Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе арестовали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221109/v-sevastopole-arestovali-muzhchinu-pristavavshego-k-shestiletney-devochke-1125288177.html
В Севастополе арестовали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке
В Севастополе арестовали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке - РИА Новости Крым, 09.11.2022
В Севастополе арестовали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке
В Севастополе под сражу заключен 28-летний мужчина, домогавшийся шестилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T10:34
2022-11-09T10:34
происшествия
севастополь
закон и право
прокуратура города севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1c/1119201251_0:49:960:589_1920x0_80_0_0_04b24b64cd803d98d32ae7d8f7569f6d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе под сражу заключен 28-летний мужчина, домогавшийся шестилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Отмечается, что обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребенка безработный севастополец 1994 года рождения проживал по соседству с семьей девочки в коммуналке."Находясь в общем помещении коммунальной квартиры по ул. Горпищенко по месту своего проживания, мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки из соседней комнаты", – рассказали в прокуратуре.О случившемся девочка рассказала матери, а та – полиции. Правоохранители задержали злоумышленника.По решению суда, согласившегося с ходатайством следователя, обвиняемый заключен под стражу.Ранее в Севастополе под суд пошел серийный педофил.
https://crimea.ria.ru/20220802/krymchanin-shest-let-nasiloval-nesovershennoletnyuyu-doch-svoey-sozhitelnitsy-1124032967.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1c/1119201251_56:0:905:637_1920x0_80_0_0_1b78522db938f5607ff1c9cd5b68e367.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, севастополь, закон и право, прокуратура города севастополя
В Севастополе арестовали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке

В Севастополе взяли под стражу мужчину, домагавшегося шестилетнего ребенка

10:34 09.11.2022
 
© Фото: pixabay.comНасилие над ребенком
Насилие над ребенком
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе под сражу заключен 28-летний мужчина, домогавшийся шестилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Отмечается, что обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребенка безработный севастополец 1994 года рождения проживал по соседству с семьей девочки в коммуналке.
"Находясь в общем помещении коммунальной квартиры по ул. Горпищенко по месту своего проживания, мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки из соседней комнаты", – рассказали в прокуратуре.
О случившемся девочка рассказала матери, а та – полиции. Правоохранители задержали злоумышленника.
Инцидент произошел в октябре. Районный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей". В качестве наказания за преступление она предусматривает лишение свободы на 12 –20 лет.
По решению суда, согласившегося с ходатайством следователя, обвиняемый заключен под стражу.
Ранее в Севастополе под суд пошел серийный педофил.
Уголовный кодекс Российской Федерации
2 августа, 11:14
Крымчанин шесть лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы
 
ПроисшествияСевастопольЗакон и правоПрокуратура города Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Песков ответил на вопрос о посещении Путиным Донбасса
12:52В Севастополе под угрозой срыва госконтракт на реконструкцию жилья
12:42Володин назвал три причины неудачи демократов на выборах в США
12:36Курс по начальной военной подготовке введут в школах России в 2023 году
12:24Минобороны показало видео работы "Солнцепеков" по укрытиям ВСУ
12:13На Херсонщине найден заминированный тайник с оружием и боеприпасами ВСУ
12:05Заступился за фанатов: Киркоров розами ударил по лицу члена своей команды
11:56Что сказали Зеленскому в администрации Байдена по переговорам с РФ – СМИ
11:51В ЛНР украинские националисты казнили парализованного пенсионера - СК
11:42В Севастополе снова громко: идут учения ЧФ и мобилизованных
11:28Севастопольский диверсант оказался полковником украинской разведки — ФСБ
11:16Опустошил и бросил в море: севастопольца осудят за кражу сейфа
11:06Уголовное дело возбуждено после крушения санитарного вертолета в Костроме
10:52Лобовое ДТП на западе Крыма: водителя зажало в искореженном авто
10:46На 73-ем году жизни умер экс-директор ФСКН Черкесов
10:34В Севастополе арестовали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке
10:08COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 9 ноября
10:00Керченская переправа сегодня: объявлено штормовое предупреждение
09:33В Крыму национализируют земельные участки украинских олигархов
09:29В пяти муниципалитетах Крыма в среду отключат воду – адреса и сроки
Лента новостейМолния