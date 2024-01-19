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Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей
Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей
Число подтопленных в Севастополе домов приближается к 40, люди эвакуированы, в городе почти полностью отключено водоснабжение, газ – частично. Об этом по итогам РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T14:23
2024-01-19T14:41
севастополь
михаил развожаев
новости
новости крыма
режим чс
штормовое предупреждение
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Число подтопленных в Севастополе домов приближается к 40, люди эвакуированы, в городе почти полностью отключено водоснабжение, газ – частично. Об этом по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил губернатор Михаил Развожаев.ВодоснабжениеВодоснабжение отключено в большинстве районов города. Это связано с решением на время – ориентировочно на 5-6 часов – остановить работу городских гидроузлов, чтобы сохранить технологическое оборудование. За это время планируется подать необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек. Водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18.00.Выплаты и компенсации"Пострадавшие от паводка смогут рассчитывать на получение выплаты до 100 тысяч рублей. При этом заявление через Госуслуги подавать не надо. Муниципалитеты на местах организуют работу с подворовым обходом, как только уйдет вода", – подчеркнул он. Средства будут выплачены из резервного фондаЭлектроэнергияЭлектроснабжение поселков Сахарная головка и Штурмовое восстановлено через резервные линии в 13:23.Газоснабжение"Поручил обеспечить особый контроль за газопроводом высокого давления через реку Черную, обеспечивающим газоснабжение жителей в селе Родном", – добавил губернатор.Неблагоприятный прогнозНа выходных в Севастополе ожидается минусовая температура. Ответственным лицам дано поручение обеспечить готовность спецтехники к проведению противогололедных мероприятий. В случае необходимости мобилизовать технику, подрядчиков и строителей.В пятницу на Севастополь обрушилась непогода. Обильными осадками в Севастополе подтопило около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная Головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье."Из домов эвакуированы 19 человек, все эвакуированные люди из зон подтопления отказались от централизованного размещения, разместились у родственников. В готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения", – проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Из-за подтопления отключена 18-я подстанция. Без электричества остались населенные пункты Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов. Восстановление подачи воды и света ожидается ориентировочно в 18.00.В Севастополе создан оперативный штаб. Из-за ситуации в городе он принял решение о сокращенном учебном дне во всех школах. Детские сады же продолжат работать в обычном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улицШторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школахНа Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причину
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РИА Новости Крым
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96
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, режим чс, штормовое предупреждение, крымская погода
Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей

Развожаев: пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей

14:23 19.01.2024 (обновлено: 14:41 19.01.2024)
 
© Фото со страницы Михаила Развожаева в InstagramГубернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
© Фото со страницы Михаила Развожаева в Instagram
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Число подтопленных в Севастополе домов приближается к 40, люди эвакуированы, в городе почти полностью отключено водоснабжение, газ – частично. Об этом по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ответственные службы заранее проводили очистку русел рек, что позволило избежать более масштабных затоплений. Сейчас, по предварительной информации, подтоплены около 40 индивидуальных жилых домов. Из части домов были эвакуированы люди, от централизованного размещения во временных пунктах они отказались, разместились у родственников. МЧС и спасательная служба продолжают подворовой обход и мониторинг ситуации", – сообщил Развожаев.

Водоснабжение

Водоснабжение отключено в большинстве районов города. Это связано с решением на время – ориентировочно на 5-6 часов – остановить работу городских гидроузлов, чтобы сохранить технологическое оборудование. За это время планируется подать необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек. Водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18.00.

Выплаты и компенсации

"Пострадавшие от паводка смогут рассчитывать на получение выплаты до 100 тысяч рублей. При этом заявление через Госуслуги подавать не надо. Муниципалитеты на местах организуют работу с подворовым обходом, как только уйдет вода", – подчеркнул он. Средства будут выплачены из резервного фонда

Электроэнергия

Электроснабжение поселков Сахарная головка и Штурмовое восстановлено через резервные линии в 13:23.

Газоснабжение

"Поручил обеспечить особый контроль за газопроводом высокого давления через реку Черную, обеспечивающим газоснабжение жителей в селе Родном", – добавил губернатор.

Неблагоприятный прогноз

На выходных в Севастополе ожидается минусовая температура. Ответственным лицам дано поручение обеспечить готовность спецтехники к проведению противогололедных мероприятий. В случае необходимости мобилизовать технику, подрядчиков и строителей.
В пятницу на Севастополь обрушилась непогода. Обильными осадками в Севастополе подтопило около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная Головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье.
"Из домов эвакуированы 19 человек, все эвакуированные люди из зон подтопления отказались от централизованного размещения, разместились у родственников. В готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения", – проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
Из-за подтопления отключена 18-я подстанция. Без электричества остались населенные пункты Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов. Восстановление подачи воды и света ожидается ориентировочно в 18.00.
В Севастополе создан оперативный штаб. Из-за ситуации в городе он принял решение о сокращенном учебном дне во всех школах. Детские сады же продолжат работать в обычном режиме.
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Заголовок открываемого материала
14:23Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей
14:02Трасса Симферополь – Евпатория подтоплена
13:52Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улиц
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11:50В Севастополе отключена подстанция и остановлены городские гидроузлы
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