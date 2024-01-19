Шторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На Крымском полуострове из-за непогоды сошли сели, произошли подтопления домовладений и нежилых зданий, обрушилась одна из подпорных стен в Ялте. В связи со штормом отменены традиционные крещенские омовения в море. Сотрудники МЧС и коммунальные службы устраняют последствия непогоды.Отмена купаний из-за штормаСильный ветер поднял волны в Черном море, в связи с чем в Керчи, Феодосии и Ялте власти приняли решение об отмене традиционных крещенских омовений.По информации ялтинских властей, на данный момент волнение моря составляет 2 балла. В Керчи тоже поднялся шторм, поэтому жителей и гостей города призвали воздержаться от омовений в море. Об ухудшении погоды предупредили и в Евпатории, горожанам рекомендовали отказаться от купаний.Сели и подтопления домов на ЮБКВ Ялте за 12 часов выпало 44 мм осадков. Подтопило подвалы нежилых помещений, пешеходные переходы. С ночи специалисты откачивают воду и устраняют последствия разгула стихии.Также ночью произошло обрушение частной подпорной стены на улице Садовой, 49 – "сползло" около 20 кубов грунта, придавило машину. А в районе Симеиза сошел селевой поток.Эвакуация из затопленных домов в СевастополеНепогода обрушилась и на Севастополь. Обильными осадками подтопило около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная Головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье.Из-за подтопления отключена 18-я подстанция. Без электричества остались населенные пункты Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов. Восстановление подачи воды и света ожидается ориентировочно в 18.00.В Севастополе создан оперативный штаб. Из-за ситуации в городе он принял решение о сокращенном учебном дне во всех школах. Детские сады же продолжат работать в обычном режиме.Штормовое предупреждениеНа полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объездаВ Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские садыПоселку под Керчью угрожает подтопление
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На Крымском полуострове из-за непогоды сошли сели, произошли подтопления домовладений и нежилых зданий, обрушилась одна из подпорных стен в Ялте. В связи со штормом отменены традиционные крещенские омовения в море. Сотрудники МЧС и коммунальные службы устраняют последствия непогоды.
Отмена купаний из-за шторма
Сильный ветер поднял волны в Черном море, в связи с чем в Керчи, Феодосии и Ялте власти приняли решение об отмене традиционных крещенских омовений.
"В связи с продолжающимся ухудшением погодных условий и в целях недопущения травматизма и гибели людей по рекомендации Главного управления МЧС России по Республике Крым принято решение об отмене крещенских купаний в акватории Черного моря", – сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.
По информации ялтинских властей, на данный момент волнение моря составляет 2 балла. В Керчи тоже поднялся шторм, поэтому жителей и гостей города призвали воздержаться от омовений в море. Об ухудшении погоды предупредили и в Евпатории, горожанам рекомендовали отказаться от купаний.
Сели и подтопления домов на ЮБК
В Ялте за 12 часов выпало 44 мм осадков. Подтопило подвалы нежилых помещений, пешеходные переходы. С ночи специалисты откачивают воду и устраняют последствия разгула стихии.
"В нежилых помещениях на улице Екатерининская и в институте "Магарач" работают помпы, которые откачивают воду из подвалов. Содействие оказывают работники МЧС", – сообщил заместитель главы администрации Ялты Юрий Журавлев.
"В Симеизе, Алупке, Голубом заливе велась работа по уборке дорог от селевых потоков и камней. Специалисты "ДЭУ" расчистили дорогу от упавшего камня на улице Дражинского и дорогу в Ливадии, где обрушилась часть подпорной стены", – проинформировал Журавлев.
Непогода обрушилась и на Севастополь. Обильными осадками подтопило около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная Головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье.
"Из домов эвакуированы 19 человек, все эвакуированные люди из зон подтопления отказались от централизованного размещения, разместились у родственников. В готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения", – проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
Из-за подтопления отключена 18-я подстанция. Без электричества остались населенные пункты Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. Из-за поступления грязной воды на гидроузел власти приняли решение о временной остановке всех городских гидроузлов. Восстановление подачи воды и света ожидается ориентировочно в 18.00.
В Севастополе создан оперативный штаб. Из-за ситуации в городе он принял решение о сокращенном учебном дне во всех школах. Детские сады же продолжат работать в обычном режиме.
На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
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