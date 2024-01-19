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Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей

Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Пострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей

Число подтопленных в Севастополе домов приближается к 40, люди эвакуированы, в городе почти полностью отключено водоснабжение, газ – частично. Об этом по итогам РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T14:23

2024-01-19T14:23

2024-01-19T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Число подтопленных в Севастополе домов приближается к 40, люди эвакуированы, в городе почти полностью отключено водоснабжение, газ – частично. Об этом по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил губернатор Михаил Развожаев.ВодоснабжениеВодоснабжение отключено в большинстве районов города. Это связано с решением на время – ориентировочно на 5-6 часов – остановить работу городских гидроузлов, чтобы сохранить технологическое оборудование. За это время планируется подать необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек. Водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18.00.Выплаты и компенсации"Пострадавшие от паводка смогут рассчитывать на получение выплаты до 100 тысяч рублей. При этом заявление через Госуслуги подавать не надо. Муниципалитеты на местах организуют работу с подворовым обходом, как только уйдет вода", – подчеркнул он. Средства будут выплачены из резервного фондаЭлектроэнергияЭлектроснабжение поселков Сахарная головка и Штурмовое восстановлено через резервные линии в 13:23.Газоснабжение"Поручил обеспечить особый контроль за газопроводом высокого давления через реку Черную, обеспечивающим газоснабжение жителей в селе Родном", – добавил губернатор.Неблагоприятный прогнозНа выходных в Севастополе ожидается минусовая температура. Ответственным лицам дано поручение обеспечить готовность спецтехники к проведению противогололедных мероприятий. В случае необходимости мобилизовать технику, подрядчиков и строителей.В пятницу на Севастополь обрушилась непогода. Обильными осадками в Севастополе подтопило около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная Головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье."Из домов эвакуированы 19 человек, все эвакуированные люди из зон подтопления отказались от централизованного размещения, разместились у родственников. В готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения", – проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Из-за подтопления отключена 18-я подстанция. Без электричества остались населенные пункты Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов. Восстановление подачи воды и света ожидается ориентировочно в 18.00.В Севастополе создан оперативный штаб. Из-за ситуации в городе он принял решение о сокращенном учебном дне во всех школах. Детские сады же продолжат работать в обычном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые отключения воды в Севастополе – сроки и список улицШторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школахНа Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причину

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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