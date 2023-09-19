https://crimea.ria.ru/20230919/dzhankoyskomu-pedofilu-uzhestochili-nakazanie-1131518692.html

Джанкойскому педофилу ужесточили наказание

Джанкойскому педофилу ужесточили наказание - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Джанкойскому педофилу ужесточили наказание

Жителю Джанкойского района, который ранее был приговорен к 14 годам лишения свободы за половое преступление против ребенка, после апелляции ужесточили приговор. РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T13:48

2023-09-19T13:48

2023-09-19T13:48

закон и право

верховный суд крыма

новости крыма

крым

приговор

джанкойский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_6ba894c7bde22d0589f8f8bb48551056.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Жителю Джанкойского района, который ранее был приговорен к 14 годам лишения свободы за половое преступление против ребенка, после апелляции ужесточили приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым, который и вынес новый приговор по делу растлителя.Преступника Джанкойский районный суд ранее признал виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. В первой инстанции осужденный получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Однако защите потерпевшего несовершеннолетнего приговор показался мягким, поэтому законный представитель ребенка подал апелляционную жалобу.Уточняется, что приговор вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:11 лет “строгача”: в Крыму осудили еще одного педофилаВ Госдуме поддержали введение пожизненного заключения для педофиловВ Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочки

крым

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, верховный суд крыма, новости крыма, крым, приговор, джанкойский район, общество