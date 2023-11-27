https://crimea.ria.ru/20231127/okolo-25-tysyach-sevastopoltsev-ostayutsya-bez-sveta-iz-za-obryvov-lep-1133093162.html
Около 2,5 тысяч севастопольцев остаются без света из-за обрывов ЛЭП
Около 2,5 тысяч севастопольцев остаются без света из-за обрывов ЛЭП - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Около 2,5 тысяч севастопольцев остаются без света из-за обрывов ЛЭП
В Севастополе из-за ураганного ветра произошел порыв более 70 линий электропередачи (ЛЭП), без энергоснабжения остаются около 700 домов, в которых проживают... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T09:53
2023-11-27T09:53
2023-11-27T10:15
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
крым
севастополь
михаил развожаев
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происшествия
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ураганного ветра произошел порыв более 70 линий электропередачи (ЛЭП), без энергоснабжения остаются около 700 домов, в которых проживают порядка 2,5 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Также в городе зафиксированы падения 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений. Три человека получили травмы, они госпитализированы. От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадали 42 автомобиля.Кроме того, в результате падения деревьев на газопровод без газоснабжения остаются жители девяти многоквартирных и 44-х частных домов.Из подтопленных жилых домов эвакуированы 35 человек. Из них пятеро остаются в пансионате "Лазурь" в пункте временного размещения, остальные разместились у родственников.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. В Севастополе трое пострадавших. В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших.В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20231127/chp-v-akvariume-sevastopolya-iz-za-shtorma-pogibli-svyshe-500-zhivotnykh-1133092697.html
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, крым, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, происшествия, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
Около 2,5 тысяч севастопольцев остаются без света из-за обрывов ЛЭП
В Севастополе без электричества остаются около 2,5 тысяч человек – Развожаев
09:53 27.11.2023 (обновлено: 10:15 27.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ураганного ветра произошел порыв более 70 линий электропередачи (ЛЭП), без энергоснабжения остаются около 700 домов, в которых проживают порядка 2,5 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Произошел порыв 74 линий электропередачи, 10 из них устранены. Без электроэнергии остаются 354 дома, в том числе 25 многоквартирных, в которых проживают 1472 человека, и 329 частных жилых домов, в которых проживают 987 человек", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Также в городе зафиксированы падения 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений. Три человека получили травмы, они госпитализированы. От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадали 42 автомобиля.
Кроме того, в результате падения деревьев на газопровод без газоснабжения остаются жители девяти многоквартирных и 44-х частных домов.
Из подтопленных жилых домов эвакуированы 35 человек. Из них пятеро остаются в пансионате "Лазурь" в пункте временного размещения, остальные разместились у родственников.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести
. В Севастополе трое пострадавших. В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших.
В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.
Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто
. Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта
на дороге между селами Митяево и Трудовое.
Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.
В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.