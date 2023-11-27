Рейтинг@Mail.ru
В Крыму введен режим ЧС в ряде регионов - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231127/v-krymu-vveden-rezhim-chs-v-ryade-regionov-1133099747.html
В Крыму введен режим ЧС в ряде регионов
В Крыму введен режим ЧС в ряде регионов - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Крыму введен режим ЧС в ряде регионов
В Крыму на территории ряда муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T10:26
2023-11-27T10:31
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
сергей аксенов
режим чс
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133095311_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ebcedc6a85a099e6af4698fce696fad4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на территории ряда муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В каких именно регионах введен режим ЧС, не уточняется.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб во время урагана в КрымуКакие дороги в Крыму остаются закрытыми - оперативные данныеОколо 2,5 тысяч севастопольцев остаются без света из-за обрывов ЛЭПИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133095311_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_656eefb3f322599025cf3b0ab7800ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, сергей аксенов, режим чс, крым, новости крыма
В Крыму введен режим ЧС в ряде регионов

Аксенов: в некоторых регионах Крыма введен режим ЧС из-за сильного шторма

10:26 27.11.2023 (обновлено: 10:31 27.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия стихии в Симферополе
Последствия стихии в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на территории ряда муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В каких именно регионах введен режим ЧС, не уточняется.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Один человек погиб во время урагана в Крыму
Какие дороги в Крыму остаются закрытыми - оперативные данные
Около 2,5 тысяч севастопольцев остаются без света из-за обрывов ЛЭП
Из-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
 
Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеСергей АксеновРежим ЧСКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Мужчина погиб во время шторма в Сочи
13:55Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии
13:44Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газа
13:38Скифское золото доставлено в Киев - таможня Украины
13:28Крымчан попросили не запускать фейерверки в Новый год
13:26Евпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган
13:15Когда скифское золото вернется в Крым
13:10Число пострадавших от стихии в Крыму растет
13:04Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов
12:59В Крыму запустили движение по двум ранее перекрытым из-за шторма дорогам
12:40Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО
12:32Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму
12:14Два поезда из Крыма задерживаются из-за непогоды
11:32Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – Аксенов
11:30Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра
11:22Как работает аэропорт Сочи в понедельник
11:20В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды
11:13Крым пережил Армагеддон: Константинов о шторме на полуострове
11:08Ураган в Керчи: десятки упавших деревьев, аварии на электросетях
11:07Западная модель глобализации изжила себя – Путин
Лента новостейМолния