https://crimea.ria.ru/20241127/v-krymu-pedofila-prigovorili-k-13-godam-strogogo-rezhima-1142164769.html

В Крыму педофила приговорили к 13 годам строгого режима

В Крыму педофила приговорили к 13 годам строгого режима - РИА Новости Крым, 27.11.2024

В Крыму педофила приговорили к 13 годам строгого режима

48-летний житель Ленинского района Крыма приговорен к 13,5 годам лишения свободы за изнасилование и другие половые преступления в отношении несовершеннолетней... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T10:07

2024-11-27T10:07

2024-11-27T11:37

крым

новости крыма

ленинский район

суд

педофил

преступность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125525545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e9c035c1ad5d8e614cc86af66e6db83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. 48-летний житель Ленинского района Крыма приговорен к 13,5 годам лишения свободы за изнасилование и другие половые преступления в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда.Суд назначил фигуранту наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Также подсудимому назначены принудительные меры медицинского характера.Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 1,2 млн рублей.Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, добавили в пресс-службе.Ранее в Ленинском районе Крыма осудили 30-летнего мужчину за неоднократные изнасилования малолетней девочки, которая в итоге забеременела. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилииКрымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицыДжанкойскому педофилу ужесточили наказание

крым

ленинский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ленинский район, суд, педофил, преступность