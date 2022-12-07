https://crimea.ria.ru/20221207/pozhiloy-pedofil-iz-bakhchisarayskogo-rayona-poluchil-14-let-tyurmy-1125733049.html

Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы

Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Пожилой педофил из Бахчисарайского района получил 14 лет тюрьмы

Житель Бахчисарайского района признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T13:58

2022-12-07T13:58

2022-12-07T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю.Следователи следственного отдела по Бахчисарайскому району ГСУ СК РФ установили, что 68-летний мужчина с мая 2017 года по июль 2021 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех соседских девочек.Ранее в Севастополе заключили под стражу 28-летнего местного жителя, который домогался шестилетнего ребенка. Еще один 60-летний педофил был осужден на 12 колонии строгого режима.

https://crimea.ria.ru/20210419/Zhestokie-prestupleniya-protiv-malenkikh-krymchan_-1118348756.html

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