состоялось заседание комиссии по ликвидации ЧС, в ходе которого были приняты решения, требующие дополнительного финансирования. Из-за ситуации в городе принято решение о сокращенном учебном дне во всех школах. Детские сады продолжают работать в обычном режиме.
Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. В настоящее время энергоподачу удалось восстановить. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов. Восстановление подачи воды и света ожидается ориентировочно в 18.00.
Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС
14:48
Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улиц
Шторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах
На Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причину
 
СевастопольМихаил РазвожаевПогода в КрымуПогодаКрымская погодаПроисшествияВода в КрымуВодохранилищеНовости КрымаШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:35Истребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУ
16:21Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы
16:1117 групповых ударов: поражены предприятия ВПК Украины и пункты наемников
15:51В МЧС назвали причину подтоплений в Севастополе
15:42"Господу слава! Слава России": как в Херсонесе прошли крещенские купания
15:31Разбойное нападение: жительницу Сакского района изувечили из-за денег
15:17Резервные водоемы Севастополя практически переполнены
15:13Объем выдач льготных ипотечных кредитов в РНКБ вырос в 4 раза за год
14:48Спасатели МЧС России помогают севастопольцам в ликвидации последствий ЧС
14:23Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей
14:02Трасса Симферополь – Евпатория подтоплена
13:52Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улиц
13:24Планировал убийство военных: задержан украинский шпион
13:19ПСБ награжден за вклад в работу стенда Республики Крым на "России"
13:07Пожар на нефтебазе под Брянском: жители близлежащих домов эвакуированы
13:00В Крым на отдых приехали более 200 детей из Белгородской области
12:52Подросток выпал из троллейбуса в Симферополе
12:47Шторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах
12:28Громко в Евпатории – власти назвали причину
12:22В школах Севастополя сократят занятия – губернатор
Лента новостейМолния