https://crimea.ria.ru/20221109/v-sevastopole-arestovali-muzhchinu-pristavavshego-k-shestiletney-devochke-1125288177.html
В Севастополе арестовали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке
В Севастополе арестовали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке - РИА Новости Крым, 09.11.2022
В Севастополе арестовали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке
В Севастополе под сражу заключен 28-летний мужчина, домогавшийся шестилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T10:34
2022-11-09T10:34
2022-11-09T10:34
происшествия
севастополь
закон и право
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе под сражу заключен 28-летний мужчина, домогавшийся шестилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Отмечается, что обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребенка безработный севастополец 1994 года рождения проживал по соседству с семьей девочки в коммуналке."Находясь в общем помещении коммунальной квартиры по ул. Горпищенко по месту своего проживания, мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки из соседней комнаты", – рассказали в прокуратуре.О случившемся девочка рассказала матери, а та – полиции. Правоохранители задержали злоумышленника.По решению суда, согласившегося с ходатайством следователя, обвиняемый заключен под стражу.Ранее в Севастополе под суд пошел серийный педофил.
https://crimea.ria.ru/20220802/krymchanin-shest-let-nasiloval-nesovershennoletnyuyu-doch-svoey-sozhitelnitsy-1124032967.html
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происшествия, севастополь, закон и право, прокуратура города севастополя
В Севастополе арестовали мужчину, пристававшего к шестилетней девочке
В Севастополе взяли под стражу мужчину, домагавшегося шестилетнего ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе под сражу заключен 28-летний мужчина, домогавшийся шестилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Отмечается, что обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребенка безработный севастополец 1994 года рождения проживал по соседству с семьей девочки в коммуналке.
"Находясь в общем помещении коммунальной квартиры по ул. Горпищенко по месту своего проживания, мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки из соседней комнаты", – рассказали в прокуратуре.
О случившемся девочка рассказала матери, а та – полиции. Правоохранители задержали злоумышленника.
Инцидент произошел в октябре. Районный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей". В качестве наказания за преступление она предусматривает лишение свободы на 12 –20 лет.
По решению суда, согласившегося с ходатайством следователя, обвиняемый заключен под стражу.