https://crimea.ria.ru/20240729/kosmonavt--eto-vezenie-geroy-rossii-sergey-zaletin-1139195083.html

Космонавт – это везение: Герой России Сергей Залетин

Космонавт – это везение: Герой России Сергей Залетин - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Космонавт – это везение: Герой России Сергей Залетин

РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T18:31

2024-07-29T18:31

2024-07-29T18:34

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Наш собеседник – представитель одной из самых редких профессий в мире. Он – космонавт. Пришел в космическую отрасль из военных летчиков. Дважды побывал на орбите в качестве командира экипажа. И до сих пор помогает наставлять тех, кто выходит в открытый космос.Каких не берут в космонавты- Вы под Тулой родились. А родители у вас по профессии кто?- Обычная семья, мама, папа, я и моя сестра. Мама была бухгалтер, папа – водитель.- Как так получилось, что вы полетели в космос?- Мне 17 лет было, я поступил в Борисоглебское высшее военное училище летчиков. Почему в летчики пошел? Очень хотел дворовым друзьям похвастаться. Достиг в летном деле определенного уровня и уже начинал себя внутри спрашивать - а что же дальше? В какой-то степени мне помог случай, потому что сам бы я бы, может быть, решение и не принял: когда ты летчик, то космос для тебя где-то высоко, далеко, это все непонятно и сложно. А тут к нам в полк приехал один из руководителей центра подготовки космонавтов. И я загорелся. Центр по личным делам из 60 человек полка отобрал пять. Через два месяца эта пятерка приехала в Звездный городок, через месяц тестов, собеседований, экзаменов и медицины остался я один.- Знаю, что раньше были ограничения по росту космонавтов, сейчас они тоже есть?- Конечно. Только сейчас они в более расширенных диапазонах. Когда я поступал в отряд, у нас было ограничение: не более 94 см рост сидя, я прошел по верхней планке. Сейчас это ограничение - 98 см. Вообще разница в росте одного и того же человека бывает разная, в зависимости от того, когда делаются замеры - утром или вечером, какой у тебя возраст, изношенность позвоночника, есть миллионы нюансов. По весу ограничение - не более 95 килограммов.- То есть качков не берут в космонавты?- Если качок небольшого роста и до 95 кг, если он проходит все медицинские тесты, сдает экзамены, все остальное, то берут. Вот я занимался командным спортом, игровым - футбол, волейбол... Я прекрасно прохожу нагрузку, связанную с центрифугой, с велосипедами, но достаточно неуютно себя чувствую на ортостоле, это такой вестибулярный тренажер. Там в конце нагрузки тебя ставят под углом 70 градусов головой вверх. В этом положении у человека некоторые мышцы на ногах перестают участвовать в поддержании вертикали, в прокачивании крови через ноги и, соответственно, кровь начинает задерживаться в ногах, а в результате голове крови не хватает. На этом тренажере половина здоровенных мужиков "ласты клеят".- Сергей Викторович, а какие основные законы выживания с коллегами в тесном пространстве станции? Это же очень тяжело психически. Ты не можешь побыть один никогда.- Побыть один ты всегда можешь. Для этого выстраиваются и отношения, и график работы. Специально планируются работы так, чтобы они были разнесены: один в одном модуле делает эксперименты, другой в другом, кто-то обслуживает борт. Да и сами ребята все же отбирались не только по здоровью, а и по интеллекту, в отличие от самых первых наборов, когда основной критерий был здоровье. Военным летчикам проще, потому что мы уже отселектированы, нас казарма селектирует. Это самый лучший селектор, там все дурные человеческие качества сразу всплывают..Земные и космические сны- Знаю, что накануне старта есть несколько обязательных примет на удачу. Обязательно смотрят фильм "Белое солнце пустыни", справляют нужду на колесо автобуса, а что еще есть?