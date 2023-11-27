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Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – Аксенов
Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – Аксенов
Полностью восстановить энергоснабжение абонентов в Крыму, нарушенное в результате сильного шторма, планируется в ближайшие двое суток. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T11:32
2023-11-27T11:52
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Полностью восстановить энергоснабжение абонентов в Крыму, нарушенное в результате сильного шторма, планируется в ближайшие двое суток. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;По словам Аксенова, он также дал поручение руководителю ГУП РК "Крымэнерго" максимально увеличить количество ремонтных бригад за счет муниципальных предприятий и частных организаций, которые работают на этом же направлении. Глава республики добавил, что ураганный ветер повалил около 500 деревьев и сорвал 49 кровель с жилых домов и социальных объектов. Также идут работы по восстановлению проезжей части затопленных трасс. В течение двух часов будет открыта трасса Евпатория – Саки, а также дорога Морское – Судак в реверсивном движении.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья, и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации регионального гидрометцентра, западное побережье Крыма накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших. Один человек погиб.В Крыму остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусовВ Крыму введен режим ЧС в ряде регионов Какие дороги в Крыму остаются закрытыми - оперативные данные
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Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – Аксенов

Аксенов: энергоснабжение в Крыму планируется полностью восстановить за двое суток

11:32 27.11.2023 (обновлено: 11:52 27.11.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСпасатели МЧС в Севастополе
Спасатели МЧС в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Полностью восстановить энергоснабжение абонентов в Крыму, нарушенное в результате сильного шторма, планируется в ближайшие двое суток. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
"На данный момент 425 тысяч человек остаются без электроэнергии… Над восстановлением энергоснабжения работают 183 бригады… Планируем максимально восстановить подачу электроэнергии в течение двух суток", - проинформировал глава республики в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, он также дал поручение руководителю ГУП РК "Крымэнерго" максимально увеличить количество ремонтных бригад за счет муниципальных предприятий и частных организаций, которые работают на этом же направлении.

Глава республики добавил, что ураганный ветер повалил около 500 деревьев и сорвал 49 кровель с жилых домов и социальных объектов.

Также идут работы по восстановлению проезжей части затопленных трасс. В течение двух часов будет открыта трасса Евпатория – Саки, а также дорога Морское – Судак в реверсивном движении.
Подтопления в Крыму из-за шторма. Инфографика
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья, и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По информации регионального гидрометцентра, западное побережье Крыма накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших. Один человек погиб.
В Крыму остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.
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