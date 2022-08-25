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Евпаториец пойдет под суд за порнографию
Евпаториец пойдет под суд за порнографию - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Евпаториец пойдет под суд за порнографию
21-летний житель Евпатории с помощью соцсетей распространял порнографию среди несовершеннолетних и совершал другие развратные действия, и ответит за это в суде, РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T13:38
2022-08-25T13:38
2022-08-25T13:38
происшествия
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 21-летний житель Евпатории с помощью соцсетей распространял порнографию среди несовершеннолетних и совершал другие развратные действия, и ответит за это в суде, сообщает пресс-служба СК.Преступника вычислили правоохранители, им оказался безработный, ранее отчисленный из вуза евпаториец. Потерпевшими по уголовному делу проходят семь несовершеннолетних, проживающих в Татарстане и Крыму. Сейчас злоумышленник заключен под стражу. Материалы дела переданы в прокуратуру, откуда будут направлены в суд.Ранее житель Джанкоя получил 8,3 года колонии за сбор и распространение порнографии с детьми.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, евпатория
Евпаториец пойдет под суд за порнографию
Житель Евпатории распространял порнографию среди детей и ответит за это в суде
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 21-летний житель Евпатории с помощью соцсетей распространял порнографию среди несовершеннолетних и совершал другие развратные действия, и ответит за это в суде, сообщает пресс-служба СК.
"Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что молодой человек в одной из социальных сетей создал страницу от женского имени и стал под таким прикрытием виртуально знакомиться с несовершеннолетними. С февраля по июнь 2021 года он рассылал школьницам фотографии интимного содержания, таким образом растлевая их", - сказано в релизе.
Преступника вычислили правоохранители, им оказался безработный, ранее отчисленный из вуза евпаториец. Потерпевшими по уголовному делу проходят семь несовершеннолетних, проживающих в Татарстане и Крыму. Сейчас злоумышленник заключен под стражу. Материалы дела переданы в прокуратуру, откуда будут направлены в суд.
Ранее житель Джанкоя получил 8,3 года колонии
за сбор и распространение порнографии с детьми.