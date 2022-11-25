https://crimea.ria.ru/20221125/v-sevastopole-osudili-60-letnego-pedofila-1125552085.html

В Севастополе осудили 60-летнего педофила

В Севастополе осудили 60-летнего педофила - РИА Новости Крым, 25.11.2022

В Севастополе осудили 60-летнего педофила

В Севастополе осудили 60-летнего педофила, надругавшегося над восьмилетней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T19:27

2022-11-25T19:27

2022-11-25T19:27

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 60-летнего педофила, надругавшегося над восьмилетней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Как установило следствие, 60-летний мужчина под разными предлогами приглашал в свою квартиру соседского ребенка – 8-летнюю девочку, угощал ее сладостями и, "пользуясь беспомощным состоянием и непониманием сути происходящего, совершал в отношении нее действия сексуального характера".События происходили в июне-июле текущего года. Над девочкой преступник надругался четыре раза. В какой-то момент она рассказала о происходящем родственникам – мать тут же обратилась в полицию.Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Расследование по уголовному делу провели сотрудники ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.Решением Ленинского районного суда мужчина получил 12 лет исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее в Севастополе арестовали 28-летнего местного жителя, домагавшегося шестилетнего ребенка.

https://crimea.ria.ru/20220831/v-sevastopole-osudyat-seriynogo-pedofila-1124356615.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия