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Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы
Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы
Житель Бахчисарайского района признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T13:58
2022-12-07T13:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю.Следователи следственного отдела по Бахчисарайскому району ГСУ СК РФ установили, что 68-летний мужчина с мая 2017 года по июль 2021 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех соседских девочек.Ранее в Севастополе заключили под стражу 28-летнего местного жителя, который домогался шестилетнего ребенка. Еще один 60-летний педофил был осужден на 12 колонии строгого режима.
https://crimea.ria.ru/20210419/Zhestokie-prestupleniya-protiv-malenkikh-krymchan_-1118348756.html
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крымский следком, бахчисарай, общество, крым, происшествия
Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы

В Крыму на 14 лет осудили педофила, который надругался над тремя девочками

13:58 07.12.2022
 
© Fotolia / Photographee.euМужчина возле детской комнаты. Архив
Мужчина возле детской комнаты. Архив
© Fotolia / Photographee.eu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю.
Следователи следственного отдела по Бахчисарайскому району ГСУ СК РФ установили, что 68-летний мужчина с мая 2017 года по июль 2021 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех соседских девочек.
"По результатам судебного разбирательства суд пришел к выводу о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года", – говорится в сообщении.
Ранее в Севастополе заключили под стражу 28-летнего местного жителя, который домогался шестилетнего ребенка. Еще один 60-летний педофил был осужден на 12 колонии строгого режима.
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