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Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжение - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжение
Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжение - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжение
В Керчи после урагана восстановили подачу тепла и воды в дома, а также газоснабжение. Об этом по результатам совещания с ресурсоснабжащими организациями сообщил РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T19:30
2023-11-27T19:30
керчь
святослав брусаков
новости крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
жкх крыма и севастополя
общество
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи после урагана восстановили подачу тепла и воды в дома, а также газоснабжение. Об этом по результатам совещания с ресурсоснабжащими организациями сообщил глава администрации Святослав Брусаков.При этом, работы по восстановлению подачи электроэнергии все еще продолжаются. В частности, без электроснабжения остаются около 200 абонентов.По словам главы города, бригады КРЭС работают в круглосуточном режиме. Сотрудники "Горсвет-Керчь" восстанавливают уличное освещение.Кроме того, управляющие компании составили график ремонта поврежденных стихией кровель, отметил Брусаков.Продолжается распил и уборка поваленных ветром деревьев. Их осталось около 20. Бригады и техника распределены по адресам, где необходимо произвести эти работы, добавил он.Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что еще 200 тысяч человек остаются без света в Крыму. Большая их часть сосредоточена в Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском, Нижнегорском и Белогорском районах республики.Число обесточенных абонентов с обеда сократилось почти вдвое. Над устранением аварий на сетях энергоснабжения работают 183 бригады энергетиков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полное восстановление энергоснабжения в Крыму потребуется двое суток.В ночь на понедельник западное побережье Крыма накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии – ФОТО"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керчь, святослав брусаков, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, жкх крыма и севастополя, общество, отключение электроэнергии в крыму
Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжение

В Керчи после урагана восстановили отопление и газоснабжение - мэр

19:30 27.11.2023
 
© РИА Новости КрымШторм в Керчи
Шторм в Керчи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи после урагана восстановили подачу тепла и воды в дома, а также газоснабжение. Об этом по результатам совещания с ресурсоснабжащими организациями сообщил глава администрации Святослав Брусаков.
"Котельные и теплопункты работают в штатном режиме. Возобновлено полностью водо- и газоснабжение домов", – написал Брусаков в своем ТГ-канале.
При этом, работы по восстановлению подачи электроэнергии все еще продолжаются. В частности, без электроснабжения остаются около 200 абонентов.
По словам главы города, бригады КРЭС работают в круглосуточном режиме. Сотрудники "Горсвет-Керчь" восстанавливают уличное освещение.
Кроме того, управляющие компании составили график ремонта поврежденных стихией кровель, отметил Брусаков.
Продолжается распил и уборка поваленных ветром деревьев. Их осталось около 20. Бригады и техника распределены по адресам, где необходимо произвести эти работы, добавил он.
Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что еще 200 тысяч человек остаются без света в Крыму. Большая их часть сосредоточена в Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском, Нижнегорском и Белогорском районах республики.
Число обесточенных абонентов с обеда сократилось почти вдвое. Над устранением аварий на сетях энергоснабжения работают 183 бригады энергетиков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полное восстановление энергоснабжения в Крыму потребуется двое суток.
В ночь на понедельник западное побережье Крыма накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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КерчьСвятослав БрусаковНовости КрымаУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаЖКХ Крыма и СевастополяОбществоОтключение электроэнергии в Крыму
 
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