- Нужно посетить комнату Юрия Гагарина в Звездном городке, на Красной площади в Москве возложить цветы к могилам Серегина и Гагарина. Это такие правила игры, которые нам в свое время показали сподвижники Гагарина. Их Алексей Архипович Леонов нам в качестве заместителя начальника Центра прививал. Есть еще одна интересная традиция. Когда ты приходишь в отряд, то на первый день рождения Гагарина все молодые космонавты едут в село Клушино, где родился и вырос первый космонавт. И там группе приехавших дают выпить граненый стакан каждому. И сразу же после этого космонавту надо решать задачи – на интеллект, вестибулярный аппарат и адаптивность. Если участник с таким квестом справился, то и в космосе будет себя хорошо чувствовать. Это проверено.- Какие самые интересные опыты у вас были на орбите? Космонавты же во время полета и наукой занимаются в обязательном порядке.- Там куча экспериментов и по биохимии, по теплофизике, есть оранжереи для растений, которые в дальнейшем можно будет использовать и выращивать, к примеру, на Марсе. Туда же лететь около года и обратно столько же. Соответственно, огромное количество продуктов сложно с собой взять, надо выращивать на месте.- В космосе человеку снятся другие сны, чем на Земле?- Констатирую факт: на Земле я крайне редко вижу какие-то сны, в космосе это все на порядок чаще. На орбите некоторые космонавты в первый раз начинают видеть цветные сны, и снов ярких особенно большое количество. Мне один раз приснилось такое, что я напугался. Будто бы мы с моим бортинженером находимся в полете. И мне во сне вспомнилось, что я что-то забыл на Земле, очень важную какую-то вещь. Я, недолго думая, сажусь в корабль, возвращаюсь на Землю, прибегаю домой, беру ее, а потом думаю – елки, а как же сейчас быть? Бортинженер же там остался. Я в холодном поту проснулся – слава тебе, Господи, что я никуда отсюда не улетел.- Физически сложнее готовиться к полетам, находиться в невесомости на орбите или возвращаться?- В фильмах показывают, как все с космонавтами на орбите классно, а на самом деле это сложный и неприятный процесс - адаптация жизни в невесомости с точки зрения привыкания сердечно-сосудистой системы. На Земле в мозгах функционирует 700 мл крови, а в космос прилетаешь, у тебя там скапливается два раза больше. Как ты себя в этом случае будешь чувствовать? Слышал, что некоторые космонавты две недели толком даже работать не могут из-за того, что испытывают страшный дискомфорт, чувство распухшей головы. У меня такое было двое суток в первом полете, во втором полете я за час-два уже адаптировался, как будто сработала биологическая память. Опять же, надо уметь двигаться в космосе, в невесомости. Если ты на Земле достаточно координирован, занимался разными видами спорта, ты и в космосе быстро научишься.А что касается возвращения, то я уже летал после огромного количества полетов человека в космос, вся методика по восстановлению уже у нас была прописана. У нас в расписании на день на орбите – каждые сутки два обязательных часа физкультуры. В процессе полета мышечной активности мы не теряем, просто мускулы работают совершенно по-другому. Вот, казалось бы, беговая дорожка: какая разница, что в космосе, что на Земле. Ничего подобного. Ты прилетаешь на Землю и тебе трудно ходить, потому что мышцы совершенно по-другому работают, но функционал остается более-менее нормальным.Зачем Крым космонавтам- Идут ли сейчас в космонавты за длинным рублем?- А какой у космонавтов длинный рубль? Это смешно. Если кто-то хочет на место космонавта, пожалуйста. Ты школу закончи с медалью, университет с красным дипломом (таких у нас процентов 80-90). Еще надо, чтобы мать с отцом тебе дали прекрасную генетику. И попробуй себя в качестве кандидата в космонавты, если у тебя это получится. Космонавт – это не на блины к теще сходить. Ты рискуешь своей жизнью, проходишь через летную работу. Это все очень сложно, ответственно, это определенные умения, определенное везение. Ведь ты можешь на любых парашютных прыжках себе голову сломать, на любых выживаниях какую-нибудь часть тела отморозить.- По вашему мнению космос должен быть частным или государственным?- А в государстве должна быть государственная или частная структура промышленности? Должен быть симбиоз. Отдельно взятый частник, даже на уровне Илона Маска, не может приватизировать отрасль, государство ему это не даст сделать. Он наемный человек, который со своей компанией работает в своих интересах, но при этом выполняет государственные заказы. Тот же Илон Маск, он всему научился у Королева. Поэтому он такой русифицированный мужик.- Сейчас кризис российского космоса преодолен или все же длится?- Все упирается в бюджет. Ваш сосед вкладывает в свою квартиру и в развитие своих детей миллион долларов, а вы миллион рублей – у кого дети будут более развитые?- Давайте поговорим о Крыме и развитии космической отрасли. Сейчас опять пошли разговоры о том, что нужно именно на полуострове снова запускать программы для космоса. Как вы считаете, на нынешнем этапе развития технического уровня отрасли в этом есть смысл?- То, что было в Крыму в 50-х годах - это техническое сопровождение космических полетов, это не развитие отрасли. Космонавтам Крым нужен только в плане тренировок на воде, в плане реабилитации после полета, может быть, предполетного отдыха. Но с точки зрения развития технических моментов, наблюдения и так далее, об этом нужно спрашивать инженеров наземных служб, а я не являюсь специалистом в области наземной инфраструктуры.Как космос поможет СВО- Не могу не спросить у вас про российский фильм "Вызов". Есть мнение, что подобными съемками отрасль и большое количество людей отвлекают от науки, которую отодвигают в сторону, пока работают на кинопроизводство.- Одно скажу: не должно быть заявлений со стороны руководства, что мы теперь освоили новую методику и можем людей за полгода подготовить для полетов в космос. Сейчас же иногда этот фильм преподносится как какой-то наш феноменальный успех, что мы американцев обогнали, что мы первые. Мы первыми тогда будем, когда сможем запросто летать на Луну и запускать марсоход.- Развитие космической отрасли поможет нам скорее победить в СВО?- Военное дело и космонавтика связаны напрямую. Вот сейчас у нас на фронтах вперед дела пошли почему? Потому что хорошая спутниковая разведка.- Вы же еще и военный пилот. Россию пугают истребители F-16, которые, по мнению некоторых экспертов, ВСУ будут применять как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как средство противовоздушной обороны.- Нет. Потому что, чтобы научиться воевать, бомбить, стрелять, защищаться от истребителей противника, летчику нужно минимум года три каждую неделю делать по 5-7 полетов. Где Украина найдет таких летчиков? Это нереально. Они будут пушечным мясом. Ну или в этих машинах будут сидеть поляки с румынами.- В космосе бывают смешанные экипажи – мужские и женские, есть международные. В них работать сложнее?- В космосе национальностей нет. А насчет женщин… У нас начальник сказал, что с женщинами он договорился - их не будет.- Есть ли жизнь на Марсе? И вообще в космосе, кроме как на Земле?- Разумеется существуют другие цивилизации, материи, измерения. Просто не пришло то время, когда нам пора о них узнать. Даже с точки зрения банальной математики сказать, что мы одни в вселенной – это несерьезность и глупость.- Искусственный интеллект опасен для человечества?- Ждал этого вопроса. Тема эта сейчас модная. Маловероятно, что ИИ может выйти из-под контроля. Искусственный интеллект должен облегчать наш быт, повышать наш уровень жизни. Но разве ИИ может рожать себе подобных? Многие вещи в мире существуют на стыке интеллекта и чувств. И это ИИ не под силу.- Вы вообще фантастику читаете или не очень любите этот жанр?- Сейчас на седьмом десятке, нет, а в детстве я себя без фантастики не мыслил. Ефремов, Беляев… От корки до корки. К тому же я считаю, что те люди, которые пишут фантастику, они очень одарены. К ним многие вещи приходят откуда-то, не с Земли. Я прекрасно понимаю, что человеческие мозги - это в какой-то степени антенна. Соответственно, люди, которые пишут хорошие фантастические книги – это люди, которые общаются с высшей инстанцией. Как же фантасты, писатели сто лет тому могли придумать все то, что сейчас уже воплощено в жизнь? Думаю, что они допущены к ресурсам высшей материи.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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