https://crimea.ria.ru/20240930/chernoe-more-i-krym-pokazali-iz-kosmosa-1140739576.html

Черное море и Крым показали из космоса

Черное море и Крым показали из космоса - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Черное море и Крым показали из космоса

Летчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем Telegram-канале видео Черного моря, снятое с борта Международной космической станции. РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T10:19

2024-09-30T10:19

2024-09-30T10:27

черное море

крым

космос

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олег артемьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Летчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем Telegram-канале видео Черного моря, снятое с борта Международной космической станции.Артемьев также напомнил, что через месяц, 31 октября, будет отмечаться международный день Черного моря.Черное море — море бассейна Атлантического океана, омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии и Абхазии. Площадь Черного моря – более 436 тысяч квадратных километров, средняя глубина – 1240 метров. Отличительной чертой моря является практически полное отсутствие жизни на глубинах более 150-200 метров из-за насыщенности глубинных слоев воды сероводородом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя годНа ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономыКосмонавт – это везение: Герой России Сергей Залетин

черное море

крым

космос

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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