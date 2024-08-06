https://crimea.ria.ru/20240806/1109932110.html

На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы

На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы - РИА Новости Крым, 06.08.2024

На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы

Крым стал излюбленным местом космонавтов и астрономов. Еще в начале прошлого века на полуострове, в районе Симеиза, была создана обсерватория, из которой ученые РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T09:07

2024-08-06T09:07

2024-08-06T07:49

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Крым стал излюбленным местом космонавтов и астрономов. Еще в начале прошлого века на полуострове, в районе Симеиза, была создана обсерватория, из которой ученые наблюдали за звездами и другими небесными телами. Позже она стала филиалом более "молодой" Крымской астрофизической обсерватории (построенной в 1945 году в поселке Научное под Бахчисараем).Уже в советское время в Крыму не только изучали Вселенную через телескопы, но также проводили космические исследования, испытывали луноходы, готовили космонавтов и организовывали для них отдых. А из Центра дальней космической связи под Евпаторией даже отправляли послания внеземным цивилизациям.Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Павел Попович… Это далеко не весь перечень советских космонавтов, которые побывали в Крыму. Активно посещали полуостров и зарубежные астронавты.РИА Новости Крым подготовил фотоленту из старых снимков, на которых запечатлены известные покорители космоса, а также работа крымских астрономов и Центра дальней космической связи.

космос

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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