В поселке Нижняя Героевка в Керчи вода вновь подходит к жилым домам
Шторм и непогода могут затопить дома в поселке Нижняя Героевка в Керчи
18:32 16.01.2024 (обновлено: 18:36 16.01.2024)
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаВ нижней Героевке, из-за непогоды и штормового ветра, вода вновь подходит к жилым домам
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Вода вновь угрожает подтоплением жилым домам в поселке Нижняя Героевка в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"В нижней Героевке, из-за непогоды и штормового ветра, вода вновь подходит к жилым домам, расположенным вблизи берега", – написал в Telegram-канале Брусаков.
На место выехал первый замглавы администрации Олег Шевченко. Он встретился с жителями населенного пункта и сообщил, что будут проведены работы по укреплению береговой линии.
Ситуация находится на контроле руководства администрации.
В свою очередь министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что угроза появилась из-за частичного размытия временной насыпи, которая не допускала подтопления части поселка Героевское.
"В настоящее время соответствующая техника осуществляет ликвидацию размытия", – написал в Telegram-канале Лукашенко. И добавил, что вопрос находится на и контроле министерства транспорта Крыма.
В конце ноября в Нижней Героевке из-за шторма оказались заблокированными 40 домов. Работы по сбросу воды начали проводить сразу. Позже Брусаков заявил о необходимости береговых укреплений в районе поселка Героевское и на протяжении всей Аршинцевской косы.
В декабре проводились работы по берегоукреплению, очистке русла канала и водосборника. Также Службе автомобильных дорог республики были выделены средства в размере 67 миллионов рублей для восстановления пострадавшей от стихии Нимфейской дороги. Кроме того, администрация Керчи обратилась в Совет министров Крыма для рассмотрения вопроса о проектировании берегоукрепления Героевского и Аршинцевской косы.
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