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В Крыму введен режим ЧС в ряде регионов

В Крыму введен режим ЧС в ряде регионов - РИА Новости Крым, 27.11.2023

В Крыму введен режим ЧС в ряде регионов

В Крыму на территории ряда муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T10:26

2023-11-27T10:26

2023-11-27T10:31

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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режим чс

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на территории ряда муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В каких именно регионах введен режим ЧС, не уточняется.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб во время урагана в КрымуКакие дороги в Крыму остаются закрытыми - оперативные данныеОколо 2,5 тысяч севастопольцев остаются без света из-за обрывов ЛЭПИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, сергей аксенов, режим чс, крым, новости крыма