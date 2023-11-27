https://crimea.ria.ru/20231127/kerch-posle-uragana-zarabotali-kotelnye-i-vosstanovleno-gazosnabzhenie-1133126584.html

Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжение

Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжение - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжение

В Керчи после урагана восстановили подачу тепла и воды в дома, а также газоснабжение. Об этом по результатам совещания с ресурсоснабжащими организациями сообщил РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T19:30

2023-11-27T19:30

2023-11-27T19:30

керчь

святослав брусаков

новости крыма

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

жкх крыма и севастополя

общество

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи после урагана восстановили подачу тепла и воды в дома, а также газоснабжение. Об этом по результатам совещания с ресурсоснабжащими организациями сообщил глава администрации Святослав Брусаков.При этом, работы по восстановлению подачи электроэнергии все еще продолжаются. В частности, без электроснабжения остаются около 200 абонентов.По словам главы города, бригады КРЭС работают в круглосуточном режиме. Сотрудники "Горсвет-Керчь" восстанавливают уличное освещение.Кроме того, управляющие компании составили график ремонта поврежденных стихией кровель, отметил Брусаков.Продолжается распил и уборка поваленных ветром деревьев. Их осталось около 20. Бригады и техника распределены по адресам, где необходимо произвести эти работы, добавил он.Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что еще 200 тысяч человек остаются без света в Крыму. Большая их часть сосредоточена в Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском, Нижнегорском и Белогорском районах республики.Число обесточенных абонентов с обеда сократилось почти вдвое. Над устранением аварий на сетях энергоснабжения работают 183 бригады энергетиков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полное восстановление энергоснабжения в Крыму потребуется двое суток.В ночь на понедельник западное побережье Крыма накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии – ФОТО"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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