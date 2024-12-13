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Крымчанину дали 18 лет за половые преступления против племянницы

Крымчанину дали 18 лет за половые преступления против племянницы - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Крымчанину дали 18 лет за половые преступления против племянницы

Жителя Бахчисарайского района приговорили к 18 годам колонии за преступления против половой неприкосновенности своей малолетней племянницы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T11:28

2024-12-13T11:28

2024-12-13T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района приговорили к 18 годам колонии за преступления против половой неприкосновенности своей малолетней племянницы. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю."Следователями во взаимодействии с сотрудниками МВД по Республике Крым подозреваемый был оперативно задержан. 23-летний житель Бахчисарайского района признан виновным в преступлениях сексуального характера в отношении малолетней", - говорится в сообщении.С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, добавили в прокуратуре Крыма. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерьюРепетитора из Севастополя заочно осудили на 20 лет за растление девочкиСимферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьми

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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