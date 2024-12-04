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В Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерью - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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В Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерью
В Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерью - РИА Новости Крым, 04.12.2024
В Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерью
В Крыму вынесен приговор гражданину, который применил насилие к собственной дочери. Ленинский районный суд приговорил его к 13 годам и шести месяцам лишения... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T11:07
2024-12-04T11:07
новости крыма
происшествия
ленинский районный суд крыма
ленинский район
суд
приговор
педофил
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор гражданину, который применил насилие к собственной дочери. Ленинский районный суд приговорил его к 13 годам и шести месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.Мужчина был признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности своего ребенка. Учитывая все обстоятельства произошедшего и особую тяжесть совершенного преступления, суд приговорил подсудимого к лишению свободы на 13 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.Удовлетворен также гражданский иск потерпевшей на сумму 1,5 миллиона рублей. Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, приговор не вступил в законную силу.Ранее в Ленинском районе Крыма к такому же сроку был приговорен 48-летний местный житель. В период с июня 2016 года по март 2024 он неоднократно совершал насилие и иные действия сексуального характера в отношении ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насильнику-педофилу в Крыму дали 13 лет колонииРепетитора из Севастополя заочно осудили на 20 лет за растление девочкиСерийный педофил из Севастополя получил 16 лет колонии
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости крыма, происшествия, ленинский районный суд крыма, ленинский район, суд, приговор, педофил
В Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерью

Приговор педофилу за насилие над маленькой дочерью вынесли в Крыму

11:07 04.12.2024
 
© Fotolia / Photographee.euМужчина возле детской комнаты. Архив
Мужчина возле детской комнаты. Архив
© Fotolia / Photographee.eu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Крыму вынесен приговор гражданину, который применил насилие к собственной дочери. Ленинский районный суд приговорил его к 13 годам и шести месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

"Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор 67-летнему жителю Ленинского района за совершение преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ – действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", – сказано в сообщении.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности своего ребенка. Учитывая все обстоятельства произошедшего и особую тяжесть совершенного преступления, суд приговорил подсудимого к лишению свободы на 13 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.
Удовлетворен также гражданский иск потерпевшей на сумму 1,5 миллиона рублей. Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Ленинском районе Крыма к такому же сроку был приговорен 48-летний местный житель. В период с июня 2016 года по март 2024 он неоднократно совершал насилие и иные действия сексуального характера в отношении ребенка.
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