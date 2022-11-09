https://crimea.ria.ru/20221109/v-sevastopole-arestovali-muzhchinu-pristavavshego-k-shestiletney-devochke-1125288177.html

В Севастополе арестовали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке

В Севастополе арестовали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке - РИА Новости Крым, 09.11.2022

В Севастополе арестовали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке

В Севастополе под сражу заключен 28-летний мужчина, домогавшийся шестилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T10:34

2022-11-09T10:34

2022-11-09T10:34

происшествия

севастополь

закон и право

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе под сражу заключен 28-летний мужчина, домогавшийся шестилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Отмечается, что обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребенка безработный севастополец 1994 года рождения проживал по соседству с семьей девочки в коммуналке."Находясь в общем помещении коммунальной квартиры по ул. Горпищенко по месту своего проживания, мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки из соседней комнаты", – рассказали в прокуратуре.О случившемся девочка рассказала матери, а та – полиции. Правоохранители задержали злоумышленника.По решению суда, согласившегося с ходатайством следователя, обвиняемый заключен под стражу.Ранее в Севастополе под суд пошел серийный педофил.

https://crimea.ria.ru/20220802/krymchanin-shest-let-nasiloval-nesovershennoletnyuyu-doch-svoey-sozhitelnitsy-1124032967.html

севастополь

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происшествия, севастополь, закон и право, прокуратура города севастополя