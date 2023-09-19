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Джанкойскому педофилу ужесточили наказание - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Джанкойскому педофилу ужесточили наказание
Джанкойскому педофилу ужесточили наказание - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Джанкойскому педофилу ужесточили наказание
Жителю Джанкойского района, который ранее был приговорен к 14 годам лишения свободы за половое преступление против ребенка, после апелляции ужесточили приговор. РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T13:48
2023-09-19T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Жителю Джанкойского района, который ранее был приговорен к 14 годам лишения свободы за половое преступление против ребенка, после апелляции ужесточили приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым, который и вынес новый приговор по делу растлителя.Преступника Джанкойский районный суд ранее признал виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. В первой инстанции осужденный получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Однако защите потерпевшего несовершеннолетнего приговор показался мягким, поэтому законный представитель ребенка подал апелляционную жалобу.Уточняется, что приговор вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:11 лет “строгача”: в Крыму осудили еще одного педофилаВ Госдуме поддержали введение пожизненного заключения для педофиловВ Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочки
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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закон и право, верховный суд крыма, новости крыма, крым, приговор, джанкойский район, общество
Джанкойскому педофилу ужесточили наказание

Педофилу из Джанкойского района Крыма изменили наказание с 14 до 16 лет тюрьмы

13:48 19.09.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Жителю Джанкойского района, который ранее был приговорен к 14 годам лишения свободы за половое преступление против ребенка, после апелляции ужесточили приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Крым, который и вынес новый приговор по делу растлителя.
Преступника Джанкойский районный суд ранее признал виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. В первой инстанции осужденный получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Однако защите потерпевшего несовершеннолетнего приговор показался мягким, поэтому законный представитель ребенка подал апелляционную жалобу.
“Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционных жалоб и мнение прокурора, определил изменить приговор Джанкойского районного суда Республики Крым. Назначенное судом первой инстанции основное наказание было усилено до 16 лет лишения свободы”, - вынесли вердикт в Верховном суде РК.
Уточняется, что приговор вступил в законную силу.
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Закон и правоВерховный суд КрымаНовости КрымаКрымПриговорДжанкойский районОбщество
 
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