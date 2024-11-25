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Новая угроза: корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Новая угроза: корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
Новая угроза: корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Новая угроза: корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
Новая угроза столкновения МКС с космическим мусором возникла 25 ноября, орбиту станции пришлось корректировать. Об этом сообщает "Роскосмос" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T13:22
2024-11-25T13:22
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роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Новая угроза столкновения МКС с космическим мусором возникла 25 ноября, орбиту станции пришлось корректировать. Об этом сообщает "Роскосмос" со ссылкой на данные Центрального научно-исследовательского института машиностроения.В Роскосмосе уточняют, что теперь период обращения станции составляет 92.85 мин, наклонение орбиты — 51.66 градуса, средняя высота орбиты — 416.99 км.За последнюю неделю это уже второй аналогичный "космический инцидент". 19 ноября орбита Международной космической станции также была скорректирована из-за уклонения от столкновения с космическим мусором. В тот раз орбиту МКС увеличили на 800 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сонЧерное море и Крым показали из космоса"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело Гагарина
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россия, новости, мкс, роскосмос, наука и технологии
Новая угроза: корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

Роскосмос: орбиту МКС изменили из-за угрозы столкновения с космическим мусором

13:22 25.11.2024
 
© РоскосмосМКС. Архивное фото
МКС. Архивное фото
© Роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Новая угроза столкновения МКС с космическим мусором возникла 25 ноября, орбиту станции пришлось корректировать. Об этом сообщает "Роскосмос" со ссылкой на данные Центрального научно-исследовательского института машиностроения.
"Орбиту МКС изменили из-за угрозы столкновения с космическим мусором. В 12:49 мск были включены двигатели корабля "Прогресс МС-28", которые проработали 211.96 сек. и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 500 метров", - сообщает корпорация.
В Роскосмосе уточняют, что теперь период обращения станции составляет 92.85 мин, наклонение орбиты — 51.66 градуса, средняя высота орбиты — 416.99 км.
За последнюю неделю это уже второй аналогичный "космический инцидент". 19 ноября орбита Международной космической станции также была скорректирована из-за уклонения от столкновения с космическим мусором. В тот раз орбиту МКС увеличили на 800 метров.
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