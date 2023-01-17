11 лет "строгача": в Крыму осудили еще одного педофила
Педофил из Крыма пойдет в колонию за надругательство над двумя детьми
© Фото: pixabayСуд
© Фото: pixabay
СИМФЕРОПОЛЬ,17 янв – РИА Новости Крым. Красноперекопский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, который надругался над двумя девочками. Как сообщили в прокуратуре Крыма, педофил отправится в колонию строго режима.
Две жертвы педофила
По данным надзорного ведомства, насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек злоумышленник совершил еще в 2018 году. В суде он полностью признал свою вину, но все равно надолго отправится за решетку:
"С учетом позиции государственного обвинителя осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - сообщила старший помощник прокурора Дарья Бирбк. По ее словам, пока приговор в законную силу не ступил.
Страшная статистика
Больше всего сообщений о задержании в Крыму педофилов за прошлый год поступило в декабре.
В частности 43-летний севастополец растлевал 12-летнюю девочку через социальную сеть и пока ожидает приговора суда. Еще один житель Севастополя приговорен к 19 годам лишения свободы за половые преступления против женщин и несовершеннолетних.
Ялтинец совершил преступление сексуального характера в отношении 9-летней девочки и попытался приставать к девушке 2007 года рождения, за что приговорен к 12,5 годам колонии.
41-летний житель Бахчисарайского района получил пять лет колонии за развратные действия в отношении 13-летнего мальчика. А его 68-летний земляк – 14 лет тюрьмы за то, что с мая 2017 по июль 2021 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех соседских девочек.
В Джанкойском районе в декабре приговорен к заключению 34-летний педофил, также совершивший насильственные действия в отношении ребенка.
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