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Крымчанину дали 18 лет за половые преступления против племянницы - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Крымчанину дали 18 лет за половые преступления против племянницы
Крымчанину дали 18 лет за половые преступления против племянницы - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Крымчанину дали 18 лет за половые преступления против племянницы
Жителя Бахчисарайского района приговорили к 18 годам колонии за преступления против половой неприкосновенности своей малолетней племянницы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T11:28
2024-12-13T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района приговорили к 18 годам колонии за преступления против половой неприкосновенности своей малолетней племянницы. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю."Следователями во взаимодействии с сотрудниками МВД по Республике Крым подозреваемый был оперативно задержан. 23-летний житель Бахчисарайского района признан виновным в преступлениях сексуального характера в отношении малолетней", - говорится в сообщении.С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, добавили в прокуратуре Крыма. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерьюРепетитора из Севастополя заочно осудили на 20 лет за растление девочкиСимферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьми
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, приговор, закон и право, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым
Крымчанину дали 18 лет за половые преступления против племянницы

Крымчанина приговорили к 18 годам за половые преступления против малолетней племянницы

11:28 13.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района приговорили к 18 годам колонии за преступления против половой неприкосновенности своей малолетней племянницы. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, в 2020 году в период, когда 10-летняя девочка гостила у своего 23-летнего дяди в селе Ароматное, он совершал в отношении нее насильственные преступления. Только спустя длительный период времени девочка рассказала все маме, которая написала заявление в правоохранительные органы.
"Следователями во взаимодействии с сотрудниками МВД по Республике Крым подозреваемый был оперативно задержан. 23-летний житель Бахчисарайского района признан виновным в преступлениях сексуального характера в отношении малолетней", - говорится в сообщении.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, добавили в прокуратуре Крыма.
Приговор в законную силу не вступил.
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КрымНовости КрымаПриговорЗакон и правоГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики Крым
 
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