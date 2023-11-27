https://crimea.ria.ru/20231127/okolo-25-tysyach-sevastopoltsev-ostayutsya-bez-sveta-iz-za-obryvov-lep-1133093162.html

Около 2,5 тысяч севастопольцев остаются без света из-за обрывов ЛЭП

Около 2,5 тысяч севастопольцев остаются без света из-за обрывов ЛЭП - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Около 2,5 тысяч севастопольцев остаются без света из-за обрывов ЛЭП

В Севастополе из-за ураганного ветра произошел порыв более 70 линий электропередачи (ЛЭП), без энергоснабжения остаются около 700 домов, в которых проживают... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T09:53

2023-11-27T09:53

2023-11-27T10:15

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

крым

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

происшествия

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133092951_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_b01ac03283512d1a227f80eb18530b11.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ураганного ветра произошел порыв более 70 линий электропередачи (ЛЭП), без энергоснабжения остаются около 700 домов, в которых проживают порядка 2,5 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Также в городе зафиксированы падения 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений. Три человека получили травмы, они госпитализированы. От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадали 42 автомобиля.Кроме того, в результате падения деревьев на газопровод без газоснабжения остаются жители девяти многоквартирных и 44-х частных домов.Из подтопленных жилых домов эвакуированы 35 человек. Из них пятеро остаются в пансионате "Лазурь" в пункте временного размещения, остальные разместились у родственников.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. В Севастополе трое пострадавших. В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших.В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20231127/chp-v-akvariume-sevastopolya-iz-za-shtorma-pogibli-svyshe-500-zhivotnykh-1133092697.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, крым, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, происшествия, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму