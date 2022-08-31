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В Севастополе осудят серийного педофила - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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В Севастополе осудят серийного педофила
В Севастополе осудят серийного педофила - РИА Новости Крым, 31.08.2022
В Севастополе осудят серийного педофила
В Севастополе осудят местного жителя, которому вменяется растление десятков несовершеннолетних девочек в возрасте от 9 до 15 лет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T15:04
2022-08-31T15:04
общество
севастопольский государственный университет (севгу)
прокуратура города севастополя
ск рф (следственный комитет российской федерации)
закон и право
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят местного жителя, которому вменяется растление десятков несовершеннолетних девочек в возрасте от 9 до 15 лет. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ."Он обвиняется в серии насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, развратных действиях и распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием интернета", – говорится в сообщении ведомства.В прокуратуре города уточнили, что обвинение в половых преступлениях против детей по данному уголовному делу уже утверждено, материалы в суде."Злоумышленник общался с потерпевшими на сексуальные темы, высылал им порнографические снимки. Трех девочек 12, 14 и 15 лет он уговорил сделать свои снимки порнографического характера и отправить ему. Одну такую фотографию с порнографическим изображением несовершеннолетней он распространил в интернете", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.Кроме того, с одной из девочек мужчина встречался лично, совершив в отношении нее развратные действия, уточнили в ведомстве.Всего от извращенца пострадали 34 ребенка, которым на тот момент было от 9 до 15 лет.Преступления были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками бюро специальных технических мероприятий МВД России.Мужчина взят под стражу. Его осудят по четырем статьям УК РФ.Ранее сообщалось, что евпаториец пойдет под суд за порнографию.
https://crimea.ria.ru/20220228/obvinyaemyy-v-29-epizodakh-pedofilii-krymchanin-predstanet-pered-sudom-1122534733.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
общество, севастопольский государственный университет (севгу), прокуратура города севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право
В Севастополе осудят серийного педофила

В Севастополе осудят педофила, жертвами которого стали десятки девочек от 9 до 15 лет

15:04 31.08.2022
 
© Depositphotos Ryanking999Девушка закрыла лицо руками
Девушка закрыла лицо руками - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Depositphotos Ryanking999
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят местного жителя, которому вменяется растление десятков несовершеннолетних девочек в возрасте от 9 до 15 лет. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
"Он обвиняется в серии насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, развратных действиях и распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием интернета", – говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре города уточнили, что обвинение в половых преступлениях против детей по данному уголовному делу уже утверждено, материалы в суде.
Уточняется, что 45-летний местный житель на протяжении почти шести лет (с июня 2015 г. по апрель 2021 г.) растлевал девочек, вступая с ними в переписку в социальной сети "ВКонтакте". Жертвой преступника стала даже его 15-летняя дочь.
"Злоумышленник общался с потерпевшими на сексуальные темы, высылал им порнографические снимки. Трех девочек 12, 14 и 15 лет он уговорил сделать свои снимки порнографического характера и отправить ему. Одну такую фотографию с порнографическим изображением несовершеннолетней он распространил в интернете", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Кроме того, с одной из девочек мужчина встречался лично, совершив в отношении нее развратные действия, уточнили в ведомстве.
Всего от извращенца пострадали 34 ребенка, которым на тот момент было от 9 до 15 лет.
Преступления были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками бюро специальных технических мероприятий МВД России.
Мужчина взят под стражу. Его осудят по четырем статьям УК РФ.
Ранее сообщалось, что евпаториец пойдет под суд за порнографию.
Молоток судьи
28 февраля, 13:57
Обвиняемый в 29 эпизодах педофилии крымчанин предстанет перед судом
 
ОбществоСевастопольский государственный университет (СевГУ)Прокуратура города СевастополяСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Закон и право
 
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