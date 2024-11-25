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Новая угроза: корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

Новая угроза: корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Новая угроза: корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

Новая угроза столкновения МКС с космическим мусором возникла 25 ноября, орбиту станции пришлось корректировать. Об этом сообщает "Роскосмос" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T13:22

2024-11-25T13:22

2024-11-25T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Новая угроза столкновения МКС с космическим мусором возникла 25 ноября, орбиту станции пришлось корректировать. Об этом сообщает "Роскосмос" со ссылкой на данные Центрального научно-исследовательского института машиностроения.В Роскосмосе уточняют, что теперь период обращения станции составляет 92.85 мин, наклонение орбиты — 51.66 градуса, средняя высота орбиты — 416.99 км.За последнюю неделю это уже второй аналогичный "космический инцидент". 19 ноября орбита Международной космической станции также была скорректирована из-за уклонения от столкновения с космическим мусором. В тот раз орбиту МКС увеличили на 800 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сонЧерное море и Крым показали из космоса"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело Гагарина

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россия, новости, мкс, роскосмос, наука и технологии