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В Крыму педофила приговорили к 13 годам строгого режима - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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В Крыму педофила приговорили к 13 годам строгого режима
В Крыму педофила приговорили к 13 годам строгого режима - РИА Новости Крым, 27.11.2024
В Крыму педофила приговорили к 13 годам строгого режима
48-летний житель Ленинского района Крыма приговорен к 13,5 годам лишения свободы за изнасилование и другие половые преступления в отношении несовершеннолетней... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T10:07
2024-11-27T11:37
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новости крыма
ленинский район
суд
педофил
преступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. 48-летний житель Ленинского района Крыма приговорен к 13,5 годам лишения свободы за изнасилование и другие половые преступления в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда.Суд назначил фигуранту наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Также подсудимому назначены принудительные меры медицинского характера.Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 1,2 млн рублей.Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, добавили в пресс-службе.Ранее в Ленинском районе Крыма осудили 30-летнего мужчину за неоднократные изнасилования малолетней девочки, которая в итоге забеременела. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилииКрымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицыДжанкойскому педофилу ужесточили наказание
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крым, новости крыма, ленинский район, суд, педофил, преступность
В Крыму педофила приговорили к 13 годам строгого режима

В Крыму суд приговорил педофила-насильника к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима

10:07 27.11.2024 (обновлено: 11:37 27.11.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. 48-летний житель Ленинского района Крыма приговорен к 13,5 годам лишения свободы за изнасилование и другие половые преступления в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда.
"Подсудимый… в период с июня 2016 года по март 2024 неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении ребенка, которые повлекли иные тяжкие последствия", - говорится в сообщении.
Суд назначил фигуранту наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Также подсудимому назначены принудительные меры медицинского характера.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 1,2 млн рублей.
Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, добавили в пресс-службе.
Ранее в Ленинском районе Крыма осудили 30-летнего мужчину за неоднократные изнасилования малолетней девочки, которая в итоге забеременела. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.
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В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии
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КрымНовости КрымаЛенинский районСудПедофилПреступность
 
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