https://crimea.ria.ru/20230117/11-let-strogacha-v-krymu-osudili-esche-odnogo-pedofila-1126434331.html

11 лет "строгача": в Крыму осудили еще одного педофила

11 лет "строгача": в Крыму осудили еще одного педофила - РИА Новости Крым, 17.01.2023

11 лет "строгача": в Крыму осудили еще одного педофила

Красноперекопский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, который надругался над двумя девочками. Как сообщили в... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T15:06

2023-01-17T15:06

2023-01-17T15:06

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 янв – РИА Новости Крым. Красноперекопский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, который надругался над двумя девочками. Как сообщили в прокуратуре Крыма, педофил отправится в колонию строго режима.Две жертвы педофилаПо данным надзорного ведомства, насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек злоумышленник совершил еще в 2018 году. В суде он полностью признал свою вину, но все равно надолго отправится за решетку:Страшная статистикаБольше всего сообщений о задержании в Крыму педофилов за прошлый год поступило в декабре. В частности 43-летний севастополец растлевал 12-летнюю девочку через социальную сеть и пока ожидает приговора суда. Еще один житель Севастополя приговорен к 19 годам лишения свободы за половые преступления против женщин и несовершеннолетних. Ялтинец совершил преступление сексуального характера в отношении 9-летней девочки и попытался приставать к девушке 2007 года рождения, за что приговорен к 12,5 годам колонии.41-летний житель Бахчисарайского района получил пять лет колонии за развратные действия в отношении 13-летнего мальчика. А его 68-летний земляк – 14 лет тюрьмы за то, что с мая 2017 по июль 2021 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех соседских девочек.В Джанкойском районе в декабре приговорен к заключению 34-летний педофил, также совершивший насильственные действия в отношении ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за насилие над шестилетним ребенком будут судить севастопольцаВ Госдуме поддержали введение пожизненного заключения для педофиловКрымчанин осужден за сбор детской порнографии

https://crimea.ria.ru/20210419/Zhestokie-prestupleniya-protiv-malenkikh-krymchan_-1118348756.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, красноперекопск, общество, новости крыма