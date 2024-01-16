https://crimea.ria.ru/20240116/v-poselke-nizhnyaya-geroevka-v-kerchi-voda-vnov-podkhodit-k-zhilym-domam-1134239080.html

В поселке Нижняя Героевка в Керчи вода вновь подходит к жилым домам

В поселке Нижняя Героевка в Керчи вода вновь подходит к жилым домам - РИА Новости Крым, 16.01.2024

В поселке Нижняя Героевка в Керчи вода вновь подходит к жилым домам

Вода вновь угрожает подтоплением жилым домам в поселке Нижняя Героевка в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T18:32

2024-01-16T18:32

2024-01-16T18:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Вода вновь угрожает подтоплением жилым домам в поселке Нижняя Героевка в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.На место выехал первый замглавы администрации Олег Шевченко. Он встретился с жителями населенного пункта и сообщил, что будут проведены работы по укреплению береговой линии.Ситуация находится на контроле руководства администрации.В свою очередь министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что угроза появилась из-за частичного размытия временной насыпи, которая не допускала подтопления части поселка Героевское.В конце ноября в Нижней Героевке из-за шторма оказались заблокированными 40 домов. Работы по сбросу воды начали проводить сразу. Позже Брусаков заявил о необходимости береговых укреплений в районе поселка Героевское и на протяжении всей Аршинцевской косы.В декабре проводились работы по берегоукреплению, очистке русла канала и водосборника. Также Службе автомобильных дорог республики были выделены средства в размере 67 миллионов рублей для восстановления пострадавшей от стихии Нимфейской дороги. Кроме того, администрация Керчи обратилась в Совет министров Крыма для рассмотрения вопроса о проектировании берегоукрепления Героевского и Аршинцевской косы.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжениеПосле шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медальКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные

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