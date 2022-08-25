https://crimea.ria.ru/20220825/evpatoriets-poydet-pod-sud-za-pornografiyu-1124288610.html

Евпаториец пойдет под суд за порнографию

Евпаториец пойдет под суд за порнографию - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Евпаториец пойдет под суд за порнографию

21-летний житель Евпатории с помощью соцсетей распространял порнографию среди несовершеннолетних и совершал другие развратные действия, и ответит за это в суде, РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T13:38

2022-08-25T13:38

2022-08-25T13:38

происшествия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. 21-летний житель Евпатории с помощью соцсетей распространял порнографию среди несовершеннолетних и совершал другие развратные действия, и ответит за это в суде, сообщает пресс-служба СК.Преступника вычислили правоохранители, им оказался безработный, ранее отчисленный из вуза евпаториец. Потерпевшими по уголовному делу проходят семь несовершеннолетних, проживающих в Татарстане и Крыму. Сейчас злоумышленник заключен под стражу. Материалы дела переданы в прокуратуру, откуда будут направлены в суд.Ранее житель Джанкоя получил 8,3 года колонии за сбор и распространение порнографии с детьми.

евпатория

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, евпатория