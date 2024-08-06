На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы
Сотрудница Крымской астрофизической обсерватории наблюдает за небом через телескоп.
Сотрудница Крымской астрофизической обсерватории наблюдает за небом через телескоп.
Сотрудница Крымской астрофизической обсерватории проверяет один из телескопов.
Сотрудница Крымской астрофизической обсерватории проверяет один из телескопов.
Зеркало радиотелескопа Крымской астрофизической обсерватории в Симеизе.
Зеркало радиотелескопа Крымской астрофизической обсерватории в Симеизе.
Сотрудник Центра дальней космической связи под Евпаторией за пультом управления.
Сотрудник Центра дальней космической связи под Евпаторией за пультом управления.
Сотрудник Центра дальней космической связи под Евпаторией проверяет ходовую часть самоходного аппарата "Луноход-1".
Сотрудник Центра дальней космической связи под Евпаторией проверяет ходовую часть самоходного аппарата "Луноход-1".
Летчики-космонавты СССР Герман Титов (второй справа) и Юрий Гагарин (справа) делают записи в историческом журнале моряков Черноморского флота во время отдыха в Крыму.
Летчики-космонавты СССР Герман Титов (второй справа) и Юрий Гагарин (справа) делают записи в историческом журнале моряков Черноморского флота во время отдыха в Крыму.
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин в качестве почетного гостя находится с визитом в пионерском лагере "Артек".
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин в качестве почетного гостя находится с визитом в пионерском лагере "Артек".
Индийские космонавты Ракеш Шарма (слева) и Равиш Мальхотра (в центре) на отдыхе в Судаке.
Индийские космонавты Ракеш Шарма (слева) и Равиш Мальхотра (в центре) на отдыхе в Судаке.