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Черное море и Крым показали из космоса - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Черное море и Крым показали из космоса
Черное море и Крым показали из космоса - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Черное море и Крым показали из космоса
Летчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем Telegram-канале видео Черного моря, снятое с борта Международной космической станции. РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T10:19
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черное море
крым
космос
новости
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Летчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем Telegram-канале видео Черного моря, снятое с борта Международной космической станции.Артемьев также напомнил, что через месяц, 31 октября, будет отмечаться международный день Черного моря.Черное море — море бассейна Атлантического океана, омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии и Абхазии. Площадь Черного моря – более 436 тысяч квадратных километров, средняя глубина – 1240 метров. Отличительной чертой моря является практически полное отсутствие жизни на глубинах более 150-200 метров из-за насыщенности глубинных слоев воды сероводородом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя годНа ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономыКосмонавт – это везение: Герой России Сергей Залетин
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Черное море и Крым показали из космоса

Летчик-космонавт Олег Артемьев с борта космической станции снял на видео Черное море

10:19 30.09.2024 (обновлено: 10:27 30.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Летчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем Telegram-канале видео Черного моря, снятое с борта Международной космической станции.
"Доброе утро, экипаж! По вашим многочисленным просьбам, публикую отдельное космическое видео Черного моря!", – говорится в комментарии к видео.
Артемьев также напомнил, что через месяц, 31 октября, будет отмечаться международный день Черного моря.
Черное море — море бассейна Атлантического океана, омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии и Абхазии. Площадь Черного моря – более 436 тысяч квадратных километров, средняя глубина – 1240 метров. Отличительной чертой моря является практически полное отсутствие жизни на глубинах более 150-200 метров из-за насыщенности глубинных слоев воды сероводородом.
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