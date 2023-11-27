https://crimea.ria.ru/20231127/koda-v-krymu-polnostyu-vosstanovyat-energosnabzhenie--aksenov-1133105780.html

Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – Аксенов

Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – Аксенов

Полностью восстановить энергоснабжение абонентов в Крыму, нарушенное в результате сильного шторма, планируется в ближайшие двое суток. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T11:32

2023-11-27T11:32

2023-11-27T11:52

сергей аксенов

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

энергосистема крыма

отключение электроэнергии в крыму

погода в крыму

погода

крымская погода

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133103474_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d7b9806ee298855cc4fcf6230c9b3be1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Полностью восстановить энергоснабжение абонентов в Крыму, нарушенное в результате сильного шторма, планируется в ближайшие двое суток. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>По словам Аксенова, он также дал поручение руководителю ГУП РК "Крымэнерго" максимально увеличить количество ремонтных бригад за счет муниципальных предприятий и частных организаций, которые работают на этом же направлении. Глава республики добавил, что ураганный ветер повалил около 500 деревьев и сорвал 49 кровель с жилых домов и социальных объектов. Также идут работы по восстановлению проезжей части затопленных трасс. В течение двух часов будет открыта трасса Евпатория – Саки, а также дорога Морское – Судак в реверсивном движении.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья, и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации регионального гидрометцентра, западное побережье Крыма накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших. Один человек погиб.В Крыму остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановлено движение междугородних троллейбусовВ Крыму введен режим ЧС в ряде регионов Какие дороги в Крыму остаются закрытыми - оперативные данные

https://crimea.ria.ru/20231127/situatsiya-v-krymu-vo-vremya-uragannogo-vetra---infografika-1133099902.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, погода в крыму, погода, крымская погода, новости, новости крыма