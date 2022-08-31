https://crimea.ria.ru/20220831/v-sevastopole-osudyat-seriynogo-pedofila-1124356615.html

В Севастополе осудят серийного педофила

В Севастополе осудят серийного педофила - РИА Новости Крым, 31.08.2022

В Севастополе осудят серийного педофила

В Севастополе осудят местного жителя, которому вменяется растление десятков несовершеннолетних девочек в возрасте от 9 до 15 лет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T15:04

2022-08-31T15:04

2022-08-31T15:04

общество

севастопольский государственный университет (севгу)

прокуратура города севастополя

ск рф (следственный комитет российской федерации)

закон и право

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят местного жителя, которому вменяется растление десятков несовершеннолетних девочек в возрасте от 9 до 15 лет. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ."Он обвиняется в серии насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, развратных действиях и распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием интернета", – говорится в сообщении ведомства.В прокуратуре города уточнили, что обвинение в половых преступлениях против детей по данному уголовному делу уже утверждено, материалы в суде."Злоумышленник общался с потерпевшими на сексуальные темы, высылал им порнографические снимки. Трех девочек 12, 14 и 15 лет он уговорил сделать свои снимки порнографического характера и отправить ему. Одну такую фотографию с порнографическим изображением несовершеннолетней он распространил в интернете", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.Кроме того, с одной из девочек мужчина встречался лично, совершив в отношении нее развратные действия, уточнили в ведомстве.Всего от извращенца пострадали 34 ребенка, которым на тот момент было от 9 до 15 лет.Преступления были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками бюро специальных технических мероприятий МВД России.Мужчина взят под стражу. Его осудят по четырем статьям УК РФ.Ранее сообщалось, что евпаториец пойдет под суд за порнографию.

https://crimea.ria.ru/20220228/obvinyaemyy-v-29-epizodakh-pedofilii-krymchanin-predstanet-pered-sudom-1122534733.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, севастопольский государственный университет (севгу), прокуратура города севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право