https://crimea.ria.ru/20240119/shtorm-nakryl-krym-seli-podtopleniya-i-sokraschennye-uroki-v-shkolakh-1134315608.html

Шторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах

Шторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Шторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах

На Крымском полуострове из-за непогоды сошли сели, произошли подтопления домовладений и нежилых зданий, обрушилась одна из подпорных стен в Ялте. В связи со... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T12:47

2024-01-19T12:47

2024-01-19T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На Крымском полуострове из-за непогоды сошли сели, произошли подтопления домовладений и нежилых зданий, обрушилась одна из подпорных стен в Ялте. В связи со штормом отменены традиционные крещенские омовения в море. Сотрудники МЧС и коммунальные службы устраняют последствия непогоды.Отмена купаний из-за штормаСильный ветер поднял волны в Черном море, в связи с чем в Керчи, Феодосии и Ялте власти приняли решение об отмене традиционных крещенских омовений.По информации ялтинских властей, на данный момент волнение моря составляет 2 балла. В Керчи тоже поднялся шторм, поэтому жителей и гостей города призвали воздержаться от омовений в море. Об ухудшении погоды предупредили и в Евпатории, горожанам рекомендовали отказаться от купаний.Сели и подтопления домов на ЮБКВ Ялте за 12 часов выпало 44 мм осадков. Подтопило подвалы нежилых помещений, пешеходные переходы. С ночи специалисты откачивают воду и устраняют последствия разгула стихии.Также ночью произошло обрушение частной подпорной стены на улице Садовой, 49 – "сползло" около 20 кубов грунта, придавило машину. А в районе Симеиза сошел селевой поток.Эвакуация из затопленных домов в СевастополеНепогода обрушилась и на Севастополь. Обильными осадками подтопило около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная Головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье.Из-за подтопления отключена 18-я подстанция. Без электричества остались населенные пункты Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов. Восстановление подачи воды и света ожидается ориентировочно в 18.00.В Севастополе создан оперативный штаб. Из-за ситуации в городе он принял решение о сокращенном учебном дне во всех школах. Детские сады же продолжат работать в обычном режиме.Штормовое предупреждениеНа полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объездаВ Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские садыПоселку под Керчью угрожает подтопление

https://crimea.ria.ru/20240119/mercedes-s-voditelem-upal-v-kotlovan-v-sevastopole-1134304720.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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