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На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Фотоленты
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На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы
На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы - РИА Новости Крым, 06.08.2024
На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы
Крым стал излюбленным местом космонавтов и астрономов. Еще в начале прошлого века на полуострове, в районе Симеиза, была создана обсерватория, из которой ученые РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T09:07
2024-08-06T07:49
новости
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герман титов
юрий гагарин
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отдых в крыму
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Крым стал излюбленным местом космонавтов и астрономов. Еще в начале прошлого века на полуострове, в районе Симеиза, была создана обсерватория, из которой ученые наблюдали за звездами и другими небесными телами. Позже она стала филиалом более "молодой" Крымской астрофизической обсерватории (построенной в 1945 году в поселке Научное под Бахчисараем).Уже в советское время в Крыму не только изучали Вселенную через телескопы, но также проводили космические исследования, испытывали луноходы, готовили космонавтов и организовывали для них отдых. А из Центра дальней космической связи под Евпаторией даже отправляли послания внеземным цивилизациям.Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Павел Попович… Это далеко не весь перечень советских космонавтов, которые побывали в Крыму. Активно посещали полуостров и зарубежные астронавты.РИА Новости Крым подготовил фотоленту из старых снимков, на которых запечатлены известные покорители космоса, а также работа крымских астрономов и Центра дальней космической связи.
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РИА Новости Крым
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новости, визуал, общество, космос, история, герман титов, юрий гагарин, отдых, отдых в крыму, крымская астрофизическая обсерватория (крао), фото
На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы

На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы

09:07 06.08.2024
 
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Крым стал излюбленным местом космонавтов и астрономов. Еще в начале прошлого века на полуострове, в районе Симеиза, была создана обсерватория, из которой ученые наблюдали за звездами и другими небесными телами. Позже она стала филиалом более "молодой" Крымской астрофизической обсерватории (построенной в 1945 году в поселке Научное под Бахчисараем).
Уже в советское время в Крыму не только изучали Вселенную через телескопы, но также проводили космические исследования, испытывали луноходы, готовили космонавтов и организовывали для них отдых. А из Центра дальней космической связи под Евпаторией даже отправляли послания внеземным цивилизациям.
Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Павел Попович… Это далеко не весь перечень советских космонавтов, которые побывали в Крыму. Активно посещали полуостров и зарубежные астронавты.
РИА Новости Крым подготовил фотоленту из старых снимков, на которых запечатлены известные покорители космоса, а также работа крымских астрономов и Центра дальней космической связи.
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Сотрудница Крымской астрофизической обсерватории наблюдает за небом через телескоп.

Крымская астрофизическая обсерватория
1 из 12

Сотрудница Крымской астрофизической обсерватории наблюдает за небом через телескоп.

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Сотрудница Крымской астрофизической обсерватории проверяет один из телескопов.

Крымская астрофизическая обсерватория
2 из 12

Сотрудница Крымской астрофизической обсерватории проверяет один из телескопов.

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Зеркало радиотелескопа Крымской астрофизической обсерватории в Симеизе.

Зеркало радиотелескопа Крымской астрофизической обсерватории
3 из 12

Зеркало радиотелескопа Крымской астрофизической обсерватории в Симеизе.

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости . Александр Моклецов / Перейти в фотобанк

Сотрудник Центра дальней космической связи под Евпаторией за пультом управления.

Пульт управления в Центре дальней космической связи под Евпаторией во времена СССР
4 из 12

Сотрудник Центра дальней космической связи под Евпаторией за пультом управления.

© РИА Новости . Александр Моклецов
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© РИА Новости . Щербаков / Перейти в фотобанк

Сотрудник Центра дальней космической связи под Евпаторией проверяет ходовую часть самоходного аппарата "Луноход-1".

Проверка ходовой части «Лунохода-1»
5 из 12

Сотрудник Центра дальней космической связи под Евпаторией проверяет ходовую часть самоходного аппарата "Луноход-1".

© РИА Новости . Щербаков
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© РИА Новости . И. Снегирев / Перейти в фотобанк

Летчики-космонавты СССР Герман Титов (второй справа) и Юрий Гагарин (справа) делают записи в историческом журнале моряков Черноморского флота во время отдыха в Крыму.

Летчики-космонавты СССР Герман Титов и Юрий Гагарин делают записи в историческом журнале моряков Черноморского флота
6 из 12

Летчики-космонавты СССР Герман Титов (второй справа) и Юрий Гагарин (справа) делают записи в историческом журнале моряков Черноморского флота во время отдыха в Крыму.

© РИА Новости . И. Снегирев
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© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин в качестве почетного гостя находится с визитом в пионерском лагере "Артек".

Лётчик-космонавт Гагарин среди пионеров в Артеке
7 из 12

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин в качестве почетного гостя находится с визитом в пионерском лагере "Артек".

© РИА Новости . РИА Новости
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© РИА Новости . Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР Валентина Терешкова (справа) и японская актриса и режиссер Есико Окада на берегу Черного моря в Крыму.
Летчик-космонавт СССР Валентина Терешкова (справа) и японская актриса и режиссер Есико Окада на берегу Черного моря в Крыму
8 из 12
Летчик-космонавт СССР Валентина Терешкова (справа) и японская актриса и режиссер Есико Окада на берегу Черного моря в Крыму.
© РИА Новости . Александр Моклецов
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© РИА Новости . Игорь Снегирев / Перейти в фотобанкКосмонавты Павел Попович с женой Мариной и Андриян Николаев (слева направо) собираются на морскую прогулку.
Космонавты Павел Попович и Андриян Николаев
9 из 12
Космонавты Павел Попович с женой Мариной и Андриян Николаев (слева направо) собираются на морскую прогулку.
© РИА Новости . Игорь Снегирев
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© РИА Новости . Игорь Снегирев / Перейти в фотобанкГерман Титов, летчик-космонавт СССР, на отдыхе на Черноморском побережье.
Герман Титов
10 из 12
Герман Титов, летчик-космонавт СССР, на отдыхе на Черноморском побережье.
© РИА Новости . Игорь Снегирев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанкАмериканский астронавт Фрэнк Борман среди отдыхающих пионерского лагеря "Артек", расположенного в Крыму.
Визит американского астронавта Фрэнка Бормана в СССР
11 из 12
Американский астронавт Фрэнк Борман среди отдыхающих пионерского лагеря "Артек", расположенного в Крыму.
© РИА Новости . Юрий Сомов
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© РИА Новости . Александр Моклецов / Перейти в фотобанк

Индийские космонавты Ракеш Шарма (слева) и Равиш Мальхотра (в центре) на отдыхе в Судаке.

Индийские космонавты Ракеш Шарма и Равиш Мальхотра в Судаке
12 из 12

Индийские космонавты Ракеш Шарма (слева) и Равиш Мальхотра (в центре) на отдыхе в Судаке.

© РИА Новости . Александр Моклецов
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