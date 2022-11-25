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В Севастополе осудили 60-летнего педофила - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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В Севастополе осудили 60-летнего педофила
В Севастополе осудили 60-летнего педофила - РИА Новости Крым, 25.11.2022
В Севастополе осудили 60-летнего педофила
В Севастополе осудили 60-летнего педофила, надругавшегося над восьмилетней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T19:27
2022-11-25T19:27
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 60-летнего педофила, надругавшегося над восьмилетней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Как установило следствие, 60-летний мужчина под разными предлогами приглашал в свою квартиру соседского ребенка – 8-летнюю девочку, угощал ее сладостями и, "пользуясь беспомощным состоянием и непониманием сути происходящего, совершал в отношении нее действия сексуального характера".События происходили в июне-июле текущего года. Над девочкой преступник надругался четыре раза. В какой-то момент она рассказала о происходящем родственникам – мать тут же обратилась в полицию.Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Расследование по уголовному делу провели сотрудники ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.Решением Ленинского районного суда мужчина получил 12 лет исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее в Севастополе арестовали 28-летнего местного жителя, домагавшегося шестилетнего ребенка.
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия
В Севастополе осудили 60-летнего педофила

В Севастополе осудили 60-летнего педофила, надругавшегося над восьмилетней девочкой

19:27 25.11.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 60-летнего педофила, надругавшегося над восьмилетней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Как установило следствие, 60-летний мужчина под разными предлогами приглашал в свою квартиру соседского ребенка – 8-летнюю девочку, угощал ее сладостями и, "пользуясь беспомощным состоянием и непониманием сути происходящего, совершал в отношении нее действия сексуального характера".
События происходили в июне-июле текущего года. Над девочкой преступник надругался четыре раза. В какой-то момент она рассказала о происходящем родственникам – мать тут же обратилась в полицию.
Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Расследование по уголовному делу провели сотрудники ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
Решением Ленинского районного суда мужчина получил 12 лет исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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