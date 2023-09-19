https://crimea.ria.ru/20230919/dzhankoyskomu-pedofilu-uzhestochili-nakazanie-1131518692.html
Джанкойскому педофилу ужесточили наказание
Джанкойскому педофилу ужесточили наказание - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Джанкойскому педофилу ужесточили наказание
Жителю Джанкойского района, который ранее был приговорен к 14 годам лишения свободы за половое преступление против ребенка, после апелляции ужесточили приговор. РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T13:48
2023-09-19T13:48
2023-09-19T13:48
закон и право
верховный суд крыма
новости крыма
крым
приговор
джанкойский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_6ba894c7bde22d0589f8f8bb48551056.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Жителю Джанкойского района, который ранее был приговорен к 14 годам лишения свободы за половое преступление против ребенка, после апелляции ужесточили приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым, который и вынес новый приговор по делу растлителя.Преступника Джанкойский районный суд ранее признал виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. В первой инстанции осужденный получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Однако защите потерпевшего несовершеннолетнего приговор показался мягким, поэтому законный представитель ребенка подал апелляционную жалобу.Уточняется, что приговор вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:11 лет “строгача”: в Крыму осудили еще одного педофилаВ Госдуме поддержали введение пожизненного заключения для педофиловВ Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочки
крым
джанкойский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_78feeb45c246d65e91d36a3fccc10814.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закон и право, верховный суд крыма, новости крыма, крым, приговор, джанкойский район, общество
Джанкойскому педофилу ужесточили наказание
Педофилу из Джанкойского района Крыма изменили наказание с 14 до 16 лет тюрьмы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Жителю Джанкойского района, который ранее был приговорен к 14 годам лишения свободы за половое преступление против ребенка, после апелляции ужесточили приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым, который и вынес новый приговор по делу растлителя.
Преступника Джанкойский районный суд ранее признал виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. В первой инстанции осужденный получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Однако защите потерпевшего несовершеннолетнего приговор показался мягким, поэтому законный представитель ребенка подал апелляционную жалобу.
“Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционных жалоб и мнение прокурора, определил изменить приговор Джанкойского районного суда Республики Крым. Назначенное судом первой инстанции основное наказание было усилено до 16 лет лишения свободы”, - вынесли вердикт в Верховном суде РК.
Уточняется, что приговор вступил в законную силу.
Читайте также на РИА Новости Крым